Лавров во время выступления на Генассамблее ООН предложил хештег в поддержку Устава организации

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Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил хештег в поддержку Устава международной организации.
Лавров во время выступления на Генассамблее ООН предложил хештег в поддержку Устава организации
  • РИА Новости

«Все мы — в одной лодке. В наших общих интересах — чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики», — сказал он.

По его словам, в организацию входят разные страны, но это не должно «мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества».

«Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединённых Наций — уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех», — сказал он.

Уточняется, что в поддержку Устава ООН он предложил хештег #НашиПравилаУставООН, а также все его переводы на официальные языки международной организации.

Ранее Лавров заявил о возобновлении работы по подготовке саммита «пятёрки» Совбеза ООН.

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