Лавров во время выступления на Генассамблее ООН предложил хештег в поддержку Устава организации
- РИА Новости
«Все мы — в одной лодке. В наших общих интересах — чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики», — сказал он.
По его словам, в организацию входят разные страны, но это не должно «мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества».
«Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединённых Наций — уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех», — сказал он.
Уточняется, что в поддержку Устава ООН он предложил хештег #НашиПравилаУставООН, а также все его переводы на официальные языки международной организации.
Ранее Лавров заявил о возобновлении работы по подготовке саммита «пятёрки» Совбеза ООН.