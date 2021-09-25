Лавров заявил о возобновлении работы по подготовке саммита «пятёрки» Совбеза ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН заявил о возобновлении работы по подготовке саммита «пятёрки» Совбеза ООН.
Лавров заявил о возобновлении работы по подготовке саммита «пятёрки» Совбеза ООН
  • РИА Новости

«Для того чтобы великие державы всё-таки ощущали свою ответственность и перед своими народами, и перед всем остальным человечеством, президент Путин предложил, как вы знаете, провести саммит постоянных членов Совета Безопасности. По причине пандемии эта работа несколько затянулась, но сейчас мы её возобновляем и хотим договориться с нашими партнёрами из Китая, из трёх западных постоянных членов Совбеза о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня, и о формате», — сказал он.

Вместе с этим он допустил, что, возможно, сначала сторонам придётся провести переговоры в онлайн-формате.

В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что саммит стран «пятёрки» СБ ООН «состоится, причём в очном формате».

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