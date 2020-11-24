Путин выразил надежду на очное проведение саммита «пятёрки» СБ ООН

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств выразил надежду, что саммит стран «пятёрки» СБ ООН «состоится, причём в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка».

Путин заявил, что, «несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия, необходимо энергично устранять, двигаться вперёд, продвигать объединяющую международную повестку дня».

«Именно этим мы руководствовались, выступив с инициативой проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире», — отметил президент.

В октябре глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия согласовывает с партнёрами повестку и концепцию очного саммита «пятёрки» Совета Безопасности ООН.