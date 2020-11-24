Путин выразил надежду на очное проведение саммита «пятёрки» СБ ООН
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Путин заявил, что, «несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия, необходимо энергично устранять, двигаться вперёд, продвигать объединяющую международную повестку дня».
«Именно этим мы руководствовались, выступив с инициативой проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире», — отметил президент.
В октябре глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия согласовывает с партнёрами повестку и концепцию очного саммита «пятёрки» Совета Безопасности ООН.