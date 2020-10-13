Лавров: Россия согласовывает концепцию саммита «пятёрки» СБ ООН

Россия согласовывает с партнёрами повестку и концепцию очного саммита «пятёрки» Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нынешний год — год 75-летия Великой Победы, год основания ООН и, по нашему глубокому убеждению, сегодня как никогда за последние десятилетия от лидеров ведущих стран востребованы такие качества, как мудрость, дальновидность и политическая воля», — сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, первыми эти качества «должны проявить лидеры пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности».

«Вы все знаете об инициативе президента Путина о проведении очного саммита между лидерами пятёрки. И мы рассчитываем, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнёрами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договорённостей», — добавил он.

Кроме того, Лавров отметил пандемию коронавируса, которая показала, что люди в тех странах, которые считают себя «маяками свободного мира» и демократии, не менее уязвимы для напасти, чем все остальные.

«И, наверное, можно рассчитывать, что будут сделаны правильные выводы из этого так называемого открытия, обрушившегося на нас и на Западе, и в развивающемся мире, да и у нас тоже, в Российской Федерации. Мы никому ничего не будем навязывать. Стараемся обратить этот медицинский вызов, если можно так выразиться, в возможность для налаживания конструктивного взаимодействия. И не только в борьбе с болезнью», — рассказал Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что саммит «пятёрки» СБ ООН состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Как заявляли в Кремле, проведение очного саммита по-прежнему обсуждается, при этом есть вероятность того, что до конца 2020 года встречу согласовать не удастся.

13 октября Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит презентацию своего нового доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история».

В мероприятии участвуют в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров и лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб.

Презентацию доклада открыл председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

RT вёл прямую трансляцию заседания дискуссионного клуба «Валдай».