Песков допустил перенос очного саммита «пятёрки» СБ ООН на 2021 год

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Проведение очного саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН по инициативе российского президента Владимира Путина по-прежнему обсуждается, при этом есть вероятность того, что до конца 2020 года встречу согласовать не удастся, отметил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Песков допустил перенос очного саммита «пятёрки» СБ ООН на 2021 год
  • Reuters

«Что касается инициативы Путина по саммиту «пятёрки», она не умерла, но пока продолжаются согласования и обсуждения. Не способствует проведению «пятёрки» и режим изоляции, трудно сейчас собрать всех лидеров», — цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что характер саммита не предусматривает онлайн-формат, поэтому состоится «когда лидеры смогут путешествовать».

Его попросили уточнить, означает ли это, что до конца 2020 года саммит провести не удастся.

«Наверно, да», — ответил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва нацелена именно на результат мероприятия, а не стремится «успеть провести встречу как можно быстрее».

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.

Путин отмечал, что саммит лидеров «ядерной пятёрки» СБ ООН будет способствовать поиску ответов на современные вызовы и угрозы. 

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