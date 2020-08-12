Лавров рассказал о нацеленности России на результат саммита «пятёрки»
- © РИА Новости / Алексей Никольский
«Инициатива была поддержана всеми партнёрами по СБ. Сейчас идёт проработка аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет. Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более что создание Всемирной организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году», — сказал министр в интервью «Аргументы и Факты».
Лавров подчеркнул, что Россия нацелена именно на результат мероприятия, а не стремится «успеть провести встречу как можно быстрее».
Саммит, добавил глава МИД, позволит запустить «серьёзный и прямой разговор лидеров» о принципах взаимодействия в международных делах.
Также он поможет выйти на согласование общих «правил поведения», чтобы сохранить глобальный мир и предотвратить масштабный военный конфликт, считает министр.
В апреле Сергей Лавров сообщил, что страны «пятёрки» прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции.
Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН предложил российский президент Владимир Путин. Все государства поддержали инициативу.
По его словам, саммит лидеров «ядерной пятёрки» СБ ООН будет способствовать поиску ответов на современные вызовы и угрозы.