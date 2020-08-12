Лавров рассказал о нацеленности России на результат саммита «пятёрки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что конкретной даты проведения встречи лидеров пятёрки постоянных членов СБ ООН пока нет. По его словам, идёт проработка аспектов мероприятия.

«Инициатива была поддержана всеми партнёрами по СБ. Сейчас идёт проработка аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет. Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более что создание Всемирной организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году», — сказал министр в интервью «Аргументы и Факты».

Лавров подчеркнул, что Россия нацелена именно на результат мероприятия, а не стремится «успеть провести встречу как можно быстрее».

Саммит, добавил глава МИД, позволит запустить «серьёзный и прямой разговор лидеров» о принципах взаимодействия в международных делах.

Также он поможет выйти на согласование общих «правил поведения», чтобы сохранить глобальный мир и предотвратить масштабный военный конфликт, считает министр.

В апреле Сергей Лавров сообщил, что страны «пятёрки» прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН предложил российский президент Владимир Путин. Все государства поддержали инициативу.

По его словам, саммит лидеров «ядерной пятёрки» СБ ООН будет способствовать поиску ответов на современные вызовы и угрозы.