Лавров призвал страны мира следовать принципам Устава ООН

Глава МИД России Сергей Лавров на онлайн-заседании Совбеза ООН заявил, что российская сторона призывает все государства мира отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран и следовать принципам Устава ООН.

«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава (ООН. — RT), обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или её применения», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил глава МИД России, ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира.

«Для этого продвигается концепция так называемого порядка, основанного на правилах, — концепция, задуманная как подмена международного права», — отметил министр.

По словам Лаврова, данные «правила» вырабатываются в закрытых форматах, а затем «навязываются всем остальным».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последние годы некоторые действия Соединённых Штатов подрывали мировой порядок.