Лавров призвал страны мира следовать принципам Устава ООН
- РИА Новости
«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава (ООН. — RT), обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силы или её применения», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил глава МИД России, ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира.
«Для этого продвигается концепция так называемого порядка, основанного на правилах, — концепция, задуманная как подмена международного права», — отметил министр.
По словам Лаврова, данные «правила» вырабатываются в закрытых форматах, а затем «навязываются всем остальным».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последние годы некоторые действия Соединённых Штатов подрывали мировой порядок.