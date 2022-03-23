В МИД Китая прокомментировали информацию об идее исключить Россию из G20

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал информацию о намерении США проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.

«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.

Вместе с этим глава МИД Польши Рау заявлял о готовности страны заменить Россию в G20.