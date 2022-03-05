«Летать мы будем»: как санкции ЕС против российской авиации могут ударить по Европе

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам, арендующим иностранные самолёты, приостановить международные рейсы с 6 марта. Такое решение в агентстве объяснили рисками задержания или ареста воздушных судов за рубежом. Ранее Евросоюз ввёл ряд санкций в отношении отечественной авиаотрасли на фоне российской спецоперации на Украине. В частности, лизинговые компании должны до 28 марта отозвать свои лайнеры из РФ. Впрочем, эксперты считают затруднительным выполнение этого требования из-за взаимного закрытия воздушного пространства. Более того, европейским арендодателям придётся серьёзно увеличить расходы на обслуживание самолётов в случае возвращения всех бортов. По словам Владимира Путина, Минтранс прорабатывает возможные варианты выхода из ситуации.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало ряду российских авиаперевозчиков приостановить международные рейсы. Как поясняется в опубликованном 5 марта сообщении, речь идёт о компаниях, арендующих зарегистрированные за рубежом самолёты.

Таким перевозчикам рекомендуется с 6 марта прекратить выполнение рейсов в другие государства, а с 8 марта — приостановить полёты из-за границы в Россию.

«Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом», — пояснили в Росавиации.

Как отметили в агентстве, российские компании стали инструментом, а пассажиры — заложниками политической борьбы «в связи с недружественными решениями» ряда иностранных государства. В отношении отрасли вводятся ограничения, идущие вразрез с положениями международного воздушного права и основными принципами Чикагской конвенции, подчеркнули в Росавиации.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других стран стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

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Санкции также затронули поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Наряду с этим была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, отменена сертификация газопровода «Северный поток — 2», а многие западные компании объявили о прекращении работы в РФ.

Одновременно Евросоюз, США и ряд других стран закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. ЕС при этом ввёл полный запрет на поставки в Россию новых лайнеров, а также на техобслуживание и страхование авиатехники в европейских компаниях. Также Европа потребовала разорвать действующие соглашения об аренде самолётов. Согласно предписанию, лизинговые организации ЕС должны будут отозвать свои воздушные суда из России до 28 марта.

«Мы запрещаем продажу всех самолётов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведёт к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, около 75% российского коммерческого воздушного флота построено в Евросоюзе, США и Канаде. Согласно оценке британской аналитической компании Cirium, сегодня в России насчитывается 980 пассажирских лайнеров, из которых в лизинге находятся 777 воздушных судов. Из них 515 бортов российские авиаперевозчики арендуют именно у зарубежных компаний. Общая стоимость этой техники оценивается почти в $10 млрд.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, процесс возврата самолётов пока вызывает вопросы. Так, сейчас российской технике нельзя летать в воздушном пространстве ЕС. Запрет не распространяется на возвращаемые европейским лизингодателям самолёты, однако вылет этих воздушных судов из России может быть затруднителен из-за введённых Москвой контрсанкций.

«Российская сторона также закрыла своё воздушное пространство для европейских самолётов. А это означает, что как только лизинговый контракт будет расторгнут, самолёт перестанет быть российским. Поэтому для него небо будет закрыто, вылететь из РФ он, вероятно, уже не сможет», — отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

РИА Новости

© Максим Блинов

Как предположил в разговоре с RT аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов, в текущих условиях для отзыва самолётов в Европу может быть организован специальный воздушный коридор. Однако в этом случае могут возникнуть трудности с возвратом малой авиации из-за ограничений по скорости и дальности полётов, отметил эксперт.

При этом даже в случае успешного отзыва всех самолётов из России европейским компаниям придётся серьёзно увеличить расходы на содержание возвращённой техники. Таким мнением с RT поделился член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

«Лизинговым компаниям вряд ли удастся быстро реализовать все эти воздушные суда, учитывая снижение общего пассажиропотока на фоне последствий пандемии и последних ограничений по полётам. Поэтому в ближайшие год или два такой большой авиапарк никому не будет нужен, и руководству ЕС придётся выделять субсидии на обслуживание этих бортов», — считает Янков.

Пути решения

Министерство транспорта России уже прорабатывает возможные варианты решения вопроса с иностранными самолётами. Об этом в субботу заявил Владимир Путин на встрече с представительницами лётного состава авиакомпаний страны. По словам президента, у министра транспорта Виталия Савельева «есть на этот счёт свои соображения».

«В целом я поддерживаю эти соображения. Дадим ему возможность вести переговоры с партнёрами. Я надеюсь, что они договорятся о том, что лежит и в зоне их собственных интересов. Но исхожу из того, что летать мы будем», — подчеркнул глава государства.

Примечательно, что уже сейчас у европейских лизинговых компаний могут возникнуть трудности при получении оплаты за аренду самолётов российскими перевозчиками. Эксперты объясняют такие риски введёнными санкциями в отношении банков России.

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«Для компаний, предоставляющих самолёты в лизинг, может существовать более широкий риск, связанный с их контрактами о лизинге в Россию. Широкомасштабные экономические санкции, влияющие на операции в долларах, могут сказаться на способности авиаперевозчиков выплачивать ежемесячную арендную плату и поддерживать фонд техобслуживания», — считают специалисты компании Cirium.

Как отметил Кирилл Янков, оплату за аренду можно провести через не попавшие под санкции банки или с помощью посредников. Впрочем, это может обойтись дороже, считает специалист. С учётом всех возникающих издержек и трудностей опрошенные RT эксперты не исключают, что Россия может отказаться возвращать лизинговые самолёты.

«Власти могут как национализировать часть бортов навсегда, так и оставить их у себя до прекращения спецоперации. При необходимости с этой техники можно будет снять часть деталей и использовать для ремонта других самолётов», — предположил Владимир Карнозов.

Обратный эффект

Любопытно, что запрет на аренду самолётов российскими компаниями ввели только страны Европейского союза. В то же время США пока воздерживаются от подобных ограничений. По мнению Владимира Карнозова, такая политика Вашингтона может быть связана с угрозой ответных мер со стороны Москвы.

«США более взвешенно подходят к санкциям, так как боятся встречных ограничений. Например, тот же Boeing сильно зависит от наших поставок титана, который широко используется в самолётостроении. Штаты хотят, чтобы мы пострадали в экономическом плане, но при этом пытаются не нанести серьёзный ущерб своей промышленности и смежным отраслям. Это ещё один элемент геополитической игры», — считает Карнозов.

Похожую точку зрения в комментарии RT выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, вводимые США и ЕС санкции в отношении России могут нанести серьёзный ущерб именно Европе.