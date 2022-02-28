В связи с недружественными действиями Запада: Путин подписал указ о специальных экономических мерах

Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Согласно документу, российским гражданам и компаниям будет запрещено переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять её на свои счета за границей. Одновременно планируется упростить процедуру открытия счетов в банках и перевода денег между организациями для физических лиц. Путин также поручил сохранить проценты по выданным в России ипотечным кредитам на том же уровне, на котором они находились перед повышением ключевой ставки Центробанком до 20% годовых. Как полагают эксперты, решение президента позволит избежать роста задолженности граждан и падения уровня жизни людей. В ЦБ при этом рекомендовали банкам идти навстречу клиентам, проводить реструктуризацию кредитов и не назначать штрафы за просрочки.

На фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанком президент России Владимир Путин поручил оставить без изменений проценты по действующим в стране ипотечным кредитам. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам — тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах», — рассказал представитель Кремля.

Утром в понедельник совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 10,5 процентных пункта — с 9,5 до рекордных 20% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью поддержать финансовую стабильность в условиях новых санкций.

«Наша финансовая система и экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов... Мы постоянно находимся в контакте с банками и готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки», — заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Во время выступления в понедельник глава регулятора предупредила о возросших инфляционных рисках. В такой ситуации, по её словам, для защиты сбережений граждан от обесценивания необходимо повысить ставки по вкладам до таких уровней, которые позволят людям компенсировать рост цен. Вместе с тем важно сохранять и возможности для кредитования граждан и бизнеса, подчеркнула Набиуллина.

«Мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса. При этом банки могут не ухудшать оценку финансового положения заёмщиков и качество обслуживания долга. Хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия», — пояснила Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

Традиционно банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных ставок по вкладам и кредитам, включая ипотеку. В текущих условиях сохранение процентов по уже выданным жилищным займам необходимо для того, чтобы не допустить снижения уровня жизни людей. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Если говорить о возможностях банков сохранять ставки, то в ЦБ уже объявили о планах распустить накопленные буферы капитала по всем видам кредитов. Таким образом, в распоряжении банков будет 900 млрд рублей. Данная мера бессрочная. ЦБ также может пересмотреть уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям, чтобы высвободить для банков дополнительный капитал», — добавил эксперт.

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Отметим, что на сегодняшний день средняя ставка по жилищным кредитам на новостройки в России составляет 11% годовых, а на готовое жильё — 11,3% годовых. Такие данные приводит компания «ДОМ.РФ».

При этом в стране по-прежнему продолжают работать льготные ипотечные программы. Так, например, сегодня у семей с одним ребёнком и более, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность оформить жилищный кредит под 6% годовых. Максимальная сумма такого займа зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

Кроме того, все россияне до 1 июля 2022 года могут оформить ипотеку на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых. В рамках инициатив сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

Примечательно, что в настоящий момент многие банки предоставляют ссуды на жильё под более низкий процент, чем заявлено в программах. Так, по данным «ДОМ.РФ», сегодня финансовые организации выдают семейную ипотеку в среднем под 4,75% годовых, а льготную — под 5,89% годовых.

«В целом поручение обеспечить сохранение ставок по уже заключённым кредитам позволит несколько успокоить кредитный рынок. Положительную роль играет и рекомендация ЦБ не накладывать штрафы на клиентов за просрочки и реструктурировать задолженность, если заёмщик испытывает трудности с обслуживанием кредита. Для населения всё это гарантия того, что долговая нагрузка людей не вырастет», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Ответ на санкции

Владимир Путин также подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, российские экспортёры должны будут продавать 80% своей валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Отметим, что соответствующее предложение ранее озвучили Минфин и ЦБ. Как ожидается, инициатива должна поддержать курс рубля в условиях санкций Запада.

«Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортёров и граждан», — отметила Набиуллина.

Помимо этого, подписанный президентом документ запрещает российским гражданам и компаниям с 1 марта переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять её на свои счета за границей. В то же время планируется упростить процедуры открытия счетов в банках и перевода денег между кредитными организациями для физлиц.

Напомним, что первый пакет новых антироссийских ограничений США, ЕС и ряд других стран ввели после того, как 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Рестрикции коснулись суверенного долга России, госкорпорации «ВЭБ.РФ», Промсвязьбанка, а также большинства депутатов Госдумы. Одновременно Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2».

Позже, 24 февраля, Владимир Путин сообщил о начале военной операции по защите Донбасса от агрессии со стороны Украины. Реакция Запада последовала незамедлительно, и Вашингтон вместе с союзниками анонсировал более серьёзные санкции. Ограничения затронули ещё ряд банков и несколько крупных российских компаний. В частности, речь идёт о Сбербанке, ВТБ, «Газпроме», «Ростелекоме» и РЖД. Также рестрикции коснулись высокотехнологичного импорта России.

Третий и, как отмечают специалисты, самый жёсткий пакет ограничений западные страны представили 27 февраля. Санкции подразумевают отключение некоторых российских банков от международной системы SWIFT, а также заморозку почти половины золотовалютных резервов Центробанка. Помимо этого, Евросоюз решил полностью закрыть своё воздушное пространство для России.

«Наша экономика была готова к таким последствиям и долго готовила подушку безопасности в случае санкций. Да, они будут ощутимы для российской экономики, однако государство сможет стабилизировать ситуацию», — заключил Павел Сигал.