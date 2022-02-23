Кредитный период: за счёт чего в России рекордно вырос средний срок ипотеки

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2021 году средний срок ипотеки в России вырос с 18 до 20 лет. Как отмечают эксперты, в результате роста процентных ставок на рынке недвижимости россиянам стало выгоднее брать жилищные займы на более продолжительное время. По словам специалистов, такое решение позволяет заметно сократить ежемесячные расходы на погашение ссуды. Кроме того, аналитики фиксируют и рекордный рост среднего размера ипотеки в России. Впрочем, доступность жилищных кредитов по-прежнему остаётся высокой за счёт действующих в стране льготных программ, напоминают участники отрасли.

В 2021 году средний срок ипотечного кредитования в России вырос с 18,1 года до рекордных 20 лет. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, наиболее продолжительное время погашения ипотеки зафиксировано в Краснодарском крае и Тюменской области (21,2 года). Кроме того, высокие показатели отмечены в Московской и Ленинградской областях (20,8 года), а также в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области (20,7 года).

Оформление ипотеки на более длительный срок даёт возможность сделать обслуживание кредита более комфортным для граждан, особенно в условиях инфляции. Таким мнением в беседе с RT поделился директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Увеличенный срок ипотечного кредита позволяет заёмщикам сократить их ежемесячные расходы по кредитам. Следовательно, и показатель долговой нагрузки таких граждан остаётся на приемлемом уровне», — добавил Волков.

Отметим, что по итогам 2021 года средний размер ежемесячного платежа по ипотеке на новостройки в России вырос на 16% — до 28,3 тыс. рублей. На вторичном рынке показатель увеличился на 25% и составил около 26,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют материалы аналитической компании Frank RG.

Наблюдаемую динамику опрошенные RT специалисты во многом связывают с повышением рыночных ставок по ипотеке. Согласно оценке компании «ДОМ.РФ», в 2021 году средний процент по жилищным кредитам на новостройки в России вырос с 7,91 до 9,58% годовых, а на готовое жильё — с 8,14 до 9,62% годовых.

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Причиной такой тенденции специалисты называют действия Банка России. В 2021 году регулятор в рамках борьбы с инфляцией семь раз повышал ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Более того, в феврале 2022-го ЦБ повысил значение ещё на один процентный пункт, до 9,5% годовых, и предупредил о возможности дальнейшего роста ставки в ближайшее время.

Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки Центробанка и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Таким образом, ужесточение монетарной политики ЦБ приводит к повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволяет охладить потребительский спрос и оказать давление на инфляцию.

«Обслуживать кредит становится дороже, но, как мы видим, россияне пока продолжают активно вкладывать деньги в недвижимость. При этом граждане опасаются выплачивать ежемесячно большие суммы, но не хотят рисковать уже потраченными на покупку жилья деньгами. Поэтому большинство заёмщиков предпочитают растянуть срок погашения», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Любопытно, что при этом россияне стараются выплачивать кредит значительно раньше, чем прописано в договоре с банком. Так, зачастую реальный срок погашения ипотеки в России не превышает десяти лет. Об этом в беседе с RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Россияне при любой возможности пытаются как можно быстрее закрыть долг. Досрочное погашение позволяет сэкономить и не переплачивать проценты за взятый кредит», — пояснила Радченко.

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По данным НБКИ, чаще всего квартиру в ипотеку берут россияне в возрасте от 30 до 39 лет. На долю таких заёмщиков приходится почти половина (45,8%) выдаваемых в стране жилищных кредитов.



Как объяснил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, россияне данной возрастной группы могут с меньшими рисками оформить кредит на долгий срок. В свою очередь, для финансовых организаций заёмщики старше 30 лет выступают наиболее надёжной категорией клиентов, отметил эксперт.

«В этом возрасте, как правило, россияне создают семьи и серьёзно нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом в большинстве случаев они уже имеют стабильный доход и хорошую должность на работе, что является определённым сигналом для банков. Кредитные организации понимают, что такие клиенты успеют выплатить кредит продолжительностью более 20 лет до выхода на пенсию», — пояснил Самойлов.

Цена вопроса

На сегодняшний день в России заметно вырос и средний размер жилищного кредита. По данным НБКИ, в январе 2022 года показатель увеличился более чем на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 3,89 млн рублей. Значение стало максимальным за всё время наблюдений.

Такая динамика во многом связана с заметным удорожанием жилья в России, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахлер. По его словам, за последний год средняя стоимость квартир в крупных городах страны выросла более чем на 20%. В результате россияне вынуждены занимать более значимые суммы у банков на покупку недвижимости.

«Впрочем, мы не ожидаем продолжения этой тенденции в 2022 году. Рост цен уже не будет таким сильным, поскольку ставки по кредитам заметно подросли, а часть спроса на рынке была реализована за последние два года», — добавил аналитик в разговоре с RT.

Тем не менее доступность жилищных кредитов в России всё ещё остаётся высокой за счёт действующих льготных программ, отмечают специалисты. Так, например, сегодня у семей с одним ребёнком и более, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. Максимальная сумма такого кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

Помимо этого, все россияне до 1 июля 2022 года могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых. В рамках инициатив сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

По словам экспертов, зачастую банки проводят акции для привлечения клиентов и предоставляют ссуды на жильё под более низкий процент. Так, по данным «ДОМ.РФ», сегодня финансовые организации выдают льготную ипотеку в среднем под 5,89% годовых, а семейную — под 4,75% годовых.

«В условиях высокой конкуренции банкиры делают специальные предложения клиентам, что побуждает россиян не откладывать покупку до лучших времён. При этом льготные программы подогревают спрос и играют в пользу стабилизации рынка. Одновременно нормальная покупательская активность в сегменте позволяет развиваться отрасли и возводить девелоперам новые объекты», — заключил Олег Самойлов.