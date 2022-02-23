Кредитный период: за счёт чего в России рекордно вырос средний срок ипотеки
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
В 2021 году средний срок ипотечного кредитования в России вырос с 18,1 года до рекордных 20 лет. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным организации, наиболее продолжительное время погашения ипотеки зафиксировано в Краснодарском крае и Тюменской области (21,2 года). Кроме того, высокие показатели отмечены в Московской и Ленинградской областях (20,8 года), а также в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области (20,7 года).
Оформление ипотеки на более длительный срок даёт возможность сделать обслуживание кредита более комфортным для граждан, особенно в условиях инфляции. Таким мнением в беседе с RT поделился директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«Увеличенный срок ипотечного кредита позволяет заёмщикам сократить их ежемесячные расходы по кредитам. Следовательно, и показатель долговой нагрузки таких граждан остаётся на приемлемом уровне», — добавил Волков.
Отметим, что по итогам 2021 года средний размер ежемесячного платежа по ипотеке на новостройки в России вырос на 16% — до 28,3 тыс. рублей. На вторичном рынке показатель увеличился на 25% и составил около 26,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют материалы аналитической компании Frank RG.
Наблюдаемую динамику опрошенные RT специалисты во многом связывают с повышением рыночных ставок по ипотеке. Согласно оценке компании «ДОМ.РФ», в 2021 году средний процент по жилищным кредитам на новостройки в России вырос с 7,91 до 9,58% годовых, а на готовое жильё — с 8,14 до 9,62% годовых.
Причиной такой тенденции специалисты называют действия Банка России. В 2021 году регулятор в рамках борьбы с инфляцией семь раз повышал ключевую ставку и поднял её с 4,25 до 8,5% годовых. Более того, в феврале 2022-го ЦБ повысил значение ещё на один процентный пункт, до 9,5% годовых, и предупредил о возможности дальнейшего роста ставки в ближайшее время.
Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки Центробанка и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Таким образом, ужесточение монетарной политики ЦБ приводит к повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволяет охладить потребительский спрос и оказать давление на инфляцию.
«Обслуживать кредит становится дороже, но, как мы видим, россияне пока продолжают активно вкладывать деньги в недвижимость. При этом граждане опасаются выплачивать ежемесячно большие суммы, но не хотят рисковать уже потраченными на покупку жилья деньгами. Поэтому большинство заёмщиков предпочитают растянуть срок погашения», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
Любопытно, что при этом россияне стараются выплачивать кредит значительно раньше, чем прописано в договоре с банком. Так, зачастую реальный срок погашения ипотеки в России не превышает десяти лет. Об этом в беседе с RT рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
«Россияне при любой возможности пытаются как можно быстрее закрыть долг. Досрочное погашение позволяет сэкономить и не переплачивать проценты за взятый кредит», — пояснила Радченко.
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По данным НБКИ, чаще всего квартиру в ипотеку берут россияне в возрасте от 30 до 39 лет. На долю таких заёмщиков приходится почти половина (45,8%) выдаваемых в стране жилищных кредитов.
Как объяснил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов, россияне данной возрастной группы могут с меньшими рисками оформить кредит на долгий срок. В свою очередь, для финансовых организаций заёмщики старше 30 лет выступают наиболее надёжной категорией клиентов, отметил эксперт.
«В этом возрасте, как правило, россияне создают семьи и серьёзно нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом в большинстве случаев они уже имеют стабильный доход и хорошую должность на работе, что является определённым сигналом для банков. Кредитные организации понимают, что такие клиенты успеют выплатить кредит продолжительностью более 20 лет до выхода на пенсию», — пояснил Самойлов.
Цена вопроса
На сегодняшний день в России заметно вырос и средний размер жилищного кредита. По данным НБКИ, в январе 2022 года показатель увеличился более чем на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 3,89 млн рублей. Значение стало максимальным за всё время наблюдений.
Такая динамика во многом связана с заметным удорожанием жилья в России, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахлер. По его словам, за последний год средняя стоимость квартир в крупных городах страны выросла более чем на 20%. В результате россияне вынуждены занимать более значимые суммы у банков на покупку недвижимости.
«Впрочем, мы не ожидаем продолжения этой тенденции в 2022 году. Рост цен уже не будет таким сильным, поскольку ставки по кредитам заметно подросли, а часть спроса на рынке была реализована за последние два года», — добавил аналитик в разговоре с RT.
Тем не менее доступность жилищных кредитов в России всё ещё остаётся высокой за счёт действующих льготных программ, отмечают специалисты. Так, например, сегодня у семей с одним ребёнком и более, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. Максимальная сумма такого кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.
Помимо этого, все россияне до 1 июля 2022 года могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых. В рамках инициатив сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.
По словам экспертов, зачастую банки проводят акции для привлечения клиентов и предоставляют ссуды на жильё под более низкий процент. Так, по данным «ДОМ.РФ», сегодня финансовые организации выдают льготную ипотеку в среднем под 5,89% годовых, а семейную — под 4,75% годовых.
«В условиях высокой конкуренции банкиры делают специальные предложения клиентам, что побуждает россиян не откладывать покупку до лучших времён. При этом льготные программы подогревают спрос и играют в пользу стабилизации рынка. Одновременно нормальная покупательская активность в сегменте позволяет развиваться отрасли и возводить девелоперам новые объекты», — заключил Олег Самойлов.