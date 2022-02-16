Побочный эффект: почему в правительстве назвали рост ставки ЦБ угрозой для жилищного строительства

Высокая ключевая ставка Центробанка представляет угрозу для отрасли жилищного строительства в России, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящий момент правительство страны работает над решением этой проблемы. Как отмечают эксперты, повышение ставки ЦБ остаётся одним из главных способов борьбы с инфляцией. Вместе с тем действия регулятора приводят к заметному удорожанию кредитов как для застройщиков, так и для граждан. Поддерживать доступность ипотеки по-прежнему позволяют льготные государственные программы. Более того, специалисты не исключают, что в текущих условиях власти могут инициировать новые меры для финансовой помощи девелоперам.

В 2021 году свои жилищные условия в России смогли улучшить 4,2 млн семей, или 10 млн человек. Об этом в среду, 16 февраля, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. По его словам, таких результатов удалось добиться за счёт рекордных объёмов строительства.

«За прошедший год нам удалось построить 92,6 млн кв. м жилья. Это самый большой объём ввода за всю историю», — отметил Хуснуллин во время выступления на «правительственном часе» в Госдуме.

Как рассказал зампред кабмина, по итогам 2021 года российские банки выдали 2 млн ипотечных кредитов на сумму 5,7 млрд рублей. По сравнению с 2020-м показатель вырос на 7% в количественном выражении и на 30% — в денежном.

Вместе с тем сдерживающим фактором для сектора жилищного строительства по-прежнему остаётся пандемия, подчеркнул Хуснуллин. Более того, если раньше поддержку отрасли оказывала низкая ключевая ставка Центробанка, то наблюдаемое сегодня ужесточение монетарной политики ЦБ, напротив, представляет риски для рынка, считает вице-премьер.

«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьёзной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», — добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, что ещё в 2020 году на фоне пандемии коронавируса Банк России активно снижал свою ключевую ставку для стимулирования экономики и деловой активности. Так, регулятор опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период.

Впрочем, уже с марта 2021 года для торможения инфляции Центробанк стал повышать ставку и на сегодняшний день довёл её до 9,5% годовых. Предполагается, что ужесточение монетарной политики приведёт к повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволит охладить потребительский спрос и тем самым сдержать рост цен.

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«Мы видим, что у Центробанка нет особого выбора в текущей ситуации. Регулятору необходимо погасить инфляционные риски, а сделать это можно весьма ограниченным набором инструментов. Главный из них — повышение ставки», — рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Как объяснил специалист, в настоящий момент большинство застройщиков берут заёмные средства под возведение объектов. Таким образом, рост ключевой ставки приводит к повышению стоимости кредитов для девелоперов, в результате чего увеличивается и себестоимость готового жилья.

«Логично, что и для покупателей фактически единственным рабочим вариантом приобрести недвижимость сейчас является ипотечная ссуда. Соответственно, рост ставки приводит и к увеличению процентов по жилищному кредитованию, что давит на покупательский спрос в отрасли», — добавил Самойлов.

Отметим, что за последний год средняя рыночная ставка по ипотеке на новостройки в России выросла с 7,86 до 10,49% годовых, а на готовое жильё — с 8,06 до 10,58% годовых. Об этом свидетельствуют материалы компании «ДОМ.РФ».

Льготное решение

Согласно последним оценкам Росстата, в начале февраля инфляция в России ускорилась до 8,8%. На этом фоне в Центробанке не исключают очередного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. В таких условиях темпы роста ипотечного кредитования в России могут серьёзно замедлиться уже в течение полугода, считает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«Пока что объёмы кредитования в стране продолжают уверенно расти, и мы понимаем, что в ближайшие месяцы регулятор продолжит повышать ставку. Обычно рынок реагирует на действия Центробанка с отставанием в два-три квартала, поэтому эффекта от политики ЦБ стоит ожидать уже в обозримой перспективе», — отметил Миронов в беседе с RT.

РИА Новости

© Максим Блинов

Впрочем, доступность жилищных кредитов в России всё ещё остаётся высокой за счёт действующих льготных программ, считают опрошенные RT специалисты. Так, например, сегодня у семей с одним ребёнком и более, родившимися после 1 января 2018 года, есть возможность взять ипотеку под 6% годовых. Максимальная сумма такого кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны — 6 млн рублей.

Помимо этого, все россияне до 1 июля 2022 года могут оформить заём на покупку жилья в новостройке стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых. В рамках инициатив сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство.

Примечательно, что сами банки предоставляют субсидируемые кредиты под более низкий процент, чем заявлено в программах. Так, по данным «ДОМ.РФ», финансовые организации выдают льготную ипотеку в среднем под 5,89% годовых, а семейную — под 4,75% годовых.

«Льготные программы позволяют строительной отрасли продолжать возводить объекты, а покупателям — всё же решаться на приобретение квадратных метров. Вероятнее всего, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ правительство продолжит поддержку застройщиков. Возможно, власти обеспечат льготные кредиты для отрасли или будут покрывать затраты девелоперов на строительство сопутствующей инфраструктуры», — заключил Валерий Миронов.