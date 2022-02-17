Минимум на 2,5%: Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян в 2022 году

Президент России поручил правительству обеспечить рост реальных доходов граждан в 2022 году минимум на 2,5%. По словам Владимира Путина, негативное влияние на благосостояние людей по-прежнему оказывает высокая инфляция. На этом фоне глава государства поручил кабмину и Центробанку скоординировать усилия для борьбы с ростом цен. Как полагают эксперты, стабилизировать ситуацию должно повышение ключевой ставки ЦБ и оказание финансовой помощи производителям со стороны государства. В результате специалисты прогнозируют замедление инфляции с текущих 8,7% до 5,5—6% к концу года.

Правительству России необходимо обеспечить рост реальных доходов населения не менее чем на 2,5% в 2022 году. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить. В этой связи хотел бы отметить, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но, конечно, прежде всего... на экономический рост. Это базовое условие для решения социальных задач», — подчеркнул Путин.

Как напомнил глава государства, по итогам 2021 года объём ВВП России вырос на 4,6%. Таким образом, экономика страны не только полностью компенсировала спад 2020-го, но и превысила докризисный уровень.

«Позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. И в этих, новых условиях важно обеспечить устойчивое долгосрочное развитие — что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики», — добавил президент.

По его словам, особое внимание власти должны уделить вопросу инфляции, которая «бьёт по доходам людей». Так, по итогам января годовые темпы роста потребительских цен в России ускорились до 8,7%. Достигнутый показатель стал самым высоким за последние шесть лет и более чем в два раза превысил целевой уровень Центрального банка (4%).

В условиях роста цен власти уже приняли ряд мер для поддержки уязвимых категорий граждан, напомнил президент. В частности, речь идёт о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста, а также о дополнительной индексации МРОТ, прожиточного минимума и материнского капитала.

Тем не менее властям необходимо принимать эффективные меры для снижения инфляции, подчеркнул глава государства. По его мнению, ключевую роль в данном вопросе должны играть совместные действия правительства и Центробанка.

«Важно скоординировать усилия ЦБ и правительства — конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке, с учётом влияния на деловую и инвестиционную активность — нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции», — заявил Путин.

Отметим, что для борьбы с инфляцией Банк России с марта 2021 года непрерывно поднимает ключевую ставку и уже довёл её до 9,5% годовых. Ужесточение монетарной политики должно привести к повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволит охладить потребительский спрос и тем самым сдержать рост цен, уверены эксперты.

«Регулятор активно ужесточает денежно-кредитную политику и при необходимости может провести ещё один раунд повышения ставки. Однако в данном случае нужно внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы не было перекосов и резкого торможения деловой активности. Именно поэтому нужны скоординированные действия и со стороны правительства», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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Напомним, что в 2021 году правительство для сдерживания инфляции временно замораживало цены на некоторые категории товаров, а также одобрило ряд мер для поддержки внутреннего предложения. В частности, речь идёт о запрете экспорта определённой продукции и субсидиях производителям в 2022 году. Кроме того, в текущем году между властями и ретейлерами уже были достигнуты договорённости об ограничении наценок на социально значимые продукты.

«Необходимо поддерживать аграриев и производителей продовольствия прямыми субсидиями и льготными кредитами. Например, можно выделять субсидии на покупку минеральных удобрений и кормов для животных. Деньги на это в бюджете есть, они были собраны в рамках действия так называемого зернового демпфера», — добавил Масленников.

Как полагает специалист, по итогам 2022 года инфляция в России может замедлиться до 5,5—6%. Похожей оценки придерживается директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, показатель может вернуться к отметке 6%, однако ситуация будет зависеть от динамики пандемии и геополитических факторов.