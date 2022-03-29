«Ситуация ухудшается с каждым днём»: чем антироссийские санкции Запада могут угрожать экономикам США и Европы

Россия не собирается бесплатно поставлять газ Европе и будет продавать сырьё только за рубли, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как полагают эксперты, отказ ЕС закупать российское топливо может дополнительно усугубить экономическую ситуацию в регионе. На фоне введённых санкций в отношении Москвы страны Евросоюза уже столкнулись с ажиотажным удорожанием горючего и продуктов питания. Аналогичную ситуацию сегодня можно наблюдать и в Соединённых Штатах, где уровень инфляции достиг максимальных значений за последние 40 лет. Антироссийские ограничения серьёзно ударили по рядовым потребителям в США и Европе, отмечают специалисты. При этом в ЕС обстановку осложняет растущий приток беженцев.

Россия не будет поставлять Европе природный газ в случае отказа ЕС платить рублями. Об этом во вторник, 29 марта, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, европейский бизнес сможет обменивать евро и доллары на рубли, а после этого оплачивать газ. Таким образом, де-факто практически ничего не меняется, добавил представитель Кремля.

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Это просто невозможно. Оплачивать его можно только в рублях... Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

О планах перевести расчёты за российский газ на рубли 23 марта объявил Владимир Путин. По словам президента, санкционная риторика западных стран перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США. На этом фоне рассчитываться за энергосырьё долларами и евро для Москвы «не имеет уже никакого смысла», считает глава государства.

«Коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — заявил Путин.

© Kremlin Pool/Global Look Press

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего на данный момент против России введено почти 8 тыс. ограничений. Примерно столько же рестрикций введено против Ирана, Сирии и КНДР вместе взятых.

Первые ограничения коснулись компаний и банков страны, а позже семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Также санкции затронули авиационную отрасль и торговлю. Многие международные компании объявили об уходе из России, а почти половина золотовалютных резервов ЦБ оказалась заморожена.

Одновременно Евросоюз остановил сертификацию газопровода «Северный поток — 2». США и Великобритания при этом отказались закупать у России нефть и другие энергоресурсы. Призывы полностью прекратить импорт российских углеводородов звучат и в ЕС. Вместе с тем вводимые против Москвы ограничения уже усугубили дефицит топлива в странах Запада. Об этом на минувшей неделе заявлял вице-премьер Александр Новак.

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Очевидно абсолютно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс», — считает Новак.

Топливная ловушка

Россия выступает главным экспортёром энергоносителей в Европу. По последним оценкам Евростата, в 2020 году 53% каменного угля, 46% газа и 26% нефти ЕС закупал именно у Москвы. Кроме того, РФ входит в тройку ведущих поставщиков нефти и нефтепродуктов в США. Москва занимает около 7,9% в американском импорте углеводородов и по этому показателю уступает только Мексике (8,4%) и Канаде (51,2%). Такие данные приводит Министерство энергетики Соединённых Штатов.

На этом фоне введение санкций против России спровоцировало ажиотажный скачок мировых цен на энегоресурсы. C начала 2022 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке подорожала более чем в полтора раза и сейчас торгуется вблизи $106 за баррель. При этом в первой половине марта сырьевые цены ненадолго поднимались до $139 за баррель — самого высокого уровня с 2008 года.

Похожую динамику показывают и цены на газ. За последние три месяца стоимость голубого топлива в Европе выросла более чем на 26% — до €108 за МВт⋅ч, или около $1240 за 1 тыс. кубометров. Между тем, на торгах 7 марта котировки впервые за всё время наблюдений приближались к отметке $4000 за 1 тыс. кубометров.

«Текущий рост цен уже отражается на экономиках США и ЕС, причём эффект катастрофический. На Западе фактически полным ходом началась перестройка зоны комфорта. Счета за электроэнергию, свет, отопление взлетели на 50—300%. Рекордными темпами растёт и стоимость бензина», — отметил в беседе с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Автомобильная заправка в США

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По данным американского Минэнерго, с начала 2022 года цены на бензин в США выросли почти на 30% — до $1,12 за литр. В то же время, согласно подсчётам Евростата, на заправках в Германии литр горючего подорожал на 29% (до $2,38), во Франции — на 21% (до $2,19), в Италии — на 24% (до $2,37), а в Нидерландах — на 17% (до $2,54).

Для стабилизации обстановки Соединённым Штатам, вероятно, придётся расконсервировать дополнительные мощности по добыче сланцевых нефти и газа. Таким мнением в комментарии RT поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом у Европы сегодня нет возможности оперативно заменить российское энергосырьё, считает эксперт.

«В случае с нефтью Евросоюз в течение года может нарастить закупки сырья у Венесуэлы или Ирана и тем самым покрыть дефицит сырья. Однако с газом такое переключение займёт как минимум несколько лет. В это время цены на энергоресурсы продолжат расти ещё серьёзнее, что будет вызывать значимое недовольство среди простого населения», — отметил Остапкович.

О рисках полного отказа от российского сырья заявляют и власти ряда европейских стран. Например, по мнению немецкого канцлера Олафа Шольца, эмбарго на энергоносители из РФ станет ударом для рынка труда и промышленности Германии.

«Речь идёт о том, что мы не сможем обеспечивать некоторые отрасли необходимым теплом… и об огромном количестве рабочих мест, поскольку большое количество промышленных процессов зависит от применения угля, газа и нефти», — заявил Шольц в эфире телеканала ARD.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

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Цепная реакция

Резкий рост стоимости топлива обернулся удорожанием целого ряда других товаров в США и Европе. По оценкам Евростата, общий уровень годовой инфляции в странах еврозоны впервые в истории достиг 5,8%. В Соединённых Штатах этот показатель ускорился до 7,9% — максимального уровня за последние 40 лет. Об этом говорится в материалах американского Минтруда.

«Повышение цен на энергосырьё неизбежно ведёт к увеличению стоимости топлива и, как следствие, означает рост издержек на транспортировку товаров, включая продовольствие. Именно поэтому удорожание сырья сейчас привело к скачку цен на продукты в ЕС, США и многих других странах», — отметил Георгий Остапкович.

По итогам февраля мировые цены на продукты выросли на 5% и обновили исторический максимум. Более того, в обозримой перспективе показатель может ещё вырасти на 8—22%, говорится в материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Ситуацию на международном рынке продовольствия усугубляет снижение поставок зерновых из России и Украины, считают эксперты. По данным Минсельхоза США, на долю обеих стран сегодня приходится 26% мирового экспорта пшеницы. Более того, район Чёрного моря играет важную роль в глобальной продовольственной системе, отмечают в Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР).

«Мы сильно обеспокоены тем, что в случае затяжного конфликта на Украине может быть ограничено мировое предложение основных сельскохозяйственных культур и продуктов, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что приведёт к стремительному росту цен на еду и к голоду. Это может поставить продовольственную безопасность всего мира под угрозу и усилить геополитическую напряжённость», — заявил глава МФСР Гилберт Хунбо.

По словам Николая Переславского, наблюдаемое повышение цен может обернуться дефицитом некоторой продукции в европейских магазинах. Например, подсолнечного масла уже почти не осталось на прилавках стран ЕС, отметил специалист.

«Однако главный момент — это рост цен на удобрения. Экспорт из России пока под запретом, а собственное производство в Европе становится максимально дорогим из-за возросшей стоимости газа и отопления», — подчеркнул Переславский.

Продуктовый магазин в Берлине

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При этом дополнительное давление на инфляцию в странах Запада по-прежнему оказывают последствия пандемии коронавируса, считает Георгий Остапкович. Как напомнил специалист, ещё в 2020 году для борьбы с негативным влиянием COVID-19 на экономику Соединённые Штаты и ряд других государств стали в активно печатать деньги и вливать эти средства в свои финансовые системы.

«В итоге ничем не обеспеченные деньги попали на рынок, а товары под них не были произведены. Это стало одной из главных причин резкого роста инфляции в мире. В США темпы роста цен сейчас очень высокие для этой страны. Думаю, ещё около двух лет они будут испытывать трудности и пытаться замедлить удорожание продуктов», — отметил Остапкович.

Тёплый приём

На фоне возникших трудностей из-за антироссийских санкций Европа сталкивается с большим притоком беженцев. По оценкам Европейского совета, за последний месяц количество граждан, уехавших из Украины в страны ЕС, составило около 3,8 млн человек.

«Страны ЕС, ближе всех расположенные к Украине, не справляются с наплывом беженцев. Ситуация рискует обернуться гуманитарной катастрофой. Могут возникнуть трудности с провизией, поскольку еда — это не деньги, которые можно увеличить одним нажатием кнопки», — рассказал Николай Переславский.

По мнению политолога Александра Асафова, текущее положение дел грозит ЕС новыми социально-экономическими вызовами и проблемами с преступностью. Так, зачастую под видом беженцев в Европу прибывают не только люди, которые лишились прежней жизни, но и криминальные элементы, пояснил эксперт.

Украинские беженцы

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Как полагает Асафов, в текущих условиях дальнейшее продолжение антироссийской санкционной политики может лишь ухудшить обстановку в странах Запада. При этом именно Европа окажется самой проигравшей стороной, уверен специалист.

«Для западных политиков стало откровением, что введённые антироссийские санкции сильно ударили по ним самим и вызвали массу вопросов у жителей Европы. Экономическая ситуация ухудшается с каждым днём. Об этом ярко говорит реакция населения, которое пытается протестовать из-за роста цен на энергоресурсы и продовольствие. Но американцы и дальше будут настаивать на усилении давления на Россию, поскольку мнение европейцев их не особо волнует», — заключил собеседник RT.