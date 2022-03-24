«Результат безответственной политики»: почему цены на бензин в США и Европе растут на фоне удешевления горючего в России

На фоне обострения ситуации вокруг Украины и санкций Запада в отношении Москвы нефть на мировом рынке с начала года подорожала более чем в полтора раза. Резкий рост стоимость сырья привёл к ажиотажному повышению цен на автомобильное горючее в США и странах Европы. Тем временем в России бензин, напротив, стал постепенно дешеветь. Специалисты связывают это с действием специального демпфирующего механизма. Кроме того, определённую роль также играют особенности ценообразования на российском рынке топлива, отмечают эксперты.

В четверг, 24 марта, мировые цены на нефть показывают неоднозначную динамику в ходе международных торгов. В середине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 1,78% — до $123,75 за баррель. Впрочем, уже вечером котировки опустились до $119.

Всего с начала 2022 года нефть на мировом рынке подорожала более чем в полтора раза. При этом в первой половине марта сырьевые цены ненадолго приближались к отметке $140 за баррель — самому высокому уровню за последние 14 лет.

Стремительный рост стоимости нефти начался в конце февраля. Так, рынок отреагировал на обострение ситуации вокруг Украины и введение санкций странами Запада против России.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения.

Рестрикции, в частности, затронули энергетический сектор России. Так, Европа ввела запрет на инвестиции в энергоотрасль страны и остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Одновременно США и Великобритания отказались от импорта российской нефти и других углеводородов.

В условиях санкций топливно-энергетический комплекс России сегодня продолжает стабильно работать в штатном режиме. В то же время вводимые против Москвы ограничительные меры усугубили дефицит топлива в самих странах Запада. Об этом 23 марта заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Очевидно абсолютно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс», — считает Новак.

Ажиотажное удорожание нефти уже привело к заметному увеличению стоимости топлива в западных странах. Так, за последний месяц цены на бензин в США выросли на 20% — до $1,12 за литр, а в Великобритании — более чем на 10%, до $2,2 за литр. Об этом свидетельствуют материалы американского Минэнерго и британского аналитического фонда RAC.

Аналогичное положение дел можно наблюдать и в государствах Европейского союза. По данным Евростата, с 21 февраля на заправках в Германии литр бензина подорожал на 19% — до $2,36, во Франции — на 10%, до $2,17, а в Италии — на 16%, до $2,35.

«Это не предел. Там формируется реальный дефицит нефтепродуктов. Это результат безответственной политики и решений, которые не учитывают реальную ситуацию на рынке, поэтому там ситуация довольно сложная», — отметил Александр Новак.

Любопытно, что на этом фоне в России автомобильное горючее, напротив, стало постепенно дешеветь. Согласно последним данным Росстата, с 18 февраля по 18 марта розничная цена бензина АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране опустилась на 0,2% — до 47,52 и 51,54 рубля за литр соответственно.

Александр Новак — о ситуации с ценами на горючее в Европе и России

«Что касается цен на нефтепродукты в России, то у нас рост цен защищён действующем законодательством, которое было принято в 2018 году и постепенно корректировалось. Речь идёт об обратном акцизе и демпфирующем механизме, который сглаживает эффект от роста мировых цен», — пояснил Александр Новак.

Топливная защита

В рамках демпфирующего механизма государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок. Если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли.

«Таким образом, российские цены на бензин защищены от излишней волатильности на мировых рынках работой демпферного механизма. Кроме того, с начала спецоперации в стране снизились и оптовые цены на горючее. Перебои с поставками нефтепродуктов на экспорт привели к более активному перенаправлению топлива на внутренний рынок, в результате чего в стране образовался профицит горючего», — объяснил RT аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

Кроме того, стоимость бензина в России меньше реагирует на изменение нефтяных котировок из-за особенностей ценообразования. Об этом RT рассказал аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.

По его словам, в России цена нефти занимает лишь около 10% в конечной стоимости бензина, а остальные 90% — это налоги, расходы на переработку и логистику, а также прибыль АЗС. В то же время на Западе доля сырья в итоговой цене горючего на заправках может доходить до 50%, отметил Гордеев.

«В среднесрочной перспективе нефть на мировом рынке продолжит торговаться вблизи $100 за баррель или даже выше. То есть стоимость топлива на Западе будет оставаться сравнительно высокой. Кроме того, для западного рынка ситуация осложняется ещё и тем, что в мае традиционно начинается автомобильный сезон. Соответственно повышенный спрос уменьшит предложение, что лишь усилит тренд на удорожание горючего для конечных потребителей», — предположил специалист.

В России тем временем высокий спрос также может привести к некоторому удорожанию топлива. Впрочем, темпы роста цен будет оставаться значительно ниже общего уровня инфляции, уверены аналитики. Так, по мнению Сергея Кауфмана, по итогам 2022 года стоимость бензина в рознице может увеличиться только на 5—10%.