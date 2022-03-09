«Мы к этому готовы»: как запрет на поставки нефти в США может отразиться на России

Президент США Джо Байден объявили о введении запрета на импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Глава Белого дома признал, что принятое решение может ударить по самим Штатам, однако власти страны готовы пойти на такой шаг. Как полагают эксперты, своими действиями Вашингтон пытается вынудить российское руководство изменить внешнюю политику. Однако, по мнению специалистов, позиция Москвы останется неизменной, а поставки энергоносителей будут перенаправлены в Азию. США, в свою очередь, рискуют столкнуться с ажиотажным подорожанием бензина, что может серьёзно пошатнуть положение действующей администрации.

США ввели полный запрет на импорт энергоносителей из России. Соответствующий указ во вторник, 8 марта, подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Согласно документу, к ввозу в США запрещены произведённые в России нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки. Помимо этого, под ограничения попали российский сжиженный природный газ, уголь и угольная продукция. Также вводится запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ.

«Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США», — заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.

Американский президент отметил, что принятое решение ударит и по самим США. Тем не менее власти страны готовы пойти на такой шаг, добавил президент.

«И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы чётко дали понять, что мы должны это сделать», — подчеркнул Байден.

AP

© Andrew Harnik

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, остановлена сертификация газопровода «Северный поток — 2», а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Вместе с тем до настоящего момента Вашингтон воздерживался от жёстких санкций в отношении энергетического сектора России. Как неоднократно отмечали американские власти и представители экспертного сообщества, запрет на поставки нефти и других энергоресурсов из РФ представляет серьёзные экономические риски.

Об угрозах такого решения накануне предупреждал и российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, попытки инициировать подобные дискуссии подрывают основы рынка, создают неопределённости и приводят к существенному ущербу для потребителей.

«Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, — пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем, куда перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос — кому это выгодно, и зачем это нужно?», — заявлял Новак.

Как предположил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, своими действиями США пытаются ударить по российской экономике и вынудить руководство страны изменить свою внешнюю политику. Впрочем, специалист не ожидает, что подобный результат может быть достигнут в конечном итоге.

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По его словам, на сегодняшний день Россия является шестым по величине поставщиком нефти в США и делит второе место с Мексикой по экспорту нефтепродуктов в Штаты. Таким образом, в результате принятых Вашингтоном мер обеим сторонам придётся переориентировать свои торговые потоки, считает Юшков.

«Скорее всего, мы просто начнём активнее поставлять сырьё в Азию, а Ближневосточные страны будут больше отправлять своей нефти в США. Таким образом, произойдёт перераспределение рынков, что не так уж и страшно. Однако пока этот процесс перестроения будет идти, мы сможем увидеть серьёзные колебания цен. Котировки будут очень высокими, что может довольно болезненно отразиться на Соединённых Штатах», — отметил Игорь Юшков.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его мнению, российские компании понесут определённые потери, однако в целом для отрасли удар будет несущественным.

«Является ли эта ситуация критической для российской нефтяной индустрии? Нет, не является. Мы и бо́льшие объёмы добычи сокращали в период COVID-19. Поэтому ничего катастрофического нет», — подчеркнул Митрахович.

Запретный плод

Примечательно, что за последние три года объём поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России в Штаты вырос на 79% и по итогам 2021-го превысил 245 млн баррелей. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, свидетельствуют материалы Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Высокий спрос на российскую нефть в Штатах опрошенные RT эксперты объясняют особенностями её состава. Так, для сырья марки Urals характерно высокое содержание серы, в то время как, например, эталонная Brent или американская WTI считаются более лёгкими сортами.

«Исторически многие заводы в США настроены под тяжёлую нефть. Раньше такое сырьё американцы активно закупали у Венесуэлы, но после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении этой страны, Штаты переключились на российскую Urals. Сегодня они приобретают её у нас вместе с битумом, мазутом и дизелем, разбавляют в разных пропорциях и получают аналог венесуэльской нефти», — рассказал Игорь Юшков.

Напомним, в январе 2019 года Соединённые Штаты ввели ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Вашингтон заблокировал активы корпорации на $7 млрд, а упущенная выгода PDVSA от санкций в 2019 году должна была составить $11 млрд.

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По оценке EIA, в результате введения ограничений в 2019 году экспорт венесуэльской нефти в США упал более чем в шесть раз — с почти 214 млн до 34 млн баррелей. При этом в 2020-м Соединённые Штаты полностью прекратили закупки углеводородов у латиноамериканской страны.

«Конечно, в мире есть ещё производители похожих сортов нефти, но надо будет искать и налаживать поставки. Возможно, Штатам придётся перенастраивать свои нефтеперерабатывающие заводы. Однако всё это требует времени и денег», — считает Игорь Юшков.

В текущих условиях для минимизации потерь Вашингтон может частично ослабить санкции в отношении Венесуэлы и попробовать вновь нарастить поставки тяжёлой нефти из страны. Впрочем, подобные попытки не дадут нужного эффекта в ближайшее время, считает Станислав Митрахович.

«Американская делегация съездила в Венесуэлу, но мгновенного результата по увеличению добычи там не произойдёт. Потому что, во-первых, не всё ещё оговорено политически. А во-вторых, потому что инфраструктура в Венесуэле банально требует реконструкции», — пояснил специалист.

Горючий вопрос

Реакция мирового рынка нефти на заявления Джо Байдена последовала незамедлительно. Так, в ходе вечерних торгов вторника стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 8% — до $133,1 за баррель.

Всего с начала 2022 года баррель Brent на глобальном рынке подорожал почти на 70%, а 7 марта его стоимость ненадолго поднималась выше $139 за баррель. Это произошло впервые с июля 2008-го.

По словам Игоря Юшкова, в последние дни участники рынка всерьёз опасались введения запрета на импорт нефти из России, что и было причиной ажиотажного роста котировок. Теперь, как полагает эксперт, после официального решения США среди потребителей может начаться новая волна паники, а цены уже в обозримой перспективе способны превысить $150 за баррель.

Похожий сценарий прогнозируют и в российском правительстве. Более того, если к нефтяному эмбарго Штатов присоединятся страны Евросоюза, глобальный энергорынок столкнётся с серьёзным ударом, уверены в кабмине.

«Поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок. Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше», — заявлял Александр Новак.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Стремительное удорожание нефти в мире уже привело резкому скачку цен на горючее в США. По последним оценкам Американской автомобильной ассоциации, цена обычного неэтилированного бензина обновила исторический максимум и в среднем по стране составила $4,173 за галлон ($1,1 за литр).

Как признал сам Джо Байден, решение прекратить закупки нефти у России приведёт к ещё большему удорожанию бензина для рядовых американцев. На этом фоне американский президент попросил частные компании не взвинчивать цены и не эксплуатировать потребителей.

«Агрессия России дорого обходится всем нам, и сейчас не время для наживы или завышения цен. Я хочу чётко заявить, что мы не потерпим этого», — предупредил Байден.

Впрочем, дальнейший рост цен на бензин в США неизбежен, уверены специалисты. Как объяснил Игорь Юшков, по сравнению с Россией стоимость горючего на американском внутреннем рынке напрямую зависит от нефтяных котировок. Такое положение дел может заметно ударить по кошелькам американцев и пошатнуть позиции действующей администрации, считает эксперт.

«Это очень большой удар для демократов. Республиканцы сейчас воспользуются ситуацией и будут активно критиковать Байдена вместе с его администрацией, поскольку при Трампе такого не было. Предыдущий президент не допускал таких ценовых скачков и поддерживал промышленность. Поэтому шансы на то, что демократы удержат большинство в парламенте, снижаются», — заключил Юшков.