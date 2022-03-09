«Мы к этому готовы»: как запрет на поставки нефти в США может отразиться на России
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США ввели полный запрет на импорт энергоносителей из России. Соответствующий указ во вторник, 8 марта, подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Согласно документу, к ввозу в США запрещены произведённые в России нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки. Помимо этого, под ограничения попали российский сжиженный природный газ, уголь и угольная продукция. Также вводится запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ.
«Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США», — заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.
Американский президент отметил, что принятое решение ударит и по самим США. Тем не менее власти страны готовы пойти на такой шаг, добавил президент.
«И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы чётко дали понять, что мы должны это сделать», — подчеркнул Байден.
- AP
- © Andrew Harnik
Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, остановлена сертификация газопровода «Северный поток — 2», а многие западные компании объявили об уходе из РФ.
Вместе с тем до настоящего момента Вашингтон воздерживался от жёстких санкций в отношении энергетического сектора России. Как неоднократно отмечали американские власти и представители экспертного сообщества, запрет на поставки нефти и других энергоресурсов из РФ представляет серьёзные экономические риски.
Об угрозах такого решения накануне предупреждал и российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, попытки инициировать подобные дискуссии подрывают основы рынка, создают неопределённости и приводят к существенному ущербу для потребителей.
«Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, — пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем, куда перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос — кому это выгодно, и зачем это нужно?», — заявлял Новак.
Как предположил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, своими действиями США пытаются ударить по российской экономике и вынудить руководство страны изменить свою внешнюю политику. Впрочем, специалист не ожидает, что подобный результат может быть достигнут в конечном итоге.
По его словам, на сегодняшний день Россия является шестым по величине поставщиком нефти в США и делит второе место с Мексикой по экспорту нефтепродуктов в Штаты. Таким образом, в результате принятых Вашингтоном мер обеим сторонам придётся переориентировать свои торговые потоки, считает Юшков.
«Скорее всего, мы просто начнём активнее поставлять сырьё в Азию, а Ближневосточные страны будут больше отправлять своей нефти в США. Таким образом, произойдёт перераспределение рынков, что не так уж и страшно. Однако пока этот процесс перестроения будет идти, мы сможем увидеть серьёзные колебания цен. Котировки будут очень высокими, что может довольно болезненно отразиться на Соединённых Штатах», — отметил Игорь Юшков.
Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его мнению, российские компании понесут определённые потери, однако в целом для отрасли удар будет несущественным.
«Является ли эта ситуация критической для российской нефтяной индустрии? Нет, не является. Мы и бо́льшие объёмы добычи сокращали в период COVID-19. Поэтому ничего катастрофического нет», — подчеркнул Митрахович.
Запретный плод
Примечательно, что за последние три года объём поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России в Штаты вырос на 79% и по итогам 2021-го превысил 245 млн баррелей. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, свидетельствуют материалы Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Высокий спрос на российскую нефть в Штатах опрошенные RT эксперты объясняют особенностями её состава. Так, для сырья марки Urals характерно высокое содержание серы, в то время как, например, эталонная Brent или американская WTI считаются более лёгкими сортами.
«Исторически многие заводы в США настроены под тяжёлую нефть. Раньше такое сырьё американцы активно закупали у Венесуэлы, но после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении этой страны, Штаты переключились на российскую Urals. Сегодня они приобретают её у нас вместе с битумом, мазутом и дизелем, разбавляют в разных пропорциях и получают аналог венесуэльской нефти», — рассказал Игорь Юшков.
Напомним, в январе 2019 года Соединённые Штаты ввели ограничения против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). В общей сложности Вашингтон заблокировал активы корпорации на $7 млрд, а упущенная выгода PDVSA от санкций в 2019 году должна была составить $11 млрд.
По оценке EIA, в результате введения ограничений в 2019 году экспорт венесуэльской нефти в США упал более чем в шесть раз — с почти 214 млн до 34 млн баррелей. При этом в 2020-м Соединённые Штаты полностью прекратили закупки углеводородов у латиноамериканской страны.
«Конечно, в мире есть ещё производители похожих сортов нефти, но надо будет искать и налаживать поставки. Возможно, Штатам придётся перенастраивать свои нефтеперерабатывающие заводы. Однако всё это требует времени и денег», — считает Игорь Юшков.
В текущих условиях для минимизации потерь Вашингтон может частично ослабить санкции в отношении Венесуэлы и попробовать вновь нарастить поставки тяжёлой нефти из страны. Впрочем, подобные попытки не дадут нужного эффекта в ближайшее время, считает Станислав Митрахович.
«Американская делегация съездила в Венесуэлу, но мгновенного результата по увеличению добычи там не произойдёт. Потому что, во-первых, не всё ещё оговорено политически. А во-вторых, потому что инфраструктура в Венесуэле банально требует реконструкции», — пояснил специалист.
Горючий вопрос
Реакция мирового рынка нефти на заявления Джо Байдена последовала незамедлительно. Так, в ходе вечерних торгов вторника стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 8% — до $133,1 за баррель.
Всего с начала 2022 года баррель Brent на глобальном рынке подорожал почти на 70%, а 7 марта его стоимость ненадолго поднималась выше $139 за баррель. Это произошло впервые с июля 2008-го.
По словам Игоря Юшкова, в последние дни участники рынка всерьёз опасались введения запрета на импорт нефти из России, что и было причиной ажиотажного роста котировок. Теперь, как полагает эксперт, после официального решения США среди потребителей может начаться новая волна паники, а цены уже в обозримой перспективе способны превысить $150 за баррель.
Похожий сценарий прогнозируют и в российском правительстве. Более того, если к нефтяному эмбарго Штатов присоединятся страны Евросоюза, глобальный энергорынок столкнётся с серьёзным ударом, уверены в кабмине.
«Поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок. Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше», — заявлял Александр Новак.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Стремительное удорожание нефти в мире уже привело резкому скачку цен на горючее в США. По последним оценкам Американской автомобильной ассоциации, цена обычного неэтилированного бензина обновила исторический максимум и в среднем по стране составила $4,173 за галлон ($1,1 за литр).
Как признал сам Джо Байден, решение прекратить закупки нефти у России приведёт к ещё большему удорожанию бензина для рядовых американцев. На этом фоне американский президент попросил частные компании не взвинчивать цены и не эксплуатировать потребителей.
«Агрессия России дорого обходится всем нам, и сейчас не время для наживы или завышения цен. Я хочу чётко заявить, что мы не потерпим этого», — предупредил Байден.
Впрочем, дальнейший рост цен на бензин в США неизбежен, уверены специалисты. Как объяснил Игорь Юшков, по сравнению с Россией стоимость горючего на американском внутреннем рынке напрямую зависит от нефтяных котировок. Такое положение дел может заметно ударить по кошелькам американцев и пошатнуть позиции действующей администрации, считает эксперт.
«Это очень большой удар для демократов. Республиканцы сейчас воспользуются ситуацией и будут активно критиковать Байдена вместе с его администрацией, поскольку при Трампе такого не было. Предыдущий президент не допускал таких ценовых скачков и поддерживал промышленность. Поэтому шансы на то, что демократы удержат большинство в парламенте, снижаются», — заключил Юшков.