The Hill заявила о финансовых потерях США из-за отказа от импорта российской нефти
«США, наверное, смогут как-то пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка повлечет за собой огромные финансовые потери», — отмечает издание.
По данным газеты, поставки из России составляли более 8% от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.
Посольство России в США выразило обеспокоенность, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт в колебаниям на мировых рынках.