Reuters: США исключили уран из запрета на импорт российских энергоносителей

Введённый властями США запрет на импорт российских энергоносителей не затрагивает поставки урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Энергетическая промышленность США зависит от России и её союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», — сообщает агентство.

Отмечается, что в США на настоящее время отсутствует производство урана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Посольство России в США выразило обеспокоенность, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт в колебаниям на мировых рынках.