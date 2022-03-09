Reuters: США исключили уран из запрета на импорт российских энергоносителей
«Энергетическая промышленность США зависит от России и её союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях», — сообщает агентство.
Отмечается, что в США на настоящее время отсутствует производство урана.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.
Посольство России в США выразило обеспокоенность, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт в колебаниям на мировых рынках.