«Нечем заменить»: цены на газ в Европе впервые превысили $3800 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум и превысили $3800 за 1 тыс. кубометров. Нефть марки Brent при этом впервые с 2008 года подорожала почти до $131 за баррель. По словам экспертов, на рынке наблюдается паника в связи с появлением новостей о подготовке новых санкций США и ЕС в отношении Москвы. Покупатели сырья опасаются введения запрета на импорт российских энергоресурсов. Впрочем, такие действия могут серьёзно ударить по самим Штатам и Евросоюзу, уверены специалисты. Как объясняют аналитики, странам Запада не удастся за короткий срок найти замену газу и нефти из России.

В понедельник, 7 марта, цены на газ в Европе обновили исторический рекорд. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась более чем на 79% и впервые за всё время наблюдений достигала €345 за МВт⋅ч, или около $3850 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стремительный рост демонстрируют и цены на нефть. В ходе торговой сессии стоимость сырья эталонной марки Brent росла на 10,7% — до $130,7 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в июле 2008 года.

«На рынке сейчас происходит настоящая паника. Покупателей сырья пугают разговоры о разработке новых пакетов санкций против России, которые, возможно, в этот раз затронут энергосектор страны», — отметил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Так, в настоящий момент возможность введения дополнительных ограничений в отношении Москвы рассматривают страны Евросоюза. Об этом в понедельник заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер», — цитирует ТАСС главу французского Минфина.

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Одновременно палата представителей США рассматривает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. С таким заявлением выступила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«Палата в настоящее время изучает (возможность введения. — RT) строгого законодательства, которое ещё больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединённые Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», — заявила Пелоси.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других стран объявили о введении антироссийских ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций было решено отключить от системы SWIFT.

Санкции также затронули поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Помимо этого, ЕС и Штаты закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов, а ряд западных компаний объявили о прекращении своей работы в РФ. Наряду с этим была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка и отменена сертификация газопровода «Северный поток — 2».

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Любопытно, что ещё 22 февраля, когда газ на европейском рынке торговался вблизи $850—930 за 1 тыс. куб. м, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал о рисках блокировки «Северного потока — 2» для ЕС и угрозе роста цен до $2000 за тысячу кубометров. 7 марта на фоне нового ценового рекорда зампред Совбеза вновь прокомментировал ситуацию.

«Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Медведева.

Без альтернатив

Как ранее отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия подготовилась к тому, чтобы закупать природный газ не только у России. По его словам, в Берлине предвидели возможные сложности и договорились с альтернативными поставщиками.

«Поскольку мы не наивны, то, с одной стороны, ввели это регулирование (имеются в виду санкции в отношении РФ и остановка сертификации проекта «Северный поток — 2». — RT), однако в то же время заранее предусмотрели ситуацию, при которой также могут возникнуть трудности. Мы подготовились к тому, что будем закупать газ у других поставщиков, мы сделали это и продолжим поступать аналогичным образом», — заявлял канцлер ФРГ.

Тем временем в правительстве в Германии санкции против российских энергоносителей считают губительными для страны. Такое мнение на брифинге 3 марта выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Я бы не стал поддерживать эмбарго на импорт ископаемого топлива из России. Я бы даже выступил против этого, потому что этим мы поставим под угрозу общественное спокойствие в ФРГ», — считает глава Минэкономики.

Примечательно, что на сегодняшний день почти 40% потребляемого в Евросоюзе газа приходится на долю именно российского топлива. На этом фоне в Международном энергетическом агентстве уже разработали план по снижению газовой зависимости ЕС от Москвы.

Например, эксперты МЭА предлагают Европе отказаться от новых контрактов с «Газпромом» и в качестве альтернативы нарастить закупки у Азербайджана и Норвегии. Помимо этого, в агентстве считают необходимым ускорить замену газовых котлов в домах на тепловые насосы, а также наращивать мощности солнечной и ветровой электроэнергии. В то же время рядовых европейцев призывают понизить температуру отопления помещений на 1 °С.

Как полагают в МЭА, уже в 2022 году эти инициативы позволят ЕС сократить импорт газа из России более чем на треть, а при дополнительных мерах — на 50%. Вместе с тем такое решение приведёт к серьёзным финансовым потерям для Евросоюза, уверены опрошенные RT специалисты.

«Для Европы, конечно, значительная часть энергобаланса формируется за счёт нефти и газа. А учитывая объёмы поставок из РФ, отказаться от импорта российских энергоресурсов — это довольно рискованная затея для ЕС. Здесь, скорее, важно даже не влияние этого шага на инфляцию в регионе. На кону рецессия», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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Отметим, что уже сейчас в странах ЕС наблюдается острая нехватка газа. По последним данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища стран Евросоюза суммарно заполнены менее чем на 27,7%. Наименьшими запасами топлива сегодня располагают Франция (20,52%), Нидерланды (20,36%), Болгария (19,85%), Бельгия (17,82%), Хорватия (16,38%), Австрия (15,73%).

На фоне рекордного повышения стоимости газа европейские страны сталкиваются и с ажиотажным удорожанием электроэнергии. Так, например, во Франции и Германии с начала 2022 года цены выросли примерно в пять раз — до €421 и €410 за МВт⋅ч соответственно, свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

«Европе нечем заменить наш газ, так как все ключевые игроки рынка и так добывают по максимуму и не смогут прийти на рынок ЕС даже при всём желании. Евросоюз мог бы заменить газ на уголь или нефть, но и тут мы являемся крупнейшим поставщиком. Так что не думаю, что они введут какие-либо существенные санкции именно против энергетики. Сейчас газ, например, по транзиту через Украину идёт бесперебойно, несмотря на кризис», — отметил Игорь Юшков.

Бензиновый рекорд

По словам Игоря Юшкова, на сегодняшний день Россия является вторым по величине поставщиком нефти в США. На этом фоне последствия от ограничений на импорт сырья могут быть существенными для Вашингтона, уверен специалист.

«Уже сейчас стоимость бензина на американских заправках стремится к рекорду. Да, в случае запрета у Штатов есть варианты перестроиться на других поставщиков или же снять санкции с Венесуэлы. Но на эти действия и переориентацию рынка потребуется время. Не уверен, что США хотели бы существенного скачка инфляции и рекордного роста цены на нефтепродукты для населения. Поэтому они могут ввести лишь ограниченные санкции», — предположил Юшков.

Как отметил специалист, российские власти пока заняли выжидательную позицию и ещё не отвечали на санкции Запада. По словам эксперта, в случае запрета на поставки нефти в США Москва перенаправит энергосырьё в Азию. При этом отказ Европы покупать газ у России может привести к снижению бюджетных поступлений в РФ, поскольку отечественные поставки топлива ориентированы преимущественно на ЕС. Впрочем, Евросоюз при этом не сможет заменить российский газ, уверен аналитик.

«Именно поэтому санкции Запада пока ещё серьёзно не затрагивали энергетический сектор. Европа и США понимают, что сами могут сильно пострадать. При этом, если Россия всё же сама объявит о запрете на продажи всех ресурсов, то это будет означать глобальный кризис, который по масштабу будет на порядок серьёзнее, чем даже нефтяной кризис 1973 года», — заключил Юшков.