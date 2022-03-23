«Запад подвёл черту под надёжностью своих валют»: Путин поручил перевести в рубли расчёты за российский газ

Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский природный газ на рубли. Как отметил глава государства, санкционная риторика коллективного Запада перечеркнула доверие к валютам Евросоюза и США. На этом фоне проводить операции в долларах и евро для Москвы больше не имеет никакого смысла, уверен российский лидер. Теперь для расчётов за энергосырьё недружественным странам придётся активно закупать рубли, что может позитивно отразиться на динамике нацвалюты и состоянии банковского сектора РФ. Россия при этом продолжит стабильно поставлять газ, поскольку дорожит своей деловой репутацией, подчеркнул Путин.

Россия переведёт расчёты за поставки своего природного газа на рубли. Об этом в среду, 23 марта, объявил президент страны Владимир Путин.

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли», — заявил глава государства на совещании с правительством.

При расчётах за газ Москва полностью откажется от всех скомпрометировавших себя валют, подчеркнул Путин. По его словам, такое решение принято в ответ на нелегитимные действия западных стран по заморозке российских активов.

«Коллективный Запад фактически подвёл черту под надёжностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — отметил Владимир Путин.

В соответствии с директивой правительства «Газпром» должен будет внести изменения в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям планируется предоставить возможность совершать сделки в рублях и покупать российскую валюту на внутреннем рынке РФ. Президент поручил кабмину и Центробанку в течение недели определить порядок таких операций.

«При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», — добавил глава государства.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Всего за последний месяц против России было введено почти 4,4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль и торговлю. Одновременно Европа остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США и Великобритания отказались от импорта российских энергоресурсов. Наряду с этим многие международные компании объявили об уходе из РФ, а половина золотовалютных резервов ЦБ (на $300 млрд) оказалась заморожена.

«Снятие санкций с Центробанка для России сейчас является принципиальным моментом. Если иностранным партнёрам придётся платить за газ в нашей валюте, то такой серьёзный объём рублей они смогут купить только у ЦБ. На практике это означает, что Западу будет необходимо вывести Центробанк из-под санкций, иначе наш газ они закупить больше не смогут», — рассказал RT эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Отметим, что в настоящий момент Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Европу. По последним оценкам Евростата, примерно 41% газа и 27% нефти ЕС закупает именно у Москвы. На этом фоне у стран региона нет возможности оперативно отказаться от импорта российского энергосырья, считает Юшков.

«Европе необходимо прожить следующий отопительный сезон, а также сохранить нормальную выработку электроэнергии на текущий момент. Без российского газа выполнить эти задачи невозможно. Более того, перевод расчётов за газ на рубли может быть только первым шагом. Не исключено, что в случае усиления санкционной риторики власти примут аналогичные решения по нефти или углю», — добавил специалист.

Реакция рынка

Любопытно, что после заявления президента об изменении порядка расчётов за газ российская валюта заметно укрепилась на Московской бирже. В определённый момент курс доллара снижался на 8,3% и впервые с 2 марта достигал 94,99 рубля. Курс евро при этом опускался на 5,6% — до 108 рублей.

Одновременно цены на газ в Европе перешли к резкому росту. Так, во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась более чем на 20% и в моменте достигала €119 за МВт⋅ч, или около $1350 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Зарубежные игроки опасаются, что поначалу платить за газ рублями будет проблематично. Поэтому уже сейчас они стараются сделать как можно больше запасов, пока ещё можно платить долларами. Именно из-за этого и выросли цены. Рубль, в свою очередь, начал укрепляться, поскольку трейдеры понимают, что российская валюта станет более востребованной, и хотят закупить её по привлекательному для них курсу», — объяснил Игорь Юшков.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Более того, по мнению специалиста, переход на расчёты за газ в рублях может положительно отразиться на работе банковского сектора России.

«Теперь импортёрам российского газа из недружественных стран придётся покупать рубли и переводить эти средства на счета российских банков. Это позволит создать механизм поддержки курса рубля на $30—40 млрд в год, что будет дополнительно защищать финансовую систему и экономику от новых шоков. Кроме того, увеличится и уровень ликвидности банковской отрасли», — подчеркнул Антон Быков.