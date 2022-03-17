«Выплата проведена в валюте»: Минфин погасил часть внешнего долга России на $117 млн

Минфин России успешно провёл выплаты по внешнему долгу в валюте на $117,2 млн. Об этом 17 марта сообщили в правительстве страны. Ранее США и ЕС заблокировали почти половину валютных резервов РФ, и возникли риски того, что Москва не сможет выполнить свои обязательства. На этот случай власти подготовили запасной план, согласно которому Россия начала бы выплачивать долг в рублях. Впрочем, Вашингтон всё же решил разморозить часть резервов для получения выплат именно в валюте. Тем не менее, как полагают специалисты, беспрецедентная блокировка денежных запасов РФ заставит многие страны задуматься о целесообразности хранения своих средств в долларах. Это, в свою очередь, может ускорить глобальный отказ от использования нацвалюты Штатов в торговле, не исключают аналитики.

Министерство финансов России смогло провести выплаты по внешнему долгу в иностранной валюте. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

«Платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте», — говорится в сообщении кабмина.

Ещё в понедельник Минфин направил платёжное поручение американскому банку — держателю российского валютного счёта для проведения выплаты по внешнему долгу. Вместе с тем, был риск то, что деньги не дойдут до конечных получателей, поскольку долларовые счета Москвы заморожены. Об этом в интервью RT заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В Российской Федерации есть необходимые деньги на валютных счетах… Но действия западных стран привели к тому, что наш валютный счёт заблокирован. Поэтому возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте зависит не от нас. Деньги у нас есть, платёжку мы отдали», — отмечал Силуанов.

Успешное проведение платежа в валюте позволило России избежать технического дефолта. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Платёж, по которому мог быть зафиксирован технический дефолт РФ, был проведён в валюте. Для этого банки за рубежом всё же разморозили часть заблокированных резервов. Вероятно, это было сделано в интересах держателей российского госдолга, большинство которых — иностранные финансовые и инвестиционные структуры», — пояснил Деев.

С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать спецоперацию по защите республик Донбасса.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние три недели против России было введено более 4,3 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. При этом многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В то же время западные страны заблокировали почти половину золотовалютных резервов России на общую сумму $300 млрд. На этом фоне международные рейтинговые агентства Fitch, S&P и Moody's резко понизили кредитный рейтинг страны и предупредили о риске наступления дефолта. Аналогичную оценку озвучили и в Международном валютном фонде (МВФ).

Обходной путь

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году. Тогда на фоне целого ряда экономических проблем и полного исчерпания резервов Центробанка страна на 90 дней приостановила выполнение своих долговых обязательств.

По данным ЦБ, сейчас объём золотовалютных резервов (ЗВР) России превышает $643 млрд, часть из которых размещена на зарубежных счетах. Общая сумма денежных запасов позволяет полностью покрыть внешний долг страны ($478 млрд на 1 января 2022 года). Вместе с тем частичная блокировка ЗВР страны создавала технические трудности для погашения задолженности.

«Ситуация изначально была абсурдна. Деньги у России есть, но средства для оплаты долга заблокированы. Впрочем, если бы оплата не прошла в валюте, то Минфин был готов заплатить кредиторам рублями», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Отметим, что Россия занимает деньги у других стран с помощью государственных облигаций. Речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

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По словам Антона Силуанова, выпущенные после 2018 года еврооблигации предусматривают уплату обязательств в рублях. Более того, в начале марта президент России Владимир Путин подписал отдельный указ, позволяющий возвращать долги в российской валюте.

Вместе с тем Министерство финансов США всё же решило выдать лицензию на возможность проведения выплат по гособлигациям России из заблокированных резервов до 25 мая. При этом в дальнейшем разрешение может быть продлено, считают эксперты.

«Выдача разрешений на продолжение возможности обслуживания долга являются обычной практикой для того, чтобы минимизировать потери инвесторов. В целом нельзя исключать, что Минфин США продлит действие этой лицензии», — предположил в разговоре с RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

Системный сбой

Хотя деньги для погашения внешнего долга России были разморожены, значительный объём ЗВР страны по-прежнему заблокирован. Эксперты не исключают, что такое положение дел заставит задуматься ряд стран о целесообразности хранения денег в долларовых активах.

«Если в конечном итоге деньги не разморозят и конфискуют, то для других государств это станет сигналом к тому, что США могут заблокировать любые активы, а в дальнейшем оказывать политическое и финансовое давление. Таким образом, теперь правила игры в мировой финансовой системе изменились», — считает Владислав Антонов.

Похожую точку зрения накануне озвучил и Владимир Путин. По словам, российского лидера нелегитимная заморозка части резервов Центробанка «подводит черту под надёжностью так называемых первоклассных активов».

«Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И, видя это, многие страны в ближайшее время могут начать — уверен, так и будет происходить — конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов», — отметил Путин.

По мнению Антона Силуанова, рестрикции Вашингтона в отношении использования американской валюты существенно подрывают доверие к доллару. Как полагает министр, чем жёстче будут ограничения США, тем активнее государства будут переходить на расчёты в национальных валютах.

«Какой резон вести расчёты в долларах, если платёжные поручения о перечислении средств будут долго рассматриваться американскими банками на предмет соответствия или несоответствия той политике, которую проводят США? Экономика должна быть вне политики, а следовательно, и расчёты должны производиться своевременно и в срок — вне зависимости от того, как и что думают те или иные власти. Поэтому я думаю, что уход от долларовых расчётов в нынешней ситуации — это абсолютно объективная реальность», — отметил Силуанов.