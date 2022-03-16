«В ближайшее время»: Путин анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и социальных выплат в России

Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время проиндексировать все социальные выплаты, а также МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников. Как отметил глава государства, рост потребительских цен бьёт по доходам людей, поэтому власти продолжат оказывать финансовую помощь нуждающимся гражданам и бороться с бедностью. По словам российского лидера, санкции США и ЕС стали вызовом для бизнеса и предприятий, однако Западу не удалось организовать «экономический блицкриг». Правительство уже подготовило комплекс антикризисных мер на сумму более 1 трлн рублей. При этом для финансирования инициатив Центробанку не придётся печатать деньги, поскольку страна, по словам президента, полностью обеспечивает себя доходами.

В среду, 16 марта, президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ. В частности, согласно документу, власти должны будут обеспечить адресную поддержку россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Речь идёт о шагах, вызванных в том числе введением санкций против России.

По словам главы государства, в настоящий момент серьёзным вызовом для доходов людей стал рост потребительских цен. На этом фоне руководство страны планирует дополнительно проиндексировать зарплаты и соцвыплаты россиянам.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Как напомнил российский лидер, власти уже приняли решение с 1 апреля ввести выплаты для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 16 лет включительно. Размер такой материальной помощи зависит от доходов родителей и будет варьироваться примерно от 6,1 тыс. до 12,3 тыс. рублей на каждого ребёнка.

С учётом уже одобренных ранее социальных выплат в России должна выстроиться единая система поддержки семей с детьми, отметил президент. По его словам, государство будет предоставлять финансовую помощь с момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления ребёнка, и вплоть до достижения им 17 лет.

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«Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменение материального положения семьи. То есть если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро», — подчеркнул глава государства.

Также президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. При этом российский лидер подчеркнул, что даже в текущей непростой ситуации необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства по итогам года.

«Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задаче и добавлю, что она носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости», — отметил Владимир Путин.

Ранее власти России одобрили закон, по которому правительство в случае необходимости может самостоятельно индексировать социальные выплаты. Деньги на эти цели будут оперативно направляться из Фонда национального благосостояния, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы однозначно справимся и бросим все средства на поддержку людей и восстановление экономики. Увеличение размера большинства ключевых социальных выплат позволит наименее заращённым категориям граждан и семьям с детьми сохранить привычный образ и уровень жизни, не сокращая траты на товары первой необходимости, продовольствие и лекарства», — заявила Бессараб.

Помимо индексации выплат, власти намерены оперативно решить вопрос с растущей инфляцией, добавила депутат. По её словам, наблюдаемый рост цен был вызван ажиотажным спросом со стороны населения на фоне негативных новостей. В этой связи руководству страны необходимо посчитать реальный уровень инфляции и уже на его основе принимать решение об индексации выплат, считает Светлана Бессараб.

«Мы возьмём на вооружение опыт прохождения пандемии. Будем использовать те инструменты, которые хорошо себя тогда зарекомендовали, а также расширим число действительно работающих антикризисных решений», — отметила депутат.

Ценовой контроль

На фоне вводимых против России западных ограничений инфляция в стране обновила шестилетний максимум и в годовом выражении превысила 12,5%. Такие данные в среду представили Министерство экономического развития и Росстат.

По словам Владимира Путина, в условиях растущей инфляции власти должны обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Для этого глава государства поручил решить логистические и другие проблемы, ведущие к ценовым всплескам.

«При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен», — подчеркнул президент.

Так, глава государства попросил экспортёров не сокращать производство товаров в связи со сложностями поставок на зарубежные рынки и направлять дополнительные объёмы продукции на внутренний рынок. Это, по словам президента, должно объективно вести к удешевлению товаров внутри страны. По поручению Владимира Путина ситуацию с ценами будут отслеживать правительство и Федеральная антимонопольная служба.

Давление санкций

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние три недели против России было введено более 4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Одновременно западные страны заблокировали почти половину российских золотовалютных резервов, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

По словам Владимира Путина, российские предприятия и компании столкнулись с беспрецедентными трудностями, но при этом продолжают справляться с проблемами. Вместе с тем президент не исключил, что санкционное давление может усилиться.

«Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом не получилось. Поэтому мы наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти трудности. Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям», — подчеркнул президент.

По его словам, в текущих условиях потребуются глубокие структурные изменения в экономике. На этом фоне власти должны принять меры для минимизации рисков роста инфляции и безработицы, для выполнения социальных обязательств и запуска новых механизмов поддержки доходов людей.

Отметим, что для борьбы с последствиями западных санкций правительство уже подготовило комплекс мер более чем из 100 инициатив. Всего на поддержку экономики и граждан кабмин собирается направить свыше 1 трлн рублей. Как подчеркнул Владимир Путин, для финансирования инициатив Центробанку «не нужно будет печатать деньги», так как экономика генерирует достаточный объём доходов.

Согласно оценке Минфина, в текущих условиях денежные поступления в бюджет от продажи несырьевых товаров будут ниже, чем предполагалось ранее. Вместе с тем нефтегазовые доходы казны превышают плановые показатели и пойдут на финансирование антикризисных мер. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава министерства Антон Силуанов.

«Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию, — будем предоставлять им ресурсы на снижение стоимости кредита. Предусмотрены поддержка малого бизнеса и целый ряд других мер, которые касаются снижения ограничений в работе наших предпринимателей. Деньги в бюджете есть. Все плановые расходы будут исполняться», — подчеркнул Силуанов.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Как отметил Владимир Путин, действия Запада нанесли удар по всей мировой экономике и торговле. Кроме того, санкционная риторика США подрывает и доверие к доллару как к основной резервной валюте, добавил президент. По его словам, нелегитимная заморозка части резервов Центробанка «подводит черту под надёжностью так называемых первоклассных активов».

«По факту и США, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И, видя это, многие страны в ближайшее время могут начать — уверен, так и будет происходить — конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы», — отметил Путин.

По словам Антона Силуанова, действия Запада подталкивают Россию и другие страны к переходу на расчёты в национальных валютах. Таким образом, тренд на глобальную дедолларизацию будет усиливаться, считает министр.

«Чем жёстче будут ограничения на валютные расчёты, тем больше будет расти доля расчётов в национальных валютах. Мы видим, что для минимизации рисков в торговых отношениях всё больше и больше предприятий заключают контракты в российских рублях и в денежных единицах тех стран, с которыми мы ведём торговые отношения», — отметил Силуанов.