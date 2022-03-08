«Наш безусловный приоритет»: Путин объявил о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет включительно

Владимир Путин объявил о новых выплатах для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 16 лет включительно. Предполагается, что инициатива заработает уже с 1 апреля, а ежемесячные пособия россияне начнут получать в мае. Как подчеркнул президент, поддержка семей остаётся «безусловным приоритетом» для руководства страны. По словам экспертов, в условиях санкций и возросшей неопределённости россияне с детьми являются наиболее уязвимой категорией граждан, и поэтому больше всего нуждаются в материальной помощи. При этом специалисты не исключают, что власти в ближайшее время продолжат анонсировать дополнительные меры соцподдержки.

Малообеспеченные российские семьи с детьми от восьми до 16 лет включительно начнут получать ежемесячные выплаты от государства. Об этом во вторник, 8 марта, заявил президент Владимир Путин в своём видеообращении к россиянкам в честь Международного женского дня.

По его словам, инициатива начнёт действовать уже с 1 апреля 2022 года. При этом первые выплаты семьи смогут получить в мае.

«Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности жёнам, мамам, бабушкам, сёстрам, дочерям, подругам за вашу верность, надёжность и поддержку в любых испытаниях. Со своей стороны государство будет делать всё для поддержки семьи — это наш безусловный приоритет», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер напомнил об уже действующих в стране мерах поддержки семей с детьми. Так, сегодня за ежемесячным пособием в период ожидания ребёнка могут обратиться россиянки, которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Деньги можно получить, если доходы семьи не превышают размер одного регионального прожиточного минимума на человека (12 654 рубля). В среднем по России объём выплаты составляет около 6,9 тыс. рублей.

Также на сегодняшний день в стране выплачиваются ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет включительно. Объём финансовой помощи зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране размер пособия варьируется от 6,1 тыс. до 12,3 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, летом 2021 года власти начали выплачивать пособия на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. В настоящий момент средний объём такой поддержки составляет порядка 6,1 тыс. рублей в месяц. При этом пособия для семей с несколькими детьми выплачиваются на каждого ребёнка отдельно.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В рамках новой инициативы президента размер пособий малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно также будет варьироваться от половины до полной величины прожиточного минимума на ребёнка. Итоговый объём выплаты будет зависеть от уровня доходов семьи и региона проживания. Об этом во вторник заявил министр труда и социального развития страны Антон Котяков.

«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. рублей», — сообщил Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, принятая мера стала «очень своевременной». Так, по её словам, сегодня семьи с детьми особенно нуждаются в помощи от государства.

«В случае снижения их доходов ниже величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте, предполагается предоставить помощь семьям в размере половины прожиточного минимума на ребёнка. В одних регионах значение будет чуть выше, в других — чуть ниже, но вместе с тем это очень хорошая помощь», — подчеркнула Бессараб.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Как отметил эксперт, в условиях введения антироссийских санкций семьи с детьми — одна из наиболее уязвимых категорий граждан.

«Как показывает экономическая история, в наибольшую доходную впадину попадают именно семьи с детьми. Поэтому вполне объяснимо, что сейчас это самая уязвимая категория людей, которым господдержка нужна в первую очередь. Мы позиционируем себя как социально-ориентированное государство, поэтому решение о выплатах было абсолютно очевидным, и я уверен, что оно не последнее», — считает Остапкович.

Санкционный фон

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, остановлена сертификация газопровода «Северный поток — 2», а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

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Согласно последним оценкам, всего в отношении России введено уже более 5,5 тыс. ограничений. По этому показателю страна обошла Иран, Сирию, КНДР и Венесуэлу. Такая информация содержится в глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

На этом фоне 4 марта Госдума и Совет Федерации утвердили пакет законов, направленных на защиту экономики и россиян в условиях санкций. Власти собираются предоставить гражданам и бизнесу кредитные каникулы, приостановить плановые проверки предприятий и запустить новый этап амнистии капиталов. Помимо этого, правительство сможет при необходимости самостоятельно проводить дополнительную индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума.

«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна. Эти вопросы на постоянном контроле президента», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Георгия Остапковича, инициативы позволят властям оперативнее принимать меры по оказанию помощи россиянам. Вместе с тем одобренные предложения потребуют дополнительных бюджетных трат, отметил эксперт.

«Это, безусловно, позитивный манёвр. Теперь нужно посмотреть, как именно данные законы будут исполняться по факту. Инициативы явно потребуют пересмотра бюджета. Поэтому уже в ближайшее время власти, скорее всего, будут вносить поправки в казну», — заключил Георгий Остапоквич.