«Предпосылок нет»: в правительстве заявили об отсутствии причин для дефицита продуктов в России в условиях санкций

В России нет предпосылок для образования дефицита продуктов питания в условиях западных санкций, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, страна обеспечивает себя продовольствием и продолжает закупать необходимые товары у дружественных государств. Более того, для обеспечения внутреннего рынка глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России зерна и сахара.

России не грозит дефицит продуктов питания на фоне санкционной риторики Запада. Об этом во вторник, 15 марта, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, на сегодняшний день страна обеспечивает себя продовольствием и продолжает наращивать закупки необходимых товаров за рубежом.

«Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнёрскую сеть с дружественными странами», — подчеркнула Абрамченко.

Как отметила зампред правительства, за последние полтора месяца более 140 зарубежных предприятий получили разрешения на ввоз своих товаров в Россию. В частности, речь идёт о поставках молочной, мясной и рыбной продукции, а также кормов и кормовых добавок из Китая, Индии, Турции и стран СНГ.

«Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», — добавила Виктория Абрамченко.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические ограничения. Так Запад реагирует на решение Москвы начать спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

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Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего с 22 февраля против России было введено более 4 тыс. ограничительных мер. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Одновременно с этим многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка и рядовых потребителей. Так, объявленные санкции привели к резкому ослаблению курса рубля. Россияне, в свою очередь, начали скупать продукты питания и непродовольственные товары.

В результате, по последним оценкам, за неделю с 26 февраля по 4 марта инфляция в России составила 2,22%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата. Как отмечают опрошенные RT эксперты, в последний раз такой скачок потребительских цен можно было наблюдать ещё в конце 1990-х годов.

«Сработал эффект ажиотажного спроса. На фоне негативных новостей россияне ринулись скупать самое необходимое. Однако это временное явление, и повторения событий 1990-х годов ожидать не стоит. Тогда был дефицит производства и поставщики не могли обеспечить людей товарами в полной мере. Сейчас ситуация иная», — пояснил в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Похожей точки зрения придерживается и аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва. Как рассказала специалист, на протяжении последних 25 лет Россия работала над доктриной продовольственной безопасности. В рамках инициативы страна планомерно увеличивала производство и накапливала запасы критически важной сельскохозяйственной продукции.

«В этой связи текущее положение дел в стране отличается от событий 25-летней давности. При условии сохранения стабильности финансовой системы и логистических цепочек поставок внутри страны дефицита продуктов питания не ожидается», — подчеркнула Лукичёва в разговоре с RT.

АГН «Москва»

© Воронин Денис

По словам Георгия Остапковича, в обозримой перспективе часть продуктов продолжит поступать в Россию из государств, не присоединившихся к санкциям. При этом уже в скором времени в стране должна начаться посевная компания, а прогнозы по урожаю остаются оптимистичными, добавил эксперт.

«Запасы рабочей посевной и уборочной техники у нас тоже есть, поэтому с продовольственным обеспечением в этом году проблем быть не должно. Если же говорить про следующий год, то могут возникнуть сложности с поставкой семян, которые мы в основном закупали у ЕС. В этой связи аграриям уже сейчас надо задуматься о поиске новых поставщиков. Однако если геополитический кризис будет урегулирован в ближайшие сроки, ситуация на аграрном рынке оперативно выровняется», — считает Остапкович.

Всё для себя

Для дополнительной защиты внутреннего рынка продовольствия в условиях санкций правительство России ввело временный запрет на вывоз сахара и зерна. Соответствующее постановление 14 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, Москва не будет экспортировать пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и меслин в государства ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец — в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару — до 31 августа.

Между тем в подписанном постановлении предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара и зерна из России будут возможны в рамках международных транзитных перевозок и для оказания гуманитарной помощи.

«Запрет на экспорт зерновых и сахара нужен для стабилизации обстановки на внутреннем рынке. Мера позволит ограничить излишний вывоз продукции за границу и обеспечить плавный переход между сельскохозяйственными сезонами летом — от старого урожая к новому. Инициатива должна позитивно отразиться на внутреннем рынке и сдержать рост цен в России», — считает Оксана Лукичёва.

Как предположил Георгий Остапкович, некоторые российские производители могут попробовать поднять цены на свою продукцию и для компенсации потерь от запрета на экспорт. Впрочем, в этом случае правительство может ввести временное ценовое регулирование, отметил эксперт. Более того, крупные торговые сети уже приняли обязательство ограничивать наценку на социально значимые товары 10%.

Внешнее напряжение

Примечательно, что за последний месяц мировые цены на пшеницу выросли примерно в полтора раза. При этом 8 марта во время торгов на Чикагской товарной бирже CME Group стоимость зерна поднималась до $13,6 за бушель (почти $500 за тонну). Значение стало максимальным за всё время наблюдений.

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По словам опрошенных RT экспертов, участники рынка опасаются серьёзной нехватки зерна в мире из-за ситуации на Украине. Так, по данным Минсельхоза США, в настоящий момент на долю России и Украины суммарно приходится более четверти (26%) глобального экспорта пшеницы. При этом район Чёрного моря играет важную роль в глобальной продовольственной системе, отмечают в Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР).

«Мы сильно обеспокоены тем, что в случае затяжного конфликта на Украине может быть ограничено мировое предложение основных сельскохозяйственных культур и продуктов, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что приведёт к стремительному росту цен на еду и к голоду. Это может поставить продовольственную безопасность всего мира под угрозу и усилить геополитическую напряжённость», — заявил глава МФСР Гилберт Хунбо.

В текущих условиях, помимо пшеницы, специалисты фиксируют и рекордное удорожание ряда других видов продовольствия на глобальном рынке. Так, по итогам февраля мировые цены на продукты выросли на 5% и обновили исторический максимум. Более того, в обозримой перспективе показатель может ещё вырасти на 8—22%. Об этом говорится в материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Цены на продовольствие в мире очень сильно растут во многих регионах мира, даже в США и Европе. Крайне негативно этот процесс может отразиться на странах — импортёрах продуктов питания. В первую очередь речь идёт о государствах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В России же политика по регулированию ценообразования внутри страны и высокая самообеспеченность сельхозпродукцией должны смягчить рост цен на продукты питания», — заключила Оксана Лукичёва.