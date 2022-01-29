«В любых удобных местах»: 30 лет назад Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли» в России

29 января 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли». Документ позволял любому россиянину и предприятию заниматься продажей почти всех товаров в «любых удобных местах». Кроме того, граждан освободили от пошлин на ввоз иностранной продукции. К такому решению властей подтолкнул стремительный разгон инфляции и падение доходов людей. В результате по всей стране начали возникать стихийные рынки, а для многих нововведение открыло путь к предпринимательству.

В первый месяц после распада СССР российская экономика предпринимала начальные попытки перехода от плановой системы к рыночному механизму. Прошедшая в стране либерализация цен должна была побороть товарный дефицит, но привела к резкому удорожанию продукции. Галопирующая инфляция и стремительное падение доходов граждан требовали от властей новых решений. Так, 29 января 1992 года Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли».

Документ ознаменовал окончательный отказ государства от монополии на торговлю. Теперь одним из приоритетов руководства страны стало стимулирование конкуренции. Для этого было решено освободить торговую деятельность практически от всех ограничений и барьеров.

«Предоставить предприятиям независимо от форм собственности, а также гражданам право осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность (в том числе за наличный расчёт) без специальных разрешений», — говорилось в указе.

Исключением стала торговля оружием, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми и радиоактивными веществами, а также наркотиками, лекарствами и другими товарами, реализация которых запрещена или ограничена законом.

Торговать разрешили «в любых удобных местах», кроме проезжих частей, станций метро и территорий вокруг административных зданий. Местные власти были обязаны содействовать реализации и свободному перемещению товаров. Россияне, в свою очередь, освобождались от уплаты таможенных пошлин при ввозе продукции из-за рубежа.

РИА Новости

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Первичный шок

Введению указа «О свободной торговле» предшествовал острый кризис потребительского рынка. Резкий спад производства в промышленности и сельском хозяйстве привёл к тотальному дефициту товаров и продовольствия в стране.

«Предприятия сокращали выпуск как по финансовым причинам, так и в связи с очень высокой неопределённостью. Пока государство регулировало цены, производить товары было совершенно невыгодно, поскольку это никак не покрывало затраты», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

О необходимости размораживания цен Борис Ельцин заявлял ещё в октябре 1991 года. Либерализацию хотели провести поэтапно и завершить до середины 1992-го. К этому времени руководство страны планировало установить контроль над денежной массой, чтобы сдержать инфляцию после того, как цены отпустят. В итоге власти решились на либерализацию раньше намеченных сроков, потому что всерьёз опасались угрозы голода.

Идейным вдохновителем рыночных реформ стал зампред кабмина по вопросам экономической политики Егор Гайдар. Позже в своей книге «Смуты и институты» он вспоминал: «Через несколько дней после начала работы в правительстве, ознакомившись с картиной продовольственного снабжения крупных российских городов, был вынужден признать, что отсрочка либерализации до июля 1992 года невозможна».

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2 января 1992 года цены на 90% розничной и 80% оптовой продукции освободили от государственного регулирования. Под контролем оставался только ряд социально значимых потребительских товаров и услуг.

В рамках борьбы с дефицитом принятая мера оказалась по большей части успешной. Таким мнением в разговоре с RT поделился доцент кафедры истории экономики отделения истории Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

«Уже 2 января основные продовольственные товары по всем позициям появились в магазинах. Конечно, это было не такое изобилие, как сейчас. Однако по сравнению с тем, что происходило за несколько дней до вступления в силу указа о либерализации, когда в магазинах не было практически никаких товаров, произошёл колоссальный шаг вперёд», — отметил эксперт.

Тем не менее в ряде регионов перебои с продовольствием в магазинах всё ещё сохранялись. Об этом свидетельствуют данные проведённого в середине января исследования Госкомстата.

«Масло растительное отсутствовало в продаже в день обследования в 72% из них (столицах субъектов. — RT), мясо — в 67%, сахар, масло животное — в 54—55%; цельномолочная продукция реализовывалась при наличии очередей — в 62%, хлеб продавался с перебоями — в 47%. Более стабильным было снабжение населения картофелем и овощами: в 64—65% городов они имелись в свободной продаже», — сообщал Госкомстат.

Между тем свободные от госрегулирования цены начали кратно расти. Как следует из материалов Росстата, только за январь товары и услуги в среднем по стране подорожали в 3,5 раза. При этом за весь 1992 год цены выросли более чем в 26 раз.

«Изначально президент Ельцин говорил о том, что цены могут повыситься только в три — пять раз, а в итоге мы столкнулись с гиперинфляцией. По уровню жизни населения был нанесён колоссальный удар, и нужно было любыми способами помогать людям справляться с нищетой. Подписанный 29 января указ «О свободе торговли» стал одним из этих способов», — отметил Сергей Беспалов.

Спасательные челноки

По словам экспертов, отмена государственной монополии на торговлю помогла выжить миллионам россиян. Потерявшие работу граждане могли распродать часть своего имущества и обеспечить себя необходимым для жизни доходом.

Важную роль при этом сыграло освобождение граждан от уплаты таможенных пошлин при ввозе иностранной продукции, отмечают специалисты. Со временем это привело к образованию сектора так называемой челночной торговли.

«Рабочих мест сильно не хватало. Люди были вынуждены кормить себя и свои семьи за счёт торговли. Ряд граждан при этом отправлялись за границу, например в Турцию и Польшу, возвращались оттуда с огромными сумками и уже на местных рынках продавали зарубежные товары. Для многих, кстати, это было началом карьеры и открыло путь к предпринимательству», — рассказал Георгий Остапкович.

РИА Новости

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Со временем челночная торговля приобрела организованный характер. По словам Остапковича, люди начали целыми группами уезжать за рубеж, где их уже ждали иностранцы. По возвращении в Россию челноки продавали товары дешевле, чем в магазинах. Это, в свою очередь, оказывало дополнительную помощь населению, считает эксперт.

«Если продовольственный дефицит завершился достаточно быстро, то нехватка одежды и обуви сохранялась до тех пор, пока мы не вышли на качественный импорт. В этих условиях челноки обеспечивали насыщение рынка», — добавил экономист.

Оборотная сторона

Впрочем, радикальное освобождение торговли от барьеров и ограничений имело и ряд негативных последствий, вспоминает Сергей Беспалов. По его словам, в первые недели действия указа российские города стали заполняться стихийными рынками.

«Люди выходили на улицы городов, особенно центральных, ставили ящики, коробки, раскладывали на них или просто на асфальте товар и торговали. Это было совершенно несовместимо с обликом современного города. Но главное — отсутствовал должный санитарный контроль, с чем было связано большое число продаж некачественных товаров и отравлений», — отметил Беспалов.

На этом фоне первые поправки к указу появились уже в июне 1992 года. В результате продавать товары где угодно стало нельзя, а места и помещения под торговлю начали определять местные власти.

РИА Новости

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Впрочем, более серьёзной проблемой стал ущерб для легальной розницы, считает Сергей Беспалов. По его словам, челноки не платили налоги и пошлины на ввоз товаров, поэтому легко выигрывали конкуренцию у магазинов. В результате торговым точкам приходилось тоже использовать серые схемы или закрываться, отметил эксперт.

«Для промышленности эффект стал просто катастрофическим. В СССР внутренний рынок был достаточно закрытым и предприятия находились почти в тепличных условиях. Теперь же им приходилось конкурировать с иностранцами. Господдержка прекратилась, а таможенные пошлины на ввоз иностранных товаров были сняты. Ситуация привела к разорению тысяч заводов и фабрик, производивших потребительские товары. Это радикально усугубило экономический кризис и темпы падения производства», — объяснил Беспалов.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 1992 году объём ВВП России сократился сразу на 14,5%. В 1993-м показатель уменьшился ещё на 8,7%, а в 1994-м — на 12,7%. В течение следующих двух лет темпы экономического падения замедлились до примерно 4%, а уже в 1997-м ВВП вырос на 1,4%. Тогда же власти отменили и беспошлинный ввоз товаров.

«По мере того, как государство выходило из острого кризиса начала 1990-х, власти стали думать о пополнении доходной части бюджета, сборе налогов и состоянии отечественной промышленности. В этом вопросе челноки становились очень серьёзной проблемой, поэтому госрегулирование торговли начало усиливаться», — отметил Сергей Беспалов.

Новая нормальность

После кризиса 1998 года экономика России начала уверенное восстановление. Уже в 1999-м ВВП страны прибавил 6,3%, в 2000-м — 10%, а в течение следующих восьми лет темпы роста оставались вблизи 6,6%.

«Заметно росли доходы населения. Постепенно снизилось инфляционное давление, производство начало работать, создавались товары и услуги. Заработали все институты, а банковская и финансовая системы начали кредитовать предприятия и выдавать потребительские займы», — отметил Георгий Остапкович.

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По словам эксперта, в этих условиях население всё чаще предпочитало современный ритейл, а рынки и челноки стали проигрывать конкуренцию. Кроме того, в 1995—2000 годах в России начали появляться торговые сети. К 2009-му на их долю уже приходилось 15% оборота розничной торговли страны, а в настоящий момент значение превышает 39%.

«Высокая степень присутствия сетей магазинов на рынке — общемировая практика. Во всех экономически развитых странах сети имеют большую долю товарооборота, причём более значительную, чем мы сейчас наблюдаем в России. Кроме того, это удобство для покупателей: не надо бегать по десяти магазинам в поисках нужного товара», — отметил Остапкович.

Любопытно, что указ «О свободе торговли» прекратил своё действие только в 2010 году. Тогда был принят новый закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

«В современных условиях продолжение действия указа 1992 года было бы совершенно неуместно. Само его появление было возможно только в условиях острейшего кризиса экономики и самой государственности. Когда все инструменты цивилизованного воздействия на экономику и торговлю были утрачены, правительство в отчаянии бросило спасательный круг для активной части населения. После преодоления кризиса необходимость в этом инструменте отпала», — заключил Сергей Беспалов.