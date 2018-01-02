«Отсрочка была невозможна»: 2 января 1992 года правительство Егора Гайдара разморозило цены

2 января 1992 года в России стартовала серия самых известных экономических реформ в современной истории, которые в народе называют гайдаровскими. Первым решением правительства Бориса Ельцина и Егора Гайдара стало проведение либерализации, или разморозки: власти освободили 90% розничных и 80% оптовых цен от государственного регулирования. О первых рыночных реформах постсоветской России и их последствиях — в материале RT.

На заре 1990-х цены на нефть просели, валютные и бюджетные резервы РСФСР были исчерпаны. Экономика разваливающегося Союза находилась на грани катастрофы. Сформированное осенью 1991 года правительство во главе с Борисом Ельциным осознавало: стране нужны срочные реформы, потому что национальную экономику необходимо ставить на рыночные рельсы.

«Самая болезненная мера — это разовое размораживание цен в текущем году. Без неё разговоры о реформах, о рынке — пустая болтовня», — заявил Борис Ельцин во время выступления на V съезде народных депутатов 28 октября 1991 года.

Зампред по вопросам экономической политики Егор Гайдар стал идейным вдохновителем рыночных реформ. Изначально планировалось провести либерализацию поэтапно, первым делом установив контроль над денежной массой. По расчётам властей, эта мера должна была сдержать инфляцию после того, как отпустят цены. Но в итоге кабинет министров решился провести либерализацию раньше намеченных сроков, потому что власти всерьёз опасались угрозы голода.

«В октябре 1991 года мы предполагали, что можно отложить либерализацию цен до середины 1992 года, а к тому времени создать рычаги контроля над денежным обращением в России. Через несколько дней после начала работы в правительстве, ознакомившись с картиной продовольственного снабжения крупных российских городов, был вынужден признать, что отсрочка либерализации до июля 1992 года невозможна», — написал Егор Гайдар в своей книге «Смуты и институты».

Сразу после Нового года, 2 января 1992 года, цены на 90% розничных и 80% оптовых товаров освободили от государственного регулирования. Под контролем оставался только ряд социально значимых потребительских товаров и услуг. Но уже весной и здесь регулирование было снято и передано на региональный уровень.

Экономисты подчёркивают, что либерализация в первую очередь была направлена на устранение товарного дефицита на рынке, который возник из-за искажённого уровня цен и неэффективного размещения ресурсов. Фиксированные цены на потребительские товары в СССР были низкими, что вызывало повышенный спрос.

«Советская экономика была построена по плановому принципу, когда цены имели некоторый смысл на потребительском рынке, но почти не имели смысла в сфере производства, при закупках стали, труб, тракторов и так далее. Как следствие, товары стоили непропорционально друг другу, если сравнить их со стоимостью товаров и услуг, которые существовали в это же время в странах с рыночной экономикой. Например, в СССР была очень низкая цена на коммунальные услуги и жильё, но и очень высокая на одежду и обувь», — делится воспоминаниями с RT заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Продовольственный кризис в Москве. Пустые прилавки в магазине. 1990-е гг.

РИА Новости

После того как был снят контроль над ценами, рынок быстро наполнился товарами. Впрочем, далеко не все экономисты согласны с тем, что дефицит был устранён благодаря реформам по либерализации. Академик РАН Виктор Полтерович в своей работе «Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия» писал, что дефицит конца 1991 года не являлся результатом катастрофического сокращения производства. «Он был в значительной мере порождён ожиданием будущих изменений, в частности резкого повышения цен в результате либерализации, о которой было фактически объявлено ещё в октябре 1991 года», — считает экономист.

«Основная трудность при проведении либерализации заключалась в получении доверия населения. Люди 70 лет жили при элементах коммунизма, и рост цен на продукты питания мог вызвать непрогнозируемую реакцию, вплоть до социальных явлений. Здесь необходимо было политическое решение, которое Ельцин и Гайдар приняли, и отпустили цены. Только этим манёвром они смогли насытить рынок», — пояснил RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

При этом реформы спровоцировали скачок инфляции, причём самый большой всплеск был зафиксирован сразу после объявления о либерализации.

По данным Росстата, только за январь 1992 года цены выросли на 245,3%. Далее инфляция постепенно снижалась: до 38% в феврале, 29,9% в марте и 11,9% в мае. За весь 1992 год рост цен составил 2508,8%.

Верховный Совет РФ принял законы, по которым вклады населения в Сбербанке должны были быть проиндексированы в соответствии с покупательной способностью рубля. Тем не менее эти меры так и не были реализованы, а граждане фактически утратили свои сбережения.

В свою очередь, сокращение доходов из-за инфляции обрушило покупательский спрос, что ещё больше усугубило падение экономики страны. По данным Всемирного банка, ВВП России (рассчитанный по паритету покупательной способности) в 1991—1993 годах снизился на 18%.

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«Реформа по либерализации цен проводилась на фоне неорганизованности денежного обращения и инфляции. Власти только где-то к 1993 году смогли наладить этот процесс, проведя разделение денежных систем», — поясняет Константин Корищенко.

Экономисты неоднозначно оценивают последствия либерализации цен. С одной стороны, реформа помогла преодолеть товарный дефицит и запустить рыночные механизмы в экономике, а с другой — привела к резкому росту инфляции и обесцениванию доходов. Но эксперты едины во мнении, что в тот момент властям сложно было выработать какое-либо однозначно правильное решение.

Так, Константин Корищенко отмечает, что критика реформ во многом связана с тем, что они основывались на следующем предположении: «Либерализация цен позволит наладить функционирование экономики».

«Но это не так. Без активной роли государства дикий рынок тоже ничего хорошего не несёт. Поэтому должен быть баланс между конкурентным обращением товаров и услуг и воздействием государства в части предотвращения монополий и другого регулирования», — заключил экономист.