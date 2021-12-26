«Это было уже неизбежно»: политики и общественные деятели — о развале Советского Союза

30 лет назад Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию «В связи с созданием Содружества Независимых Государств», в которой объявлялось о том, что «Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование». Это событие принято считать окончанием распада Советского Союза. RT поговорил с политиками и общественными деятелями о том, как они оценивают историческую роль развала СССР.

Развалу СССР, произошедшему в 1991 году, предшествовал тяжёлый экономический и социально-политический кризис конца 1980-х—начале 1990-х годов, сопровождавшийся вооружёнными конфликтами и сепаратистскими выступлениями. Несмотря на то, что на референдуме 17 марта 1991 года большинство жителей девяти республик СССР высказались за сохранение Союза, центробежные тенденции усиливались. После того, как ряд представителей руководства СССР попытались прервать процесс ослабления союзных связей, создав Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, республики начало массово заявлять о своей независимости.

После поражения ГКЧП Михаил Горбачёв пытался инициировать подписание обновлённого союзного договора, но 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии в правительственном санатории «Вискули» подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР, а на следующий день, 26 декабря, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось: «с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает своё существование».

Политики и общественные деятели в беседе с RT оценили историческое значение развала СССР.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе РФ Сергей Миронов

— Само принятие декларации 26 декабря прошло почти незамеченным. Хорошо запомнилось то, что случилось накануне: заявление Михаила Горбачёва об уходе с поста президента СССР и смена флагов над Кремлём, когда вместо красного советского полотнища поднялся российский триколор. Эта символичная картина, конечно, осталась в памяти.

Документ от 26 декабря декларировал не столько конец одной страны, сколько начало существования нового межгосударственного объединения. Конечно, была надежда на то, что связи и дружба сохранятся, пусть и в новом формате. Но, увы, многие надежды тех дней так и остались надеждами.

Всесоюзный референдум по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик

РИА Новости

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События последних дней декабря для меня, как и для многих других людей, стали просто информационным фоном. К тому времени всё уже было решено. Я не помню, чтобы кто-то радовался распаду СССР, но и грусти особой не было. И никто не вышел на площади в защиту «нерушимого» Союза. А через несколько дней, 2 января 1992 года, в России началась так называемая либерализация цен. На недавно ещё пустых полках появились товары, но цены ввергали в шок. Начиналась новая жизнь.

Я смотрю на события тех дней, как на драму, участники которой в какой-то момент потеряли контроль над развитием событий. И это урок, который следовало бы учесть всем политикам.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

— Я принял данную декларацию Совета Республик, как очередное цирковое представление. Это стало последней частью целой цирковой постановки по развалу СССР. Была допущена уйма юридических ошибок во время процесса ликвидации Союза. Тот же Совет Республик в декларации заявлял, что решение о роспуске СССР было принято вышестоящим органом, однако это было не так. Только Съезд народных депутатов СССР мог принять такое решение, а его (решение. — RT) инициировали Ельцин, Шушкевич и Кравчук и ратифицировал Верховный совет РСФСР, что было незаконно.

Распад СССР является страшной трагедией. Это событие — главная геополитическая трагедия прошлого века. Наверное, по значимости с ним может соперничать только развал царской России.

Однако в обоих случаях руководители сами же разрушали государство. Что большевики раздавали независимость окраинам, что три бандита в Беловежской пуще разломали огромную страну на части. Есть хотя бы один подобный пример в истории, чтобы руководство само же разрушало свою страну? Только у нас.

Москвичи преграждают дорогу военной технике во время путча ГКЧП

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Станислав Шушкевич, в 1991 году — председатель Верховного совета Белоруссии

— Распад СССР — это логичное следствие того, что государство, которое издевалось над многими народами, государство, которое строило строгий коммунизм с заключёнными, государство, которое уничтожало миллионы своих граждан, должно было быть трансформировано во что-то другое.

Декан ВШТ МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков, в 1990-е годы — главный редактор «Независимой газеты»

— К декабрю 1991 года большинство органов власти СССР уже не действовали. Горбачёв после Фороса был фактически отстранён от власти Ельциным. Представители правительства и силового блока, участвовавшие в ГКЧП, оказались в тюрьме. КПСС Горбачёв ещё раньше фактически похоронил своими руками. Единственным действующим органом власти остался Верховный Совет. Но он занял пассивную, капитулянтскую позицию.

Я не считаю развал СССР неизбежным. Думаю, что Советский Союз, являвшийся фактически Россией в исторических границах, можно было сохранить, и оцениваю произошедшее в 1991 году негативно.

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, в прошлом — депутат Государственной думы РФ от партии «Яблоко»

— Если бы не ГКЧП, то СССР можно было бы спасти в другой форме, по крайней мере, была такая теоретическая возможность. Союз убил путч. Советское руководство после него было полностью дискредитировано. Аппарат управления СССР превратился в муляж. Это было уже абсолютно мёртвое образование, поэтому его легко было добить даже не слишком легитимными поводами.

Я оцениваю произошедшее негативно. Оно принесло очень много бед народам, оно принесло смерть людям, которые были вовлечены в кровавые конфликты. Распад СССР принёс разрыв экономических связей. Причём это являлось неизбежным. Не все, но многие экономические связи возможно было сохранить, если бы политика была построена по-другому. Люди, которые занимались политикой в то время, не обладали такими способностями, которые бы позволили сохранить СССР в обновлённом виде. Они руководствовались простейшими мотивами, что будет своя страна, мы в ней будем прекрасно жить, и никто нам не будет мешать. А заботиться о сохранении сложного организма, пытаться вдохнуть в него новую жизнь — это был запредельный уровень политической зрелости, которого они не достигали.

Подписание Беловежских соглашений

РИА Новости

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Режиссёр Карен Шахназаров

— Я был советским человеком и, наверное, таким и остался. Я крайне отрицательно к этому тогда отнёсся. Казалось, что всё движется к краху, и дальше будет разваливаться. Сегодня я считаю, что это был объективный процесс. Но это не оправдывает осуществивших развал людей. Ельцин не думал ни о каком переустройстве империи. Он думал прежде всего, о том, чтобы выгнать Горбачёва из Кремля. Ему было плевать на всё. Философских целей никаких у него не было. Но так в истории сплошь и рядом бывает. Я отрицательно отношусь к лицам, развалившим СССР. Но это был объективный исторический акт.

Член Федерального политического совета Партии роста Сергей Станкевич, в 1991 году — член Верховного Совета СССР и первый заместитель председателя Моссовета

— После подписания Беловежских соглашений и начала освоения наследия СССР большинство шагов были уже вынужденными. Что касается окончательного прекращения существования Советского Союза, то это было уже неизбежно. СССР был классическим проектным государством. Его создала победившая в Гражданской войне партия большевиков под конкретный проект: построить коммунизм сначала в одной стране, а затем распространить его на весь мир. Сама государственность строилась под этот проект. Создавались национальные отдельные государства с произвольными границами, которые получали, в соответствии с большевистскими конституциями, право на выход и отделение. А что касается того, как этот проект управлялся, он управлялся монопольной Коммунистической партией и скреплялся единственной коммунистической идеологией. Как только поплыла идеология и посыпалась партия, соответственно, стал обваливаться и Союз. Сохранить этот проект не было ни малейших шансов. Надо было перевести его в новое состояние на новых основаниях, но эта попытка сорвалась. При этом элитные группировки в республиках упустили возможности сохранить какое-то важное жизнеспособное ядро Союза.

Михаил Горбачев в первый день после отставки

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Председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, в 1991 году — народный депутат РСФСР

— Сопротивление происходящему в стране в декабре 1991 года организовывать было некому. Правительство было дискредитировано, партия запрещена, ряд руководителей сидели в тюрьме.

Против использования слов «распад СССР» я категорически протестую. Это был не распад. Союз не развалился естественным путём. Он был уничтожен, убит. Страна оказалась в оккупации западной идеологии. Надеюсь, что этот период заканчивается.

Сергей Филатов, в 1990-е годы — первый заместитель председателя Верховного совета РФ и руководитель администрации президента РФ

— Декларация 26 декабря для меня уже не имела никакого значения. Все республики и так уже вышли из Союза. Но я соглашусь с теми, кто говорит, что распад СССР был гуманитарной катастрофой. Это дало возможность нашим недругам приблизиться к нашим границам и очень сильно усложнило международную обстановку.

Последняя сессия Совета Национальностей Верховного Совета СССР

РИА Новости

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков

— Верховный Совет к декабрю 1991 года был в значительной степени деморализован многолетней антисоветской пропагандой и августовскими событиями, когда действия должностных лиц, направленные на сохранение СССР были вдруг объявлены путчем, а сами люди оказались за решёткой. Горбачёв же, который был гарантом конституции, отказался эту конституцию соблюдать. Всё это стало причиной разбалансировки политической системы и торжества правового нигилизма, вылившихся в решение от 26 декабря 1991 года.

— Руслан Хасбулатов, в 1991 году — первый заместитель председателя Верховного совета РСФСР