«Решили судьбу огромной страны»: политики и общественные деятели — о Беловежских соглашениях 1991 года

8 декабря 1991 года главы России, Украины и Белоруссии в правительственном санатории «Вискули» подписали Беловежские соглашения — пакет документов о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик и создании Содружества Независимых Государств. RT поговорил с политиками и общественными деятелями о роли Беловежских соглашений в истории России и мира.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в общественно-политической сфере и экономике Советского Союза начали нарастать кризисные явления, резко усилились центробежные тенденции. Как отмечают эксперты, реформы, которые проводил глава СССР Михаил Горбачёв, не способствовали разрешению существовавших в стране противоречий.

17 марта 1991 года в девяти из 15 республик СССР прошёл референдум, свыше 76% участников которого высказались за сохранение Союза. По результатам переговоров, которые Михаил Горбачёв проводил с представителями республик, был разработан проект нового союзного договора, предполагавший ослабление связей между республиками. Однако группа представителей союзного руководства выступила против подписания обновлённого договора. Это привело к созданию Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Попытка членов ГКЧП взять власть в Советском Союзе в свои руки оказалась неудачной. Союзные республики стали объявлять о своей независимости.

В ноябре 1991 года Михаил Горбачёв договорился с представителями части республик подписать обновлённый союзный договор 9 декабря. Но 1 декабря на Украине состоялся референдум, большая часть участников которого проголосовала за независимость.

8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали в правительственном санатории «Вискули» (Беловежская Пуща, Белоруссия) соглашения о роспуске СССР и создании СНГ.

Об исторической роли Беловежских соглашений RT побеседовал с российскими политиками и общественными деятелями.

Станислав Шушкевич, в 1991 году — председатель Верховного совета Белоруссии

— Мои оценки неважны, так как я один из авторов. Но важны оценки, которые сделали другие, например шведские дипломаты. Они сказали, что этот документ о создании СНГ — шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия. Я считаю, что эта фраза характеризует тот документ, который мы приняли. Это долгая история, как мы пришли к принятию этого документа. Мы собрались совершенно по другому поводу. Мы, Украина и Беларусь, хотели, чтобы Россия помогла нам нефтью и газом, но мы поняли, что нет смысла обращаться к ещё одному разрешающему — Горбачёву, который, в общем-то, был не очень нужен, поскольку он всегда высказывался против серьёзных решений и всегда ни в чём не был виноват. Поэтому мы задумались, кто мы есть. Тогда Геннадий Эдуардович Бурбулис (на тот момент — первый заместитель председателя правительства РСФСР. — RT) предложил такую фразу: «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование». В итоге мы все согласились, что эта фраза должна войти в наш документ. А раз она вошла — нужно было нанизать мясо на эту кость… При этом мы фактически сохранили конфедерацию, так как если посмотреть на само определение конфедерации, то СНГ это и есть конфедерация республик бывшего СССР.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. Ксерокопия. Подписи-автографы С. Шушкевича, В. Кебича (за Республику Беларусь); Б. Ельцина, Г. Бурбулиса (за РСФСР); Л. Кравчука, В. Фокина (за Украину)

© Росархив

Председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, в 1991 году — народный депутат РСФСР

— Беловежские соглашения — это катастрофическое действие по разрушению традиционной русской цивилизации, того союза, который формировался тысячу лет. Я узнал о том, что они подписаны, утром, когда приехал на работу в Верховный Совет. Возле входа в здание мы увидели брустверы с песком и спецназовцев с пулемётом, нацеленным на входящих. Мы поняли, что происходит что-то серьёзное. Такой охраны не было даже в августе 91-го. И после этого мы узнали, что в Белоруссии подписан какой-то документ — какой именно непонятно, но очень серьёзный. О его содержании мы узнали только на следующий день. Это было соглашение, преамбула которого зафиксировала прекращение существования СССР как геополитической реальности. Это был главный пункт данного соглашения, которое формально было посвящено созданию СНГ. Но на деле создание СНГ было призвано лишь смягчить информацию об уничтожении единой страны.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе РФ Сергей Миронов

— Роль Беловежских соглашений в распаде Советского Союза я бы не преувеличивал. К декабрю 1991 года распад СССР стал свершившимся фактом. И Беловежские соглашения это лишь констатировали, юридически закрепив ситуацию.

Считать, что Союз распался одномоментно и только в результате встречи трёх лидеров в белорусском заповеднике — это сильное упрощение, которое не даёт понимания природы случившегося. Финал любой драмы может быть ярким и запоминающимся. Но финал сам по себе, без анализа всего, что ему прошествовало, мало что может сказать о каком-либо явлении или событии.

А встрече в Беловежской пуще предшествовало много событий: августовская попытка переворота, последовавшее затем принятие почти всеми республиками актов о государственной независимости, референдум о независимости Украины 1 декабря. Логика событий закономерно привела к известной развязке.

Украинский референдум 1 декабря 1991 года

© AP Photo/Boris Yurchenko

Но я бы всё-таки сделал акцент на позитивной роли Беловежских соглашений, которая состоит в том, что были заложены основы отношений между бывшими союзными республиками в постсоветское время. Эти основы оказались вполне жизнеспособными. На них до сих пор держатся структуры СНГ, с ними прямо связаны интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Это и Союзное государство России и Белоруссии, и ОДКБ, и Евразийский экономический союз. С этой точки зрения Беловежские соглашения справедливо рассматривать не только как конец СССР, но и как начало новой эпохи строительства межгосударственных отношений стран, ранее бывших частями одного государства.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

— 8 декабря 1991 года тремя людьми было совершено тяжкое преступление. Они втроём — Ельцин, Кравчук и Шушкевич — решили судьбу огромной страны. Как вообще такое возможно, если в марте того же года граждане СССР проголосовали за сохранение Союза?

История нам сегодня показывает, какую роль сыграли Беловежские соглашения в жизни граждан всех советских республик. Россия прошла через войны в Чечне, теракты, нищету, дефолт, шоковую терапию, бандитизм. Прибалтика живёт на задворках Европы, а население стабильно сокращается. Украина получила гражданскую войну. В Средней Азии нищета и также была серия гражданских войн. Белоруссия живёт бедно. Грузия получила проблемы.

В этом здании 8 декабря 1991 года состоялось подписание соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Беловежская Пуща, Вискули, Белоруссия

РИА Новости

© Юрий Иванов

Декан ВШТ МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков, в 1990-е годы — главный редактор «Независимой газеты»

— Я оцениваю Беловежские соглашения как в принципе незаконные, но в тот исторический момент это было логическое завершение последней стадией горбачёвского правления. Горбачёвская политика подвела СССР к теоретической возможности распада. А с августа 1991 года процесс уже шёл в сторону неизбежной ликвидации Советского Союза. Так что должен признать — Шушкевич, Ельцин и Кравчук, при всём моём отрицательном к ним отношении, просто зафиксировали то, что уже фактически было сделано предшествующей политикой союзных властей и, естественно, властей республиканских, включая их самих. Это всё был естественный результат политики Горбачёва и всех, кого он привёл к власти в республиках. Если коротко, то моё лично отношение следующее: произошло печальное, но, увы, неизбежное событие.

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, в прошлом — депутат Государственной думы РФ от партии «Яблоко»:

— Историческая роль Беловежских соглашений колоссальна. Есть такие партии, которые обвиняют авторов Беловежских соглашений в том, что те развалили СССР. Но на самом деле сами коммунисты приложили к этому руку, потому что существовала такая проводимая большевиками концепция национальной политики, при которой формальной независимости республик СССР придавалось гипертрофированное значение, делался на этом акцент. Это привело к тому, что республики получили право выхода из СССР. Понятно, что это было чисто символически, но, когда СССР ослабел после перестройки, этот символический смысл превратился в юридический. Ельцин, Кравчук и Шушкевич опирались на юридические реалии конституции СССР, которая разрешала выход.

Таким образом, подготовка к Беловежским соглашениям оказалась длительной. Ответственность за них несут не только те, кто их подписал, но и те, кто делал шаги в эту сторону. При наличии политической воли ключевых республик СССР и их лидеров Беловежских соглашений можно было бы избежать. И это было бы правильным решением. СССР нужно было попытаться перестроить на других принципах. Для этого существовали экономические предпосылки, но политический эгоизм этих людей перевесил соображения общего блага их народов. Поэтому случилось то, что случилось.

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Режиссёр Карен Шахназаров

— Роль Беловежских соглашений принципиальная. На мой взгляд, это было переустройством империи. СССР превращался в Российскую Федерацию, но смысл существования империи оставался тот же. Ведь наша империя постоянно переустраивалась, например, в 1917 году… В 1991 году звучал лозунг «Долой империю!», но в результате она воссоздаётся в новых формах и под новым названием. При этом, чтобы было понятно, я к идее империи отношусь хорошо. Я считаю её естественной формой существования государства. У неё есть позитивные и негативные стороны. Империи генерируют глобальную культуру и коммуникации. И в моём понимании 1991 год — это не крушение советской империи, это было её переустройство в новом формате, который сейчас называется Российской Федерацией.

Хотя реакция на сами соглашения у меня была, в принципе, отрицательная, но у всех в то время присутствовал некий элемент надежды. Объявили, что это не полное разрушение СССР, что будет СНГ. Думаю, что у многих были подобные иллюзии. В этом была, конечно, хитрость тех, кто подписывал эти соглашения.

Член Федерального политического совета Партии роста Сергей Станкевич, в 1991 году — член Верховного Совета СССР и первый заместитель председателя Моссовета

— Беловежские соглашения зафиксировали то, что уже произошло до декабря 1991 года — распад СССР. В этом и состояло их историческое значение, они признали реальность распада. Это не было какой-то выдумкой или опережением событий. После того, как в августе 1991 года провалился путч, руководство республик, ещё неделю назад готовое подписать союзный договор, побежало прочь от Москвы. Все заявляли о независимости. Москва пыталась уговорить республики вернуться за стол переговоров, не торопиться, не рвать связи. Но возвращаться уже никто практически не хотел. После этого у нас возникла рабочая идея — сохранить федеративное ядро в лице России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Казахстан предварительно давал на это согласие. Оставалось уговорить Белоруссию и Украину. Собственно, ради этого и была назначена встреча.

Но Украина проявила непреклонность. Большинство её граждан проголосовали за независимость на референдуме. Вот в такой обстановке и поехала в Белоруссию российская делегация.

Итогом встречи с учётом позиции Украины и Белоруссии стала следующая концепция: признать факт распада СССР и создать Содружество Независимых Государств, как заготовку для возможной реинтеграции. И тогда я это воспринимал критически, и сейчас. Я считаю, что не всё возможное было сделано для сохранения союзного ядра. И если бы даже не удалось создать Союз в задуманном нами виде, всё равно нужно было не признавать факт распада Союза и вести переговоры с каждой республикой в отдельности о том, готова ли она сохранять с Россией те или иные тесные отношения, и на каких условиях признавать независимость. Этот важный дипломатический ресурс Россия не использовала. Я считаю это ошибкой. Мы на этом многое потеряли.

Московский Кремль

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Сергей Филатов, в 1990-е годы — первый заместитель председателя Верховного Совета РФ и руководитель администрации президента РФ

— Это была вынужденная ситуация, к которой никто не был готов, и никто не стремился. Мне по телефону позвонил Бурбулис оттуда и сказал, что они подошли к тому, чтобы подписать Беловежские соглашения. Поскольку вокруг была пустота, и с августа месяца практически не было руководства, то я в целом воспринял это нормально, без какого-то негатива. В принципе, мне казалось, что это соглашение работает как раз на то, для чего мы приняли декларацию о суверенитете. То есть мы отошли от крыши Союза и приняли самостоятельное решение, самостоятельную программу экономического и политического развития. Поскольку раньше такой возможности не было и всё хозяйство России принадлежало СССР. Для меня это был положительный шаг для развития экономики и политической системы России.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков

— Беловежские соглашения — это одно из самых драматических событий в истории нашей страны со всех точек зрения. Очень грустно, что люди, которые перед этим несколько лет подряд участвовали в пропагандистской кампании по обличению недостатков и пороков советской власти, говорившие о необходимости формирования правового государства, о верховенстве прав человека, о демократии и всём остальном в этом роде, цинично попрали все эти нормы при подписании Беловежских соглашений. Они нарушали конституцию и волю граждан, которые в том же году, только в марте месяце на референдуме высказались за сохранение Союза. И эта воля была обязательна для исполнения властью.

События 1991 года дают нам много уроков. В частности, касательно того, что должностные лица, отвечающие за отстаивание суверенитета и безопасности собственных граждан, не только вправе, но и обязаны применять власть и силу, когда стране и народу грозит опасность. То, что происходило в Беловежье, было государственным переворотом и заслуживало немедленных действий с последующим судебным процессом.

Речь идёт об обязанности Горбачёва арестовать беловежских путчистов. Беловежские соглашения — это не только трагедия для всех народов, входивших в состав Советского Союза, это событие, серьёзно изменившее баланс мировых сил.

Руслан Хасбулатов, в 1991 году — первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР

— Роль Беловежских соглашений очевидна. Они поставили точку в существовании огромного государства, второй супердержавы мира. Тогда модным было считать, что капиталистический мир, в 1917 году распавшийся на капиталистический и социалистический, вновь соединился. Но на самом деле произошло разрушение мира. До этого два супергиганта сохраняли условное равновесие и вели достаточно мирное конструктивное сотрудничество. Все национально-освободительные, националистические и прочие движения тогда достаточно жёстко контролировались либо США, либо СССР. А после развала Советского Союза этого равновесия не стало.