«Наносят себе прямой ущерб»: США запретят поставки долларовых банкнот в Россию

Президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о запрете на поставки в Россию долларовых купюр, а также американских предметов роскоши. Одновременно США откажутся от закупок российских морепродуктов, алкоголя и алмазов. Также Вашингтон совместно с Евросоюзом и странами G7 отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле с Москвой. Как полагают специалисты, такие шаги приведут к резкому повышению пошлин в товарообороте России с государствами Запада. Эксперты не исключают, что в этих условиях российские компании начнут переориентировать поставки своей продукции в страны Азии. Тем временем США и Евросоюз рискуют столкнуться с ажиотажным разгоном инфляции, не исключают аналитики.

США ввели полный запрет на экспорт, продажу и поставку долларовых банкнот в Россию. Соответствующий указ в пятницу, 11 марта, подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Документ также запрещает поставлять в Россию предметы роскоши из США, включая автомобили, одежду и ювелирные изделия. Одновременно Соединённые Штаты откажутся от закупок российских морепродуктов, спиртных напитков и непромышленных алмазов.

Помимо этого Вашингтон вводит возможность запрета инвестиций в любой сектор российской экономики. В свою очередь, страны G7 согласились лишить Москву доступа к финансированию через международные организации, такие как МВФ и Всемирный банк. Более того, США, государства «семёрки» и Европейский союз отменят режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле с Россией.

«Это усложнит для России ведение бизнеса с США. Эти меры, принятые совместно с другими странами, составляющими половину мировой экономики, станут ещё одним сокрушительным ударом по российской экономике, которая уже очень сильно страдает от наших санкций», — приводит ТАСС заявление Байдена.

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Предоставление режима наибольшего благоприятствования является одним из ключевых принципов Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом RT рассказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. По его словам, механизм позволяет странам — участницам ВТО торговать друг с другом на льготных условиях.

«Когда в 2012 году Россия вступила в ВТО, мы приняли это правило, и сегодня наш экспорт в США и ЕС облагается минимальной ставкой пошлины — это около 3—5%. В случае отмены РНБ ставка может быть серьёзно повышена. Так, например, уже поступила Канада в отношении России и Белоруссии, и теперь обе страны должны платить пошлину в размере 35%. Однако на Канаду приходится всего 0,3% нашего внешнего товарооборота», — отметил Портанский.

Как подчеркнул специалист, отмена РНБ противоречит обязательствам любой страны — участницы ВТО. Вместе с тем эксперт не исключил, что для достижения своей цели западные страны могут «воспользоваться лазейками» в правилах организации.

«От режима наибольшего благоприятствования можно отходить только по соображениям национальной безопасности. Это может стать формальным оправданием для США и Европы отказаться от РНБ с Россией», — пояснил Портанский.

Игра без правил

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Первые рестрикции коснулись компаний и банков страны, а позже семь кредитных организаций были отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена часть золотовалютных резервов Центробанка, Европа остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США ввели запрет на импорт нефти и других энергоресурсов из России. Одновременно с этим многие международные компании объявили об уходе из РФ.

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Всего в отношении России введено уже более 5,7 тыс. ограничений (включая рестрикции, принятые до февраля 2022 года). По этому показателю страна обошла Иран (3,6 тыс.), Сирию (2,6 тыс.), КНДР (2,1 тыс.), Венесуэлу (651) и Кубу (208). Такая информация содержится в глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Как заявил в пятницу, 11 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин, недружественные действия США и их союзников привели к беспрецедентной ситуации. По словам главы кабмина, фундаментальные правила международной торговли «практически отправлены в утиль».

«Сейчас очень важно постоянно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений. У нас есть план антисанкционной работы. Его надо не только выполнять, но и, конечно же, постоянно актуализировать — в зависимости от развития событий», — подчеркнул Мишустин.

На фоне вводимых рестрикций российские власти уже предприняли ряд инициатив по стабилизации обстановки в финансовой системе страны. Так, для поддержки курса рубля правительство обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки и отменило НДС для граждан при покупке золота. Одновременно Центробанк ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

Наряду с этим государство одобрило комплекс мер по поддержке россиян и бизнеса. Власти собираются представить гражданам и компаниям налоговые послабления и кредитные каникулы, приостановить плановые проверки предприятий, запустить новый этап амнистии капиталов, а в случае необходимости — дополнительно индексировать пенсии и другие соцвыплаты.

Помимо этого до конца 2022 года правительство России запретит экспорт определённой продукции из страны. А на иностранных предприятиях, желающих уйти с российского рынка, планируется ввести внешнее управление. Такими действиями руководство страны намерено минимизировать ущерб для местных производителей и сохранить рабочие места.

«Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов всё это приведёт к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», — заявил 10 марта Владимир Путин на встрече с членами правительства.

РИА Новости

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Эхо торговой войны

Отмену РНБ с Россией опрошенные RT эксперты сравнивают с началом торговой войны между США и Китаем в 2018 году. Напомним, тогда Штаты обвинили Пекин в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Вместе с тем, если действия Вашингтона в отношении КНР имели экономические причины, то в случае с Россией мотивы Белого дома носят политический характер, отмечают специалисты.

«Торговую войну с Китаем США мотивировали желанием сократить рекордный внешнеторговый дефицит, сохранить рабочие места и защитить интеллектуальную собственность американских компаний в КНР. В свою очередь, торговая война с Россией для США не имеет самостоятельного экономического смысла», — подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По её мнению, в условиях новых ограничений Россия сможет переориентировать свои экспортные потоки в другие страны. В первую очередь речь идёт о государствах Азии. Вместе с тем эксперт отметила, что на перестроение цепочек поставок потребуется определённое время.

«Например, для экспорта энергоресурсов нужны дополнительные трубопроводы или мощности по сжижению газа, а также танкеры для транспортировки и соответствующая портовая инфраструктура. Кроме того, финансовое сопровождение поставок и методы расчёта в условиях санкций также должны быть адаптированы. Плюс к этому надо учитывать структуру спроса на азиатских рынках, так как она может отличаться от европейской», — пояснила Беленькая.

Санкционный лимит

Отметим, что в 2021 году Евросоюз был крупнейшим торговым партнёром России — с января по декабрь объём взаимного товарооборота превысил $283 млрд. Вторую строчку при этом занял Китай (почти $141 млрд), а третью — США ($34 млрд). Такие данные приводит Федеральная таможенная служба.

В свою очередь, Россия входит в пятёрку главных внешнеторговых направлений ЕС. Однако для США Москва остаётся только 18-м по величине торговым партнёром после Канады, Мексики, Китая, Японии, ЕС и ряда других стран. Об этом свидетельствуют материалы Евростата и Министерства торговли Соединённых Штатов.

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По мнению Ольги Беленькой, с учётом тесных экономических связей ЕС и России Европа не сможет полностью поддержать торговые санкции в отношении Москвы. Примечательно, что и в самом Евросоюзе уже заявляют о достижении предела в политике антироссийских ограничений.

«Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали всё, что могли», — приводит РИА Новости слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Как полагает Беленькая, дальнейшие санкции могут привести к резкому удорожанию целого ряда товаров в Европе, что «будет подтачивать» рост экономики и доходы населения стран ЕС. Похожую точку зрения в комментарии RT выразил политолог Александр Асафов.

«Европа вряд ли в полной мере присоединится к этому вопросу. В ЕС уже ощутили на себе все проблемы, связанные с введёнными санкциями против России. Только за последние недели бытовая стоимость жизни европейцев существенно возросла. Это касается цен на продукты, топливо, газ и услуги ЖКХ», — подчеркнул Асафов.

По последним оценкам, общий уровень инфляции в странах еврозоны достиг 5,8%. Значение стало самым высоким за всю историю, свидетельствуют данные Евростата.

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«Европейцы понимают, что у них фактически исчерпаны возможности использования каких-либо санкций против России. В свою очередь, для США вопрос пока остаётся ключевым, и они хотят идти конца, даже несмотря на то, что наносят себе прямой ущерб. При этом Вашингтон пытается обвинить Москву в своих внутренних проблемах», — отметил Асафов.

Так, стремительный рост потребительских цен сегодня наблюдается в США. По данным американского Минтруда, в феврале уровень годовой инфляции в Штатах достиг 7,9% — максимального уровня за последние 40 лет. В то же время стоимость бензина в стране обновила исторический рекорд и сейчас превышает $4,33 за галлон ($1,44 за литр), свидетельствуют материалы Американской автомобильной ассоциации.

Наблюдаемую динамику Джо Байден связал именно с санкциями, введёнными в отношении России. При этом, как отметил глава Белого дома, высокая инфляция говорит о том, что «бюджеты американцев истощаются из-за роста цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен».

Ранее американский президент отмечал, что санкции против России ударят и по самим США. По словам Байдена, власти Соединённых Штатов готовы пойти на такой шаг. Впрочем, как отметил Александр Асафов, заявления главы Белого дома звучат всё менее убедительно для рядовых американцев.