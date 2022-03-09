«Для стабилизации обстановки»: как временный порядок операций с наличной валютой может отразиться на россиянах и рубле

На торгах в среду, 9 марта, курсы доллара и евро на Московской бирже впервые превысили 120 и 130 рублей соответственно. Участники рынка негативно отреагировали на санкции США в отношении российского энергетического сектора. На этом фоне для поддержки рубля Центробанк ввёл временный порядок операций с наличной валютой в стране. По мнению специалистов, действия регулятора должны стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. В частности, до 9 сентября клиенты банков смогут снимать со счетов и вкладов не более $10 тыс. в валюте, а остальные средства — в рублях. При этом в течение полугода кредитные организации не будут продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, для снижения спроса на валюту Владимир Путин подписал указ об отмене НДС на покупку золота.

В среду, 9 марта, торги на Московской бирже сопровождаются резкими колебаниями валютных курсов. В первой половине дня курс доллара поднимался более чем на 15% — до 120,83 рубля, а курс евро — на 10%, до 131 рубля. Достигнутые значения стали самыми высокими за всё время наблюдений. Впрочем, после этого показатели опустились до 117 и 126 рублей соответственно.

Участники рынка негативно отреагировали на новые санкции США в отношении Москвы. Так, вечером 8 марта президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и других энергоресурсов. Хотя, как полагают специалисты, новые рестрикции в большей степени ударят экономике самих США, Россия также может столкнуться с временными трудностями.

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«Конечно, мы можем перенаправить часть поставляемой ранее в Штаты нефти на альтернативные рынки. Однако на решение подобных логистических задач потребуется время. Поэтому такие новости приводят к определённой панике на глобальном рынке сырья, что также оказывает давление на рубль», — объяснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Европа при этом остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка. Для поддержки рубля Банк России изначально стал продавать иностранную валюту из своих резервов, однако после этого западные страны объявили о блокировке золотовалютных запасов ЦБ.

По оценке специалистов, заморозка может затронуть только половину резервов Центробанка. Тем не менее регулятор всё же решил приостановить валютные интервенции и задействовать другие меры для стабилизации обстановки на финансовом рынке.

«ЦБ уже предпринял целый ряд экстренных шагов. Регулятор повысил ключевую ставку до 20% годовых, запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, ввёл комиссию в 12% на совершение сделок по покупке валюты на бирже для физлиц, а также ограничил вывод капитала за рубеж. Одновременно экспортёров обязали продавать 80% своей валютной выручки», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По новым правилам

Кроме того, 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой в стране. Предполагается, что новые правила будут действовать вплоть до 9 сентября.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении Центробанка.

Как отметили в ЦБ, на сегодняшний день в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму $10 тыс. Таким образом, основная часть держателей вкладов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, уточнили в регуляторе.

«Такие действия ЦБ также нужны для стабилизации обстановки на валютном рынке. В связи с санкциями сейчас наблюдается дефицит наличной иностранной валюты. Такое положение дел приводит к росту спекулятивных настроений, что негативно отражается на рубле. При этом необходимо понимать, что все эти меры временные и ЦБ в случае улучшения ситуации может отменить данные правила до 9 сентября», — считает Сергей Суверов.

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В период действия временного порядка банки будут выдавать валюту только в долларах США вне зависимости от валюты самого счёта. Конвертировать другие валюты в доллар кредитные организации станут по рыночному курсу на день выдачи. Клиенты, в свою очередь, смогут получить валюту в кассе банка.

«Выдача валюты только в долларах обусловлена недавними санкциями со стороны Евросоюза, который запретил вывозить евро в Россию. Так как у россиян вторая валюта по популярности была евро, то и вкладов сейчас в европейской валюте достаточно много. На фоне действий ЕС в России уже наблюдается нехватка данного типа валюты, поэтому конвертация их в доллары — это логичное решение, которое позволит сохранить валютные сбережения граждан», — объяснил Суверов.

В Центробанке подчеркнули, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. При этом условия по вкладу или счёту не меняются, а проценты будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой был открыт вклад.

Более того, россияне по-прежнему смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них деньги пока можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Получить средства смогут клиенты всех банков без исключения, уточнили в ЦБ.

Также в течение всего срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Между тем поменять наличную валюту на рубли можно будет когда угодно и в любом объёме, добавили в Центробанке.

«Запрет на продажу наличной валюты гражданам может создать определённые неудобства для россиян, планирующих поездки за рубеж в ближайшее время. Впрочем, если они путешествуют в страны, где принимают карты МИР, то проблем с расчётами возникнуть не должно», — отметил Сергей Суверов.

Золотое время

В рамках борьбы со спекуляциями на валютном рынке российские власти также отменили НДС на инвестиции в драгоценные металлы. Соответствующий закон в среду подписал президент Владимир Путин. Ранее об эффективности такой меры заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

«При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — отмечал глава кабмина.

Как полагает Александр Потавин, с учётом действий государства в ближайшие недели ажиотажный спрос на валюту со стороны населения начнёт ослабевать. При этом дополнительную поддержку рублю может оказать полноценный запуск мирных переговоров между Россией и Украиной, считает аналитик. Вместе с тем эксперты не исключают, что колебания на валютном рынке пока могут продолжиться.

«На данный момент сложно давать точные прогнозы по валютным курсам. Многое будет зависеть от дальнейшей санкционной риторики Запада и хода спецоперации. Я думаю, в ближайшее время курс доллара может стабилизироваться на уровне 120—130 рублей», — заключил Сергей Суверов.