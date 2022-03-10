«Нужно действовать решительно»: Путин поддержал идею вводить внешнее управление для уходящих из России компаний

Владимир Путин поддержал идею правительства о введении внешнего управления для уходящих из России зарубежных компаний. По его словам, для этого у властей есть достаточно легальных рыночных инструментов. Согласно оценке экспертов, назначение временной администрации на иностранных предприятиях — более компромиссный вариант, чем прямая национализация бизнеса. Своими действиями руководство страны намерено минимизировать ущерб для местных производителей и сохранить рабочие места. При этом, как подчеркнул президент, Россия не собирается ни от кого закрываться и готова к работе со всеми иностранными партнёрами, которые этого хотят. По мнению российского лидера, санкционное давление на страну носит комплексный характер, однако экономика сможет адаптироваться к новой ситуации.

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства о введении внешнего управления на иностранных предприятиях, желающих уйти из страны. По его словам, власти сумеют найти легальное решение данного вопроса.

«Нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно… вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных рыночных достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать», — заявил Путин на совещании с членами кабмина.

Как подчеркнул глава государства, Россия при этом не собирается ни от кого закрываться. Так, страна открыта для работы со всеми иностранными партнёрами, которые этого хотят.

«Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надёжно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду», — добавил президент.

Ранее в связи с жёсткой санкционной риторикой Запада в отношении Москвы ряд зарубежных компаний объявили о временной приостановке своей работы в России или уходе с рынка страны. На этом фоне правительство предложило вводить внешнее администрирование на таких предприятиях, если они как минимум на 25% принадлежат иностранцам.

«В зависимости от решений владельца она (администрация. — RT) будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организаций и рабочих мест», — отметил на встрече с президентом премьер-министр Михаил Мишустин.

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Предложенный правительством вариант будет более мягким и компромиссным, чем прямая национализация компании. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Власти не отбирают активы у прежних собственников, не закрывают перед ними дверь, а оставляет её приоткрытой. Государство подхватывает текущее управление компаниями, стремится сохранить их деятельность и готово будет вернуть оставшиеся активы в распоряжение ушедших хозяев, если они через суд потребуют прекратить работу внешней администрации и вернутся к деятельности в стране», — пояснил Гойхман.

По мнению специалиста, таким образом государство пытается избежать сжигания мостов и демонстрирует зарубежному бизнесу, что не заинтересовано в его уходе. Впрочем, если организация всё же решила полностью уйти с российского рынка, власти страны также предлагают цивилизованный вариант решения этого вопроса, отметил аналитик.

«После прихода временной администрации в течение шести месяцев прежний владелец может продать свою долю в активах. Отмечу, что речь не идёт о безвозмездной конфискации. Таким образом, у владельца есть полгода на то, чтобы определиться с ситуацией. Ведь не исключено, что геополитическая обстановка стабилизируется за это время», — добавил Марк Гойхман.

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Как пояснили в Минэкономразвития, внешняя администрация будет обеспечивать деятельность компании, формировать реестр требований кредиторов, проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение. В случае отказа владельца возвращаться на российский рынок бизнес «будет переупакован» в новую организацию, которая потом будет продана на открытых торгах.

«Важную роль в данном вопросе играет квалификация нового управляющего и его команды. Их навыки и умения должны быть на высоком уровне, чтобы не привести к ухудшению функционирования предприятия и потере рабочих мест. Помогать в этом будет госкорпорация «ВЭБ.РФ», если речь идёт о производственных компаниях, и АСВ — в случае с финансовыми», — объяснил в беседе с RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Давление извне

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, Европа остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США ввели запрет на импорт нефти и других энергоресурсов из России. Одновременно с этим многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Всего в отношении России введено уже около 5,6 тыс. ограничений. По этому показателю страна обошла Иран, Сирию, КНДР, Венесуэлу и Кубу. Такая информация содержится в глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

«За последние две недели западными странами развёрнута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», — заявил на совещании с президентом министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, в этих условиях главный приоритет властей — стабилизировать ситуацию в финансовой системе. Так, для поддержки курса рубля правительство уже обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки и отменило НДС для граждан при покупке золота.

Одновременно Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых, запретил иностранцам выводить деньги из российских ценных бумаг и установил комиссию в 12% на совершение сделок по покупке валюты на бирже для физлиц. Также регулятор ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

РИА Новости

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Наряду с этим правительство одобрило ряд мер для поддержки экономики. Так, власти собираются предоставить гражданам и бизнесу кредитные каникулы, приостановить плановые проверки предприятий и запустить новый этап амнистии капиталов.

Помимо этого, кабмин сможет при необходимости самостоятельно проводить дополнительную индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. В то же время аккредитованные в России IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль.

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Россиян, в свою очередь, освободят от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам размером более 1 млн рублей. Кроме того, в текущем году порог стоимости автомобиля, с которой взимают так называемый налог на роскошь, планируется поднять с 3 млн до 10 млн рублей. Также власти собираются поддержать и гостиничный бизнес за счёт обнуления ставки НДС для отрасли до июля 2027 года.

Более того, до конца 2022 года правительство России запретит экспорт некоторой продукции из страны. В частности, ограничения касаются технологического, телекоммуникационного и медицинского оборудования, а также транспортных средств, сельхозтехники и электрической аппаратуры.

«Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении правительства.

Как уточнили в кабмине, вывозить эти товары временно будет нельзя во все зарубежные страны, кроме государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Помимо этого, до конца текущего года власти решили ограничить экспорт из России некоторых видов лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия». Речь идёт, например, о США, странах ЕС, Канаде, Великобритании, Украине, Южной Корее и Японии.

«Эти меры являются логичным ответом на введённые против России санкции и направлены на обеспечение бесперебойной работы ключевых отраслей экономики», — отметили в Министерстве экономического развития страны.

В борьбе с инфляцией

На фоне санкционной риторики Запада уровень годовой инфляции в России впервые за шесть лет превысил 10%. Резкий рост цен эксперты объясняют колебаниями на валютном рынке и ажиотажным потребительским спросом в связи с геополитической напряжённостью.

Помимо повышения ключевой ставки, для борьбы с инфляцией и удорожанием продовольствия в стране правительство анонсировало субсидии аграриям. При этом в случае необходимости власти могут ввести ценовое регулирование.

«Регулировать наценку следует только на ряд социально значимых товаров. Делать это нужно в ручном режиме и не более полугода. Такой подход должен защитить в первую очередь малообеспеченных граждан. В целом же ситуация в экономике тяжёлая, но не критическая. Возможно, действия властей помогут нам быстрее оправиться от потерь», — предположил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

РИА Новости

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По словам Владимира Путина, в настоящий момент санкционное давление на Россию носит комплексный характер и создаёт определённые проблемы. Вместе с тем страна сумеет преодолеть данные трудности, как делала это во все предыдущие годы, заверил президент.