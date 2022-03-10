Впервые за шесть лет: почему годовая инфляция в России превысила 10%

Уровень годовой инфляции в России впервые с января 2016 года превысил 10%. Эксперты связывают это с колебаниями на валютном рынке и ажиотажным потребительским спросом на фоне геополитической напряжённости. Предполагается, что давление на цены способно оказать резкое повышение ключевой ставки ЦБ до 20% годовых. В то же время сдержать инфляцию должны меры правительства, уверены специалисты. Так, власти уже объявили о финансовой помощи сельхозпроизводителям, а также ограничили наценки на некоторые социально значимые продукты. В дальнейшем кабмин может субсидировать товарные перевозки или заняться расширением транспортных коридоров, не исключают экономисты.

Годовая инфляция в России ускорилась до максимального уровня за последние шесть лет. Такие данные в среду, 9 марта, представили Министерство экономического развития и Росстат.

По оценке ведомства, за последние 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 10,42% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым высоким с января 2016-го.

Продовольствие в России за последний год подорожало в среднем на 11,81%. Сильнее всего увеличилась стоимость капусты (на 189,8%), картофеля (на 38,6%), моркови (на 31%), гречки (на 30,3%) и сахара (на 22,7%). Помимо этого, значительно выросли в цене говядина (на 17,7%) и вермишель (на 17,1%).

Цены на непродовольственные товары прибавили в среднем 11,61%. Наиболее заметно подорожали автомобили: российские — на 30,7%, зарубежные — на 25,5%. В то же время стоимость медикаментов и бензина увеличилась только на 7,2% и 7,8% соответственно.

Как следует из материалов Росстата и Минэкономразвития, рост потребительских цен заметно ускорился в конце февраля — начале марта 2022 года. Опрошенные RT эксперты в первую очередь объясняют это ростом геополитической напряжённости и введением санкций в отношении Москвы.

«Сейчас присутствует эффект ажиотажного спроса на фоне негативных новостей и общей неопределённости. Высокий спрос, в свою очередь, приводит к росту цен на некоторые товарные категории до 20—30%», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, Европа остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США ввели запрет на импорт нефти и других энергоресурсов из России. Одновременно многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Действия Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка. Так, на фоне объявленных санкций за последние две недели рубль подешевел почти на 48% по отношению к доллару и на 38% — к евро. Наблюдаемое ослабление нацвалюты также отразилось на ценах, отмечают специалисты.

«Когда национальная валюта дешевеет, импорт автоматически становится дороже. Резкий рост цен на зарубежную продукцию дополнительно усиливает инфляционное давление. Помимо этого, предприниматели закладывают в конечную стоимость и растущие издержки на закупку иностранных товаров», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ответная реакция

Изначально для поддержки рубля в условиях санкций Банк России стал продавать иностранную валюту из своих резервов, однако после этого западные страны объявили о блокировке золотовалютных запасов ЦБ. По словам аналитиков, заморозка в итоге может затронуть только половину резервов Центробанка. Тем не менее регулятор всё же решил приостановить валютные интервенции и задействовать другие меры для стабилизации обстановки на финансовом рынке.

Так, российских экспортёров обязали продавать 80% своей валютной выручки. Одновременно Центробанк запретил иностранцам выводить деньги из российских ценных бумаг, установил комиссию в 12% на совершение сделок по покупке валюты на бирже для физлиц, ограничил вывод капитала за рубеж, а также ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

Между тем одной из главных мер для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания инфляции стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20% годовых. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений.

«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор. Она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценивания нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски», — заявляла 28 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Таким образом, резкое ужесточение монетарной политики должно привести к заметному повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволит охладить потребительский спрос и оказать давление на инфляцию, уверены эксперты.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Примечательно, что уход многих западных компаний из России пока не оказал воздействия на инфляцию в РФ, считает Никита Масленников. По его мнению, возможный эффект должен проявиться только через полтора-два месяца.

«У бизнеса есть товарный запас, который нужно реализовать. Затем, если компании действительно ушли, могут подняться цены на товары-заменители. Однако пока большинство крупных компаний заявили о приостановке производств, а не о полном выходе с рынка. Они могут оперативно расконсервировать свои предприятия и восстановить работу. Выигрывают те, кто локализовал производство у нас, они могут быстро вернуться на рынок», — считает Масленников.

Поддержка от кабмина

Отметим, что на фоне введения санкций Западом российские власти уже начали принимать комплекс мер для поддержки бизнеса и населения. В частности, президент наделил правительство полномочиями запрещать или ограничивать импорт и экспорт ряда товаров.

Как предположил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, власти могут, например, запретить вывоз сельскохозяйственной продукции из страны для обеспечения внутреннего рынка. Такая мера позволит избежать дефицита продуктов питания и ограничить рост продовольственных цен.

«С другой стороны, запрет на ввоз каких-либо зарубежных товаров, например той же продукции АПК, позволит стимулировать импортозамещение и развивать отрасль. Но при этом нужна соответствующая помощь со стороны государства», — добавил Деев.

Как заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин, в 2022 году власти уже предусмотрели 10 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов аграриям. Между тем на фоне высокого спроса правительство собирается выделить на эти цели ещё 25 млрд рублей.

«Потребности отрасли существенно больше, в том числе из-за внешнего давления на нашу страну. Также растёт спрос на продовольствие и сельскохозяйственное сырьё на мировых рынках. В этих условиях надо обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной», — подчеркнул Мишустин.

Премьер Михаил Мишустин

РИА Новости

© Александр Астафьев

Глава кабмина попросил Министерство сельского хозяйства строго контролировать целевое использование средств на поддержку аграриев. Помимо этого, премьер призвал поддержать баланс цен на рынке продовольствия.

«Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей, социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия. Ведь зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом, его стоимость увеличивается. И в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьём прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность», — отметил Михаил Мишустин.

Так, власти собираются выделить производителям хлеба и хлебобулочных изделий 2,5 млрд рублей. Эти деньги должны компенсировать компаниям затраты, подчеркнул глава кабмина.

Отметим, что ранее между властями и ретейлерами уже были достигнуты договорённости об ограничении наценок на социально значимые продукты. Как полагает Никита Масленников, в дальнейшем для сдерживания цен кабмин может субсидировать товарные перевозки, а также сосредоточиться на расширении транспортных коридоров.

Вместе с тем дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от уровня геополитической напряжённости и результатов спецоперации, считает Масленников. Похожей точки зрения придерживается и Георгий Остапкович.