Инфляция в России в годовом выражении на 25 февраля ускорилась до 9,05% с 8,84% неделей ранее. Об этом свидетельствует обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«Основное влияние на изменение недельных темпов инфляции оказал рост цен в секторе непродовольственных товаров (0,5%). В секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,5% при удорожании услуг зарубежного туризма. Рост цен на продовольственные товары сохранился на уровне прошлой недели (0,39%) в связи с отсутствием изменения темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания», — цитирует документ Минэкономразвития РИА Новости.

Инфляция в годовом выражении превысила 9% впервые с января 2016 года, подчёркивает агентство. Тогда она составила 9,8%, а в феврале 2016 года резко замедлилась до 8,1%.

Ранее Банк России объявил об экстренном решении повысить ключевую ставку до 20% годовых.

В Банке России заявили, что повышение ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания.