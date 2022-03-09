«Для ускоренной адаптации»: правительство подготовило новые меры поддержки граждан и бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил новые меры поддержки бизнеса и населения в условиях санкций. Так, в ответ на западные ограничения кабмин сможет запрещать или ограничивать ввоз и вывоз ряда товаров. Перечень соответствующей продукции планируется подготовить уже в ближайшее время. Помимо этого, будет отменён подоходный налог с процентов по банковским вкладам размером более 1 млн рублей. Одновременно власти собираются поддержать транспортную, строительную и гостиничную отрасли. Также правительство поднимет порог стоимости авто, с которого взимают «налог на роскошь», с 3 млн до 10 млн рублей.

Правительство России подготовило новые меры для повышения устойчивости экономики в условиях санкций. Об этом в среду, 9 марта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Сегодня обсудим ещё ряд законодательных инициатив — в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержки наших граждан и предприятий в период турбулентности», — отметил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, президент наделил правительство полномочиями запрещать или ограничивать импорт и экспорт ряда товаров «в условиях недружественных действий» со стороны других государств. Речь идёт о сырье, оборудовании, комплектующих и материалах. Соответствующий перечень продукции кабмин планирует утвердить в ближайшее время.

«Это решение позволит обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства», — подчеркнул Мишустин.

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Как предположил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, власти могут, например, запретить вывоз сельскохозяйственной продукции из страны для обеспечения внутреннего рынка. Такая мера позволит избежать дефицита продуктов питания и ограничить рост продовольственных цен.

В то же время правительство может ввести запрет на ввоз целого ряда товаров, включая продукцию АПК. Это, по мнению Деева, позволит стимулировать импортозамещение и поддержать развитие некоторых секторов экономики.

«Наверняка будет закрыт импорт товаров, которые мы вполне можем заместить самостоятельно. Это станет достойным ответом странам, вводящим в отношении России санкции. Бизнес этих государств также почувствует негатив от сокращения поставок своих товаров в нашу страну», — добавил Деев.

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, в текущих условиях нужно не только заниматься импортозамещением, но и переориентироваться на новые рынки.

«Нужно минимизировать количество импортных товаров и увеличить число аналогичной продукции российского производства. Также следует переориентировать импорт с западного направления на восточное. Это необязательно только Китай. Хорошую продукцию могут предоставить в том числе азиатские государства, включая Южную Корею», — считает Остапкович.

Комплекс мер

В рамках антикризисных мер правительство предложило освободить россиян от уплаты налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей. Как напомнил Михаил Мишустин, соответствующая норма была введена с 1 января 2021 года. Предполагалось, что с части дохода по таким депозитам россияне заплатят налог 13%.

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году. Отмена такой нормы на уплату процентов не только за прошлый, но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения», — пояснил Мишустин.

Помимо этого, правительство собирается упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, а также упростить регулирование импорта. Наряду с этим власти разработали комплекс мер для помощи строительной отрасли.

«В текущих условиях наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», — подчеркнул премьер-министр.

РИА Новости

© Александр Астафьев

В кабмине предусмотрели и ряд мер по поддержке транспортной отрасли. Как отметил Михаил Мишустин, власти помогут авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов и введут ответные ограничения для стран, запрещающих заходить в свои порты российским морским судам. Также власти ограничат влияние международных организаций на железнодорожный транспорт России.

Более того, правительство собирается поддержать и гостиничный бизнес за счёт обнуления ставки НДС для отрасли до июля 2027 года. Одновременно власти хотят зафиксировать курс иностранной валюты для расчёта так называемой тонкой капитализации.

«Организации, деятельность которых финансируется за счёт привлечения заёмных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро. Кроме того, у ряда компаний появится возможность перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактических доходов», — объяснил Мишустин.

В правительстве собираются оказать помощь и российским автомобилистам. Так, власти предлагают освободить часть граждан от уплаты повышенного транспортного налога. Уже в текущем году порог стоимости автомобиля, с которого взимают так называемый налог на роскошь, планируется поднять с 3 млн до 10 млн рублей.

По словам Деева, таким образом руководство страны реагирует на заметное удорожание автомобилей в России. По разным оценкам, с начала пандемии COVID-19 многие авто выросли в цене в полтора-два раза. На этом фоне действующий порог стоимости автомобиля для уплаты налога на роскошь уже не актуален, считает эксперт.

«Сейчас в категорию автомобилей до 3 млн рублей уже входят не самые дорогие транспортные средства, а масс-маркет. Повышение порога — это техническая мера, чтобы сбалансировать реалии авторынка и уровень налога для владельцев действительно дорогих авто», — подчеркнул Деев.

Санкционный ответ

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Рестрикции коснулись компаний и банков страны, а семь кредитных организаций были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Была заморожена половина золотовалютных резервов Центробанка, Европа остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США ввели запрет на импорт нефти и других энергоресурсов из России. Одновременно многие западные компании объявили об уходе из РФ.

Всего в отношении России введено уже более 5,6 тыс. ограничений. По этому показателю страна обошла Иран, Сирию, КНДР, Венесуэлу и Кубу. Такая информация содержится в глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

На фоне вводимых ограничений Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту экономики страны и самих россиян в условиях санкций. Так, власти собираются предоставить гражданам и бизнесу кредитные каникулы, приостановить плановые проверки предприятий и запустить новый этап амнистии капиталов.

Помимо этого, правительство сможет при необходимости самостоятельно проводить дополнительную индексацию пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Также по закону аккредитованные в России IT-компании освобождены от уплаты налога на прибыль, а россияне — от уплаты НДС при покупке драгоценных металлов.

В кабмине при этом предложили три варианта развития отношений с компаниями, желающими уйти из России. Так, бизнес может остаться в стране, временно перейти под российское управление или будет вынужден объявить о банкротстве.

«Мы видим, что сейчас разрабатывается дорожная карта помощи правительства бизнесу и населению. Не исключаю, что все принятые меры — это лишь первый транш, а впереди нас ждут ещё и другие пакеты помощи, как это было в пандемию. Главное сейчас — стабилизировать доходы и занятость. Думаю, государство в первую очередь сосредоточится на поддержке малообеспеченного населения с помощью прямых выплат и других льгот», — заключил Остапкович.