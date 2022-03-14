«Есть необходимый объём средств»: в Минфине обвинили Запад в желании организовать России искусственный дефолт

По словам главы Минфина Антона Силуанова, за счёт заморозки резервов Центробанка страны Запада пытаются организовать в России искусственный дефолт. Тем не менее, как подчеркнул министр, у Москвы есть необходимый объём средств для погашения обязательств по внешнему долгу. А разговоры о возможном отказе РФ от этих действий не имеют под собой реальных экономических оснований, добавил Силуанов. Для проведения выплаты по российскому долгу западным партнёрам придётся разморозить часть валютных резервов ЦБ, уверены эксперты. В противном случае, как ожидается, Россия будет переводить деньги в рублях.

Россия имеет достаточно денег для погашения своих обязательств по внешнему долгу в условиях введённых санкций. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, заявления стран Запада о неспособности Москвы выполнить свои обязательства не соответствуют действительности.

«У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — подчеркнул Силуанов.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

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Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние три недели против России было введено более 3,6 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю.

Одновременно западные страны заблокировали почти половину российских золотовалютных резервов. По оценке Минфина, речь идёт о заморозке средств на общую сумму порядка $300 млрд.

На этом фоне международные рейтинговые агентства Fitch, S&P и Moody's резко понизили кредитный рейтинг России и предупредили о риске наступления дефолта в стране. Аналогичную оценку озвучили и в Международном валютном фонде (МВФ).

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году. Тогда стремительный рост госдолга и дефицита бюджета вместе с раскручиванием пирамиды ГКО и разногласиями во власти подтолкнули страну к банкротству. На тот момент резервы Центробанка были исчерпаны, и страна на 90 дней приостановила выполнение своих долговых обязательств. Таким образом, произошедший дефолт оказался техническим — временным.

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Примечательно, что сейчас объём золотовалютных резервов России превышает $643 млрд, что полностью покрывает внешний долг страны ($478 млрд на 1 января 2022 года). Об этом свидетельствуют материалы Центробанка. Вместе с тем частичная блокировка денежных запасов страны создаёт технические трудности для погашения задолженности, отмечают эксперты.

«Сейчас ситуация парадоксальная. Деньги у страны есть, платёжеспособность высокая, но при этом и вероятность наступления дефолта сохраняется. Связано это не с отсутствием средств, а с блокировкой технических возможностей для погашения долгов имеющимися деньгами. Средства заморожены, причём теми странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по данному долгу», — отметил в беседе с RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Впрочем, текущее положение дел не угрожает повторением событий конца 1990-х. Такую точку зрения в комментарии RT выразил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«По сравнению с 1998 годом ситуация иная. Тогда у нас были проблемы с тем, что государство не могло упорядочить расходы и доходы бюджета. Плюс цены на нефть в тот момент были достаточно низкие. Сейчас для граждан ситуация подобного дефолта нестрашна, так как есть возможности решить проблему и стабилизировать ситуацию», — уверен Абрамов.

Вопрос хранения

По его словам, частичная блокировка золотовалютных резервов ЦБ стала возможна, поскольку регулятор традиционно хранит часть денег за рубежом. Такое распределение средств является общемировой практикой, отметил эксперт.

«Так делают многие страны, включая, например, Китай. Резервы за границей нужны для того, чтобы в сложное для страны время или в случае бюджетного дефицита направлять часть этих средств на погашение обязательств. Как правило, деньги размещают в валютах развитых стран, поскольку они более устойчивы к валютным колебаниям. Обычно это позволяет перестраховываться на случай финансовых рисков», — объяснил Абрамов.

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Валютную и географическую структуру золотовалютных резервов Центробанк раскрывает с полугодовым лагом. По последним данным, в середине 2021 года основной объём запасов ЦБ приходился на долю евро (32,3%), золота (21,7%), доллара (16,4%), юаня (13,1%) и фунта стерлингов (6,5%). Остальные средства были распределены по другим валютам.

В США на тот момент было размещено 6,6% валютных резервов России, в Германии — 9,5%, во Франции — 12,2%, в Великобритании — 4,5%, в Японии — 10%, а в Китае — 13,8%. Ещё 5% Центробанк держал на счетах межгосударственных организаций. Золото традиционно находится в хранилищах Центробанка.

По словам Антона Силуанова, распределение золотовалютных резервов за рубежом напрямую зависит и от объёма торговли России с другими странами. Так, в 2021 году почти 36% российского внешнего товарооборота приходилось на долю Евросоюза. Вторым по величине торговым партнёром Москвы стал Китай (17,8%), а третьим — США (4,4%). Об этом свидетельствуют материалы Федеральной таможенной службы.

«Для чего мы храним резервы в Америке, в Европе? Потому что в первую очередь эти резервы обслуживают наш торговый оборот. Оплаты контрактов — как правило, это долларовые контракты или контракты в евро — во всяком случае, эти контракты осуществляются в свободно конвертируемой валюте. Поэтому и резервы мы хранили именно в этих валютах», — пояснил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Любопытно, что ещё до пандемии коронавируса эксперты Международного валютного фонда неоднократно призывали Россию активнее размещать резервные деньги за рубежом. Впрочем, российские власти, напротив, стремились по возможности уменьшить зависимость национальных средств от иностранного влияния.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

РИА Новости

© Александр Астафьев

Так, ещё в 2018 году Москва начала резко выводить деньги из американских гособлигаций и в результате вышла из числа крупнейших держателей госдолга США. Одновременно Центробанк стал уменьшать долю доллара в своих резервах и за прошедшее время сократил её почти в три раза. Более того, в июле 2021 года Минфин исключил американскую валюту из структуры Фонда национального благосостояния.

«Тем не менее никто не предполагал, что могут быть заблокированы резервы ЦБ в евро, иенах и швейцарских франках. Такого единодушия в вопросах санкций ещё не было, и ранее подобные ограничения в принципе не вводились. Ведь в замороженных резервах хранятся средства и частных лиц, и компаний, и других негосударственных организаций. Так что в отношении других валют, кроме доллара, невозможно было ожидать таких решительных действий», — отметил Александр Абрамов.

Время расплаты

Отметим, что Россия занимает деньги у других стран с помощью государственных облигаций. Речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

По словам Антона Силуанова, ближайшая выплата по евробондам намечена на 16 марта. Для проведения операции Минфин направил платёжное поручение иностранному банку, в котором размещена часть российских резервов. Кредитная организация, в свою очередь, должна будет исполнить поручение и направить деньги на погашение долга РФ.

«Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то… мы подготовим соответствующее платёжное поручение в рублёвых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платёжка не пройдёт в валюте», — отметил Силуанов.

Таким образом, как объясняют опрошенные RT эксперты, для погашения российского долга в валюте иностранным контрагентам необходимо разморозить часть резервов РФ. В противном случае все выплаты на покрытие долга Минфин будет проводить в рублях.

«То есть Россия не отказывается от своих обязательств. Мы готовы начислять кредиторам средства в рублях, но если они хотят выплат в валюте, то должны разморозить наши резервы. Это и есть основной предмет для переговоров на ближайший месяц. Кредиторы могут, например, пересмотреть условия выплат, или для них будут выпущены новые бумаги взамен старых. В целом же пока ничего пагубного не происходит», — считает Александр Абрамов.