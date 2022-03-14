По новым правилам: почему Центробанк решил изменить порядок расчёта официальных курсов доллара и евро

На торгах в понедельник, 14 марта, рубль на Московской бирже пытается укрепиться после резкого ослабления на прошлой неделе. В связи с возросшими за последнее время колебаниями на валютном рынке Центробанк решил изменить порядок расчёта официальных курсов доллара и евро. Регулятор планирует расширить временной диапазон установления курса американской валюты и намерен упростить порядок расчёта курса евро. По мнению экспертов, такое решение позволит упростить деятельность банков. Дальнейшая динамика нацвалюты во многом будет зависеть от геополитических факторов, уверены аналитики.

В понедельник, 14 марта, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара поднимался на 2,4% — до 117 рублей, а курс евро — на 3,9%, до 125,7 рубля. Впрочем, уже в середине дня показатели опустились до 110 и 116 рублей соответственно.

Нацвалюта пытается укрепиться после резкого ослабления на прошлой неделе. Так, на торгах 10 марта курсы доллара и евро в моменте поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно. Значения стали самыми высокими за всё время наблюдений.

В связи с возросшими колебаниями на валютном рынке Центробанк решил увеличить временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростить порядок установления курса евро. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении регулятора.

«Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00—11:30 мск. Расширение временного диапазона расчёта курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня», — заявили в ЦБ.

Отметим, что каждый рабочий день ЦБ отслеживает динамику курса доллара к рублю на Московской бирже и на основе этих данных устанавливает официальный курс валют на следующий календарный день. Коммерческие банки, в свою очередь, ориентируются на курс регулятора при определении своих курсов покупки и продажи валюты.

В текущих условиях расширение диапазона расчёта официального курса доллара к рублю позволит Центробанку получать более объективные данные. Таким образом, официальный курс ЦБ станет точнее, что облегчит работу банков. Об этом RT рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

«Курс в течение дня может совершать значительные колебания. Если его устанавливать по очень узкому промежутку времени, то получается, что он может очень сильно отличаться, например, от того, какой будет курс на момент закрытия торгов, причём как в лучшую сторону, так и в худшую. Чтобы сделать установление официальных курсов более адекватным, ЦБ расширяет временной коридор», — пояснил Шеин.

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Кроме того, согласно сообщению Центробанка, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации этих данных, считают в ЦБ.

«Теперь официальный курс евро будет устанавливаться с оглядкой на паритет пары доллара и евро. Это может привести к тому, что официальный курс евро будет несколько выше, чем на бирже. Впрочем, у нас основной объём торгов всё равно приходится на доллар, поэтому решение поменять расчёт евро не приведёт к значимым изменениям», — предположил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Курсовое давление

Напомним, что колебания валютных курсов заметно усилились в конце февраля. Так рынок отреагировал на санкции Запада в отношении Москвы.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го числа сообщил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ Евросоюз, США и ряд других государств стали вводить антироссийские ограничения. Первые рестрикции коснулись компаний и банков страны, а позже семь кредитных организаций были отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

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Санкции также затронули авиационную отрасль и поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Европа при этом остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2», а США ввели запрет на импорт нефти и других энергоресурсов из России. Одновременно с этим многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Для поддержки рубля Банк России изначально стал продавать иностранную валюту из своих резервов, однако после этого западные страны объявили о блокировке золотовалютных запасов ЦБ. По оценке Минфина, почти половина резервов Центробанка (около $300 млрд) оказалась заморожена. На этом фоне регулятор решил приостановить валютные интервенции и задействовать другие меры для стабилизации обстановки на финансовом рынке.

Так, ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. Одновременно правительство отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

«Наши позиции по экспорту пока на хорошем уровне. Экспортёры накопили достаточно средств в своих валютных резервах, которые они могут перевести в рубли в случае необходимости. Это позволяет нацвалюте сейчас чувствовать себя более уверенно», — считает Александр Разуваев.

По мнению специалиста, дальнейшая динамика курсов доллара и евро к рублю во многом будет зависеть от геополитических факторов. Так, снижение напряжённости позволит ослабить давление на российскую валюту. Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.