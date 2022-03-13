Глава Минфина Силуанов: Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна не отказывается от своих обязательств по госдолгу и будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. По его словам, из-за санкций заморожены около $300 млрд золотовалютных резервов.

Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объём резервов около $640 млрд, около $300 млрд теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что новые санкции западных стран ограничили возможности российского Центробанка использовать резервы.

Как отмечал Минфин, Россия попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.