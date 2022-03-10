Минфин готов обслуживать госдолг России в валюте при условии разморозки счетов ЦБ

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Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Минфин готов обслуживать госдолг России в валюте при условии разморозки счетов ЦБ
  • РИА Новости

«Мы сначала дадим все необходимые платёжные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платёж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства», — приводит слова министра РИА Новости.

При получении отказа или неполучении ответа от банков-агентов ведомство будет погашать и обслуживать обязательства в рублях.

«В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введённых ограничений», — добавил Силуанов.

Ранее глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций.

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