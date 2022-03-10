Минфин готов обслуживать госдолг России в валюте при условии разморозки счетов ЦБ
- РИА Новости
«Мы сначала дадим все необходимые платёжные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платёж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства», — приводит слова министра РИА Новости.
При получении отказа или неполучении ответа от банков-агентов ведомство будет погашать и обслуживать обязательства в рублях.
«В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введённых ограничений», — добавил Силуанов.
Ранее глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций.