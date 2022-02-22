До 33 300 рублей: Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий военных на 8,6% в 2022 году

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года. По оценке Минфина, средняя сумма выплаты увеличится примерно на 2,8 тыс. — до 33,3 тыс. рублей в месяц. Всего инициатива должна затронуть порядка 2,6 млн человек, а из бюджета на эти цели планируется направить более 63 млрд рублей в текущем году. Предполагается, что повышенные пенсии военные и приравненные к ним лица смогут получить уже в марте вместе с надбавкой за январь и февраль.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации одобрил закон о дополнительном увеличении размера пенсий военнослужащих. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2022 году выплаты будут проиндексированы на 8,6%.

«Мы все пообещали, как только (Госдумой. — RT) будет принят закон, внесённый президентом, об опережающей индексации (пенсий. — RT) военным пенсионерам, мы незамедлительно его рассмотрим. Именно поэтому мы и решили собраться ещё на одно заседание, чтобы сделать такой подарок военным пенсионерам ко Дню защитника Отечества», — заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

С учётом индексации средняя пенсия военных по выслуге лет составит 33,3 тыс. рублей в месяц. Таким образом, в реальном выражении выплаты вырастут на 2,8 тыс. рублей. Об этом ранее заявлял первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин.

Одобренный закон имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Так, повышенные пенсии военнослужащие смогут получить уже в марте вместе с денежной компенсацией к январской и февральской выплатам.

Согласно оценке властей, всего индексация должна затронуть около 2,6 млн человек. В 2022 году на эти цели планируется направить 63,4 млрд рублей, в 2023-м — 42,5 млрд, а в 2024-м — 48,4 млрд рублей.

Напомним, изначально в 2022 году выплаты военным пенсионерам в России планировалось повысить с 1 октября и только на 4%. Однако данный показатель оказался вдвое ниже реальной инфляции, которая по итогам 2021-го составила около 8,4%.

На этом фоне в январе Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты опережающими темпами и раньше обозначенных сроков. Соответствующий проект закона кабмин представил 10 февраля, а уже 16 февраля документ поддержала Государственная дума.

«Это правильное решение, поскольку ранее опережающими темпами уже были повышены пенсии гражданским лицам. Кроме того, логично проводить индексацию именно сейчас и не дожидаться октября. К этому времени прошло бы уже девять месяцев с тех пор, как инфляция достигла 8,4%, а цены в стране продолжают расти», — отметила в беседе с RT заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.

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Напомним, закон об индексации пенсий гражданским пенсионерам вступил в силу 1 февраля. Выплаты также были увеличены на 8,6%. В результате средний по стране размер страховой пенсии по старости неработающим гражданам вырос почти до 19 тыс. рублей, а фиксированная сумма — до 6,6 тыс. рублей.

Также в феврале с учётом фактической инфляции за 2021 год (на 8,4%) в России были проиндексированы материнский капитал и ряд других социальных выплат. Речь идёт о материальной поддержке семей с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве и ветеранов.

Помимо этого, с 1 января по поручению президента на 8,6% выросли МРОТ и прожиточный минимум — до 13,9 тыс. и 12,7 тыс. рублей соответственно. По оценкам властей, инициатива должна привести к увеличению зарплат и социальных пособий для 19 млн россиян.

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«Индексация призвана дать определённый импульс экономике. За счёт увеличения размеров выплат в стране должен вырасти потребительский спрос, а значит, предприятия будут вынуждены увеличить предложение товаров и услуг», — объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметим, что по итогам января инфляция в России ускорилась до 8,7%. Как заявил Владимир Путин, наблюдаемый рост потребительских цен «бьёт по доходам людей». На этом фоне президент поручил правительству и ЦБ принять эффективные меры для сдерживания инфляции. Более того, по словам российского лидера, кабмину необходимо обеспечить рост реальных доходов населения не менее чем на 2,5% в 2022 году.

«Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить. В этой связи хотел бы отметить, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но, конечно, прежде всего... на экономический рост. Это базовое условие для решения социальных задач», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 15 февраля.

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2022 года инфляция в России должна замедлиться до 5—6%. Тем не менее в случае очередной волны повышения цен власти примут дополнительные меры для поддержания доходов граждан. Об этом в комментарии RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если возникнет такая необходимость, конечно, будут приняты все необходимые решения, чтобы не оставить людей один на один с возникшими проблемами. Сейчас совершенно разносторонние оценки как по инфляции, так и общей экономической динамике. Однако в любом случае необходимые решения будут приняты. Люди должны понимать: какая бы ситуация ни сложилась с инфляцией, они получат поддержку», — подчеркнула Бессараб.