Комитет Совфеда поддержал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

Короткая ссылка
Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.
Комитет Совфеда поддержал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%
  • Legion-Media

В пояснении к законопроекту отмечается, что размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% «с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством».

21 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года.

По его словам, инициатива коснётся 2,6 млн человек. Речь идёт о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить