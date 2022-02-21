Комитет Совфеда поддержал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

В пояснении к законопроекту отмечается, что размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% «с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством».

21 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года.

По его словам, инициатива коснётся 2,6 млн человек. Речь идёт о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.