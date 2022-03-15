Правительство подготовило проект поддержки экономики России в объёме около 1 трлн рублей
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«По поручениям президента подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий, это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно, в зависимости от ситуации», — приводит его слова пресс-служба кабмина в Telegram.
Мишустин добавил, что некоторые меры должны быть реализованы до конца марта.
Ранее вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой заявил о разработке третьего антисанкционного пакета мер.