Депутат Госдумы Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер

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Вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой заявил о разработке третьего антисанкционного пакета мер.
Депутат Госдумы Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий», — цитирует РИА Новости Толстого.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на версию проекта плана правительства сообщила, что стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей.

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