Депутат Госдумы Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер

Вице-спикер Госдумы, секретарь московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой заявил о разработке третьего антисанкционного пакета мер.

«Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий», — цитирует РИА Новости Толстого.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на версию проекта плана правительства сообщила, что стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей.