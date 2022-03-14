Депутат Госдумы Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Что касается законодательства, нашей прямой работы, вы знаете, что было принято 13 законов и так называемых два антисанкционных пакета. Сейчас готовится третий», — цитирует РИА Новости Толстого.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на версию проекта плана правительства сообщила, что стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей.