От $300 до $500 за баррель: Новак допустил резкий рост цен на нефть при отказе Запада покупать сырьё у России

Полный отказ Запада от покупки российской нефти может привести к удорожанию сырья на мировом рынке до $300—500 за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее соответствующее решение приняли США и Великобритания, а сейчас возможность введения нефтяного эмбарго изучают в Евросоюзе. В Кремле предупреждают о высоких рисках такой инициативы для ЕС. По словам экспертов, Европе сегодня нечем полностью заменить российскую нефть. Более того, как отмечают специалисты, ключевой риск для ЕС заключается в вероятных контрсанкциях Москвы, включая приостановку поставок газа и угля странам региона.

Мировые цены на нефть могут вырасти в несколько раз, если западные страны полностью откажутся покупать сырьё у России. Такое мнение в понедельник, 21 марта, высказал вице-премьер Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.

«Если бы отказ и был, то цена на нефть будет $300 (за баррель. — RT), это я говорю. А некоторые говорят — $500», — цитирует ТАСС Новака.

При этом, по его словам, Москва планирует перенаправлять поставки энергоносителей с Запада на Восток и создавать новые логистические цепочки. Российские нефтяные компании уже этим занимаются, отметил зампред правительства.

Если нефть будет продаваться со скидкой, то «её с удовольствием купят», уверен Александр Новак. Вице-премьер добавил, что в этом случае Россия будет зарабатывать меньше, но постарается не сокращать объёмы экспорта.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой спецоперацию по защите республик Донбасса.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последний месяц против России было введено почти 4,4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Одновременно США и Великобритания ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России. Аналогичное ограничение сейчас активно обсуждают и в ЕС, однако такое решение может серьёзно ударить по мировому рынку нефти. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих — это очевидно — и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придётся тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем», — считает Песков.

Сейчас Россия является крупнейшим поставщиком углеводородов в Европу. По последним оценкам Евростата, примерно 41% газа и 27% нефти ЕС закупает именно у Москвы. На этом фоне у стран региона нет возможности оперативно отказаться от импорта российского энергосырья, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Полностью ЕС не сможет быстро заменить российскую нефть — на это уйдёт несколько лет. Все заводы Восточной и Центральной Европы технологически могут работать только с российской нефтью, которая отличается по своему составу от американской или арабской. Для перехода на нероссийскую нефть нужно проводить модернизацию заводов с полной либо частичной остановкой их работы, а с текущими ценами на электроэнергию и топливо Европе это будет совсем не по карману», — отметил Вавилов.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, отказ от закупок российской нефти, приведёт к перебоям с поставками сырья в ЕС, дефициту энергоресрусов и всплеску цен. Более того, ситуацию могут заметно усугубить ответные меры со стороны России, не исключает эксперт.

«Ключевой риск для Европы при вводе эмбарго на российскую нефть — это контрсанкции Москвы. Мы можем перекрыть поставки газа и угля в регион, а в отличие от нефти заменить эти ресурсы Европе будет уже совершенно нечем. Таким образом, без ущерба для своей экономики ЕС не сможет реализовать данную инициативу», — подчеркнул собеседник RT.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Горючий вопрос

О планах Евросоюза рассмотреть возможный отказ от импорта российской нефти в понедельник заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, соответствующий вопрос должны обсудить министры иностранных дел объединения.

Реакция мирового рынка нефти на заявления Борреля последовала незамедлительно. Так, в ходе торгов 21 марта стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 6,6% — до $115 за баррель.

Всего с начала 2022 года баррель Brent на глобальном рынке подорожал почти в полтора раза, а 7 марта его стоимость ненадолго поднималась выше $139 за баррель. Это произошло впервые с июля 2008-го.

Ажиотажный рост цен на нефть уже привёл к заметному увеличению стоимости топлива в западных странах. По данным Евростата, с января бензин в Германии подорожал более чем на 31% (до $2,5 за литр), во Франции — на 28% (до $2,3 за литр), а в Италии — на 27% (до $2,41 за литр).

Аналогичное положение дел можно наблюдать и в США с Великобританией. Так, за последние два с половиной месяца литр бензина в Штатах вырос в цене почти на 32% — до $1,14 за литр, а в Соединённом Королевстве — на 15%, до $2,2. Об этом свидетельствуют материалы американского Минэнерго и британского аналитического фонда RAC.