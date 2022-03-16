«Затянуть пояса»: почему британский премьер предупредил о «тяжёлых временах» из-за отказа от российских энергоресурсов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что процесс отказа от российских нефти и газа будет сложным. Он также спрогнозировал «тяжёлые времена» из-за такого шага, назвав его болезненным. При этом Джонсон анонсировал, что изложит стратегию энергобезопасности, в которой говорится о том, как Великобритания станет более самодостаточной и больше не будет зависеть от РФ. По мнению экспертов, планы Лондона выглядят нереалистичными, учитывая, что при отказе от энергоресурсов из России многие секторы экономики в Европе сильно пострадают.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания The Telegraph предупредил о «тяжёлых временах» из-за отказа от российских энергоресурсов.

«Я не сомневаюсь, что грядут тяжёлые времена. Процесс отказа мира от российских нефти и газа и углеводородного сырья в целом будет сложным. Но он осуществим», — утверждает глава британского кабмина.

По словам Джонсона, необходимо принять тот факт, что «такой шаг будет болезненным». Премьер пояснил, что, несмотря на все усилия правительства Соединённого Королевства по сокращению счетов на оплату коммунальных услуг англичан, никто «не может позволить себе долгое время держаться такого курса».

Джонсон также назвал ошибкой решение Запада усилить экономические отношения с Москвой, закупая «больше российского газа, чем когда-либо раньше» и становясь «всё более зависимым от доброй воли Путина и уязвимым перед колебаниями мировых цен на газ и нефть».

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«И именно поэтому этой зависимости нужно положить — и будет положен — конец», — заявил британский премьер.

Джонсон напомнил, что США уже объявили о запрете импорта российской нефти. По его словам, Великобритания «поступит так же», а Евросоюз согласился «как можно быстрее отказаться от российского углеводородного сырья».

«И мы сделаем всё, что потребуется, чтобы сотрудничать с ними, и стоит сказать, что все друзья свободы рассматривают возможность принятия подобных мер, чтобы облегчить бремя этого перехода для всех нас», — заявил он, добавив, что такая стратегия «сработает по-настоящему, только если действовать будут все».

При этом, как анонсировал Джонсон, чтобы вернуть «контроль над ситуацией», позже, в марте, он изложит британскую стратегию энергетической безопасности, в которой, по его словам, будет говориться о том, как Великобритания «станет более самодостаточной» и больше не будет зависеть от России.

Как уточнил британский премьер, в основе этой стратегии лежат «всевозможные виды зелёной энергетики».

«Возобновляемая энергия, которая постоянно становится всё более эффективной, — это важная часть этого решения. Мы будем шире применять новую ветряную энергию и значительно ускорим создание новых зарубежных электростанций», — сообщил он.

Джонсон также заявил, что пришло время «делать новые крупные ставки» на атомную энергетику.

«Нам также необходима энергия, производимая непрерывным источником, то есть такая энергия, на которую можно полагаться даже тогда, когда не светит солнце и не дует ветер», — сказал глава британского кабмина, отметив, что речь идёт о «малых модульных реакторах, а также крупных электростанциях».

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Ранее газета The Telegraph сообщила об обострении энергетического кризиса в Великобритании из-за прекращения поставок топлива из России вследствие санкций Лондона. Речь идёт об ограничении на закупку российского гранулированного древесного топлива, крупным поставщиком которого для Великобритании до недавнего времени была РФ. Теперь, по данным издания, в Соединённом Королевстве резко поднимутся цены на отопление для владельцев котлов, работающих на биотопливе. Британские импортёры пытаются срочно найти альтернативные источники закупок, пишет газета.

Против энергоресурсов РФ

Напомним, 8 марта Лондон объявил, что откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. По данным британских властей, РФ покрывает 8% спроса в Соединённом Королевстве. Лондон также рассматривает возможность отказаться от импорта российского газа. В тот же день британско-нидерландская компания Shell сообщила, что незамедлительно прервёт спотовые закупки сырой нефти из РФ и будет поэтапно отказываться от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. В свою очередь, и британская BP приняла решение, что не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа, информирует Bloomberg.

О запрете на весь импорт российской нефти и газа также 8 марта заявил и президент США Джо Байден. Как он отметил, в Вашингтоне понимают, что европейские партнёры не смогут ввести такое же эмбарго.

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Ранее, 28 февраля, о решении прекратить поставки сырой нефти из России объявила Оттава. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, хотя его страна закупала крайне мало чёрного золота у РФ, рестрикции станут, как он подчеркнул, «очень мощным» посланием.

Впрочем, после такого рода мер трёх англосаксонских стран Евросоюз сообщил, что не намерен вводить эмбарго на импорт российских энергоресурсов, однако уже ищет им замену. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции 4 марта анонсировал планы Брюсселя по ускорению так называемого энергетического перехода, в том числе, по его словам, «по геополитическим соображениям». Боррель сослался на Международное энергетическое агентство, опубликовавшее доклад, согласно которому, как он отметил, «приняв ряд вполне выполнимых мер, зависимость Европы от российского газа можно будет снизить на треть». При этом он признал, что «устранить её в одночасье нельзя». Глава дипломатии ЕС напомнил, что доля голубого топлива из РФ в газовом импорте Евросоюза составляет 40%.

Позже заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕС потребуется 50—60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы сократить «зависимость» от поставок из России «минимум на две трети». По его словам, в рамках этих усилий «придётся принимать трудные решения».

«Тяжесть энергоперехода»

Как отметил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, премьер-министр Великобритании своей статьёй в The Telegraph продолжает серию мифов Запада о том, что Москва якобы использует энергоресурсы в качестве оружия, делая западные страны зависимыми.

«Вся риторика, которую мы слышали на протяжении многих лет со стороны США и их сателлитов в Европе об опасной зависимости и «российском энергетическом оружии», никак не подтверждается в ходе очень острого текущего энергетического кризиса. Россия не использует этот рычаг, чтобы навредить экономикам в целом и гражданам Запада и Европы в частности. А следовательно, у западной публики возникают вопросы, зачем истерично отказываться от энергоресурсов, сжигая мосты и с большим ущербом для себя любимых», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Гривача, Джонсон неслучайно признаёт, что отказ от российских энергоресурсов повлечёт за собой значительные проблемы. Как отметил аналитик, особенно болезненным будет ослабление энергетических связей между Европой и Россией, о котором уже говорят в Брюсселе и Лондоне.

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«Такая риторика Джонсона в его статье связана с тяжестью энергоперехода, который продвигают Великобритания и ЕС. Процесс шёл туго и буксовал, требовал роста ценовой нагрузки на экономику и граждан. Теперь у них есть мобилизационное объяснение, почему британцам надо будет затянуть пояса, надеть третий свитер зимой и страдать от жары летом, не включая кондиционер. И терпеть эти лишения не только ради светлого «зелёного будущего», но и ради наказания «страшной России», — заявил аналитик.

При этом Гривач спрогнозировал, что на ряд стран Европы, включая Германию, ещё сильнее будут давить Великобритания и другие государства Запада, в том числе США, настаивая на отказе Брюсселя от российских энергоресурсов, которые, как он отметил, для ЕС жизненно необходимы.

«Оказывать воздействие будут на правительства отдельных стран союза. По данным Еврокомиссии, в 2020 году около 36 млн человек находились за чертой энергетической бедности. Они не могли обеспечить достаточный уровень тепла в своих домах. Сейчас их гораздо больше, их число продолжит расти быстрыми темпами в связи с действиями Запада, направленными против российских нефти и газа», — считает эксперт.

При этом план Джонсона по отказу Запада от российских энергоресурсов выглядит нереалистичным, считает Гривач. Он напомнил, что Европа закупает у РФ очень большой объём газа, но в ЕС, несмотря на многочисленные попытки, пока так и не поняли, как замещать его поставками из других источников, которые ориентированы сейчас в основном на Азию.

«При отказе от энергоресурсов из России многие секторы европейской экономики очень сильно пострадают, а социальная сфера испытает колоссальный стресс. Другие же страны вне ЕС получат новые возможности законтрактовать российские энергоносители на преференциальных условиях», — заявил аналитик.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что перед европейскими государствами сейчас стоит выбор: либо «энергетический комфорт» за счёт поставок соответствующих ресурсов из России, либо русофобия и резкое сокращение такого рода связей.

«Очевидно, что пока русофобия берёт верх. В Европе ищут альтернативы российским нефти и газу, но резких движений в этой плоскости не предпринимают. Однако уже сейчас понято, что если санкции англосаксонских стран против нефтегазового сектора России усугубляют энергетический кризис на Западе, то возможные рестрикции ЕС и вовсе станут катастрофой в первую же очередь для жителей Европы», — сказал эксперт в комментарии RT.

Блохин также назвал планы Джонсона относительно так называемого энергоперехода сомнительными.

«Британский премьер продолжает петь песни про отказ от российских нефти и газа, а также про зелёную энергетику, переориентацию на мирный атом. Джонсон пытается выдать желаемое за действительное. Лондону очень хотелось бы отказаться от российских углеводородов и вовлечь в этот процесс другие страны Европы, но вряд ли у него это получится. Для такой сильной перестройки энергосистемы потребуются колоссальные капиталовложения и десятилетия работы», — сказал он.

По мнению Блохина, выступая со своими предложениями, Джонсон хочет, чтобы Лондон позиционировался «как дирижёр всех русофобских процессов».

«Великобритания хочет обогнать на этом треке США. Они конкурируют друг с другом, кто будет более русофобским. За счёт русофобии и темы энергоресурсов Лондон также хочет повысить свою политическую субъектность», — полагает аналитик.

При этом Блохин подчеркнул, что антироссийские настроения «затмили глаза многим западным политикам».

«Пока страны ЕС готовы нести ущерб от антироссийских действий Запада в энергосфере, но когда терпеть последствия такой политики будет уже совсем невозможно, вот тогда Европа иначе поглядит на взаимодействие с Россией. Ведь РФ по-прежнему готова обеспечивать европейцев газом по доступным ценам и выступает надёжным партнёром», — заключил эксперт.