Замглавы ЕК: Евросоюзу нужно до 60 млрд кубометров газа для замены поставок из России

Евросоюзу потребуется 50-60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50-60 млрд куб. м газа из иных источников», — цитирует ТАСС Шефчовича.

По его словам, «здесь, конечно, придётся принимать трудные решения».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.