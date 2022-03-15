Замглавы ЕК: Евросоюзу нужно до 60 млрд кубометров газа для замены поставок из России
«Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50-60 млрд куб. м газа из иных источников», — цитирует ТАСС Шефчовича.
По его словам, «здесь, конечно, придётся принимать трудные решения».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.