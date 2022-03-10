Глава ЕК заявила о необходимости отказа Европы от российского газа
- РИА Новости
«На саммите мы пересмотрим европейскую оборону, усилив её возможности, пересмотрим энергию», — цитирует ТАСС фон дер Лайяен.
По её словам, «ЕС должен избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов и для этого должен сделать масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии».
Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.