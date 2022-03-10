Глава ЕК заявила о необходимости отказа Европы от российского газа

ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«На саммите мы пересмотрим европейскую оборону, усилив её возможности, пересмотрим энергию», — цитирует ТАСС фон дер Лайяен.

По её словам, «ЕС должен избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов и для этого должен сделать масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии».

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.