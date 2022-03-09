Лидеры ЕС в Версале обсудят вопрос поставок энергоносителей из России

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В Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу, сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Лидеры ЕС в Версале обсудят вопрос поставок энергоносителей из России
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

Неформальный саммит состоится в Версале 10—11 марта.

«США, в отличие от Европы, не зависят в действительности от поставок газа и нефти из России. Конечно, это политическое решение. Но у него не такие же ставки, которые существуют для Евросоюза. Мы продолжаем вести переговоры с нашими партнёрами по этому вопросу. Это будет обсуждаться в ближайшие дни в Версале», — приводит слова Атталя на брифинге РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российских нефти и газа.

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