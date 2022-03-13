Депутат Слуцкий: заместить российские нефть и газ в Европе на 100% невозможно

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.
Депутат Слуцкий: заместить российские нефть и газ в Европе на 100% невозможно
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«Мы старались согреть Европу: дать им свою нефть, дать им свой газ. Российские нефть и газ, так уж получилось... заместить... в Европе чем-либо другим на 100% невозможно. Есть, например, катарский газ, алжирские углеводороды. Но они не могут покрыть необходимости Европы в нефти и газе даже наполовину», — сказал Слуцкий.

Он также напомнил, что Европа «начинает прозревать и понимать, что они втянуты США и блоком НАТО в совершенно вывихнутую, лишённую здравого смысла игру».

В феврале министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

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