Объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна, заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после Форума стран — экспортёров газа.

«В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30—40% поставок (в Европу. — RT) идёт от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объёмов СПГ, по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно», — цитирует катарского министра ТАСС.

Ранее итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.