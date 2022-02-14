«Фантасмагория Запада»: как Европа и США пытаются найти замену российскому газу

В связи с событиями на украинской территории, которые «развиваются в неправильном направлении», Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам СПГ в Европу, заявил глава МИД республики. В свою очередь, министр иностранных дел Японии сообщил, что со стороны США и Европы в адрес Токио поступили запросы «на обеспечение поставок природного газа», и японская сторона «приняла соответствующее решение». Ранее американские СМИ сообщили о том, что Вашингтон и Брюссель стремятся найти замену газовому экспорту Москвы на случай остановки транзита российского топлива из-за ситуации вокруг Украины. По мнению экспертов, измышления о блокировке поставок российского голубого топлива в ЕС — «фантасмагория Запада», поскольку Россия заинтересована в сотрудничестве с Европой на долгосрочной основе.

Из-за ситуации на Украине Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил глава МИД республики Чон Ый Ён по итогам переговоров с его американским и японским коллегами.

«Что касается ситуации на Украине, поскольку события развиваются в неправильном направлении, а также относительно поддержки поставок СПГ в Европу, если в этом плане возникнут какие-либо трудности, мы активно отслеживаем этот вопрос. Надеюсь, ситуация на Украине разрешится посредством дипломатических усилий и диалога», — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси во время той же пресс-конференции сообщил, что от США и Европы в адрес Токио поступили запросы «на обеспечение поставок природного газа» и японская сторона «приняла соответствующее решение». «Американское правительство выразило признательность», — подчеркнул Хаяси.

Стоит отметить, что заявления южнокорейского и японского министров прозвучали после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время той же пресс-конференции заявил, что Россия «всё это время» планировала «вторжение» на Украину, которое якобы может осуществить после организации провокации.

«Никого не должно удивлять, если Россия инициирует провокацию или инцидент, который затем использует для оправдания военных действий, которые всё это время планировала», — заявил Блинкен, добавив, что Вашингтон, Токио и Сеул договорились «держаться вместе независимо от того, какой путь» выберет Москва.

Россия неоднократно отвергала такого рода обвинения. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля во время телефонных переговоров с Энтони Блинкеном подчеркнул, что США и их союзники развернули пропагандистскую кампанию о «российской агрессии» против Украины, преследуя исключительно провокационные цели.

Найти замену

Напомним, в конце января — начале февраля в американских СМИ появилась информация о том, что ЕС и США стремятся найти замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа из-за ситуации вокруг Украины.

Так, 27 января газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится о том, что европейские чиновники обратились к Вашингтону за помощью «в поиске неподконтрольных Москве резервных источников».

«(В Европе. — RT) пытаются гарантировать поставки энергоносителей, необходимые для поддержания экономики, если из-за военных действий у границ Украины поставки природного газа из России окажутся под угрозой», — пишет издание.

Как отмечают журналисты, усилия европейских властей в этом направлении активизировались, поскольку они стали рассматривать «прежде немыслимый сценарий конфликта, предполагающий остановку газового экспорта из России». При этом авторы статьи напоминают, что РФ обеспечивает около 40% поставок природного газа в 27 стран Евросоюза.

Вместе с тем, по данным WSJ, «несколько официальных лиц ожидают такое развитие событий» и признают, что в обозримом будущем «замену огромным объёмам поставок российского газа не найти».

Впрочем, как отметают источники газеты, члены администрации президента США ведут по видеосвязи длительные обсуждения с официальными лицами целого ряда государств, «чтобы убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, уже оплативших импорт, позволить Америке перенаправить эти поставки в Европу».

Авторы статьи утверждают, что для «налаживания каналов импорта» европейские чиновники «совершили или запланировали» поездки в столицы Катара и Азербайджана.

Спустя несколько дней после публикации WSJ похожую информацию обнародовало и агентство Bloomberg, которое сообщило, что Вашингтон и Брюссель обратились к ряду стран, включая Японию и Южную Корею, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае обострения ситуации на Украине. Кроме того, по данным агентства, США с подобными просьбами обращались и к другим странам, включая Катар.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля дала совместное интервью газетам Les Echos и Handelsblatt, в котором подтвердила, что Европа «очень активно» работает над тем, «чтобы найти новые источники энергии». По её словам, вместе с президентом США Джо Байденом она разработала проект стратегического партнёрства в сфере энергетики.

«Речь в первую очередь идёт о сжиженном газе, так называемом СПГ. Мы ведём переговоры с большим количеством различных поставщиков по всему миру. Многие страны заинтересованы в том, чтобы наладить с Европой хорошее, долговременное сотрудничество. Европа же сама хочет надёжности и предлагает её», — заявила глава Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

AFP

© Ludovic MARIN / AFP

По её словам, помимо Соединённых Штатов, ЕС ведёт переговоры о поставках газа с Норвегией, Катаром, Азербайджаном и Египтом.

Позднее, 8 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил, что ЕС не исключает сокращения поставок российского газа в Европу в случае введения санкций против Москвы из-за ситуации на Украине, но не верит в возможность полного прекращения поставок голубого топлива.

В свою очередь, Россия исключила сценарий, при котором она якобы может не выполнить обязательства по поставкам газа. Как заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Москва — надёжный поставщик и никогда не подводила партнёров. На вопрос о том, гарантирует ли российская сторона, что не остановит экспорт голубого топлива, постпред подчеркнул, что РФ никогда не говорила обратного.

«Немыслимый сценарий»

Как отметил в беседе с RT заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, на фоне сообщений СМИ о том, что Европа и США всерьёз рассматривают сценарий прекращения поставок российского газа в Европу, а также заявления Борреля, который допустил сокращение такого экспорта РФ, союзникам Вашингтона — Южной Корее и Японии, которых настоятельно просят перенаправить свою часть СПГ в ЕС, — «ничего больше не остаётся, как соглашаться или заявлять об активном рассмотрении вопроса».

«Иначе они не могут отреагировать на настоятельную просьбу своего американского союзника, от которого во многом зависимы», — сказал он.

Однако, по мнению Гривача, эти дополнительные поставки сжиженного природного газа, даже если о них и удастся договориться не только с Японией, не смогут в значительной степени помочь Европе.

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«США и ЕС пытаются мобилизовать поставщиков и покупателей СПГ, чтобы они перенаправили уже законтрактованные объёмы, поскольку увеличить предложение сейчас невозможно. Но ЕС и США не смогут насобирать сжиженного природного газа так много, чтобы покрыть все свои потребности в голубом топливе», — заявил аналитик.

При этом Гривач подчеркнул, что России нет смысла прерывать поставки газа, а все домыслы и предположения на эту тему — «не более чем спекуляции».

«РФ заинтересована в долгосрочных и сбалансированных условиях сотрудничества с Европой в газовой сфере, потому что таков этот бизнес: у него большой инвестиционный цикл, инфраструктура строится на 30, а то и на 50 лет. Отказ РФ от поставок газа в ЕС — немыслимый сценарий. Ведь при таком раскладе последствия для всех будут крайне негативными», — подчеркнул специалист.

Все измышления на тему того, что РФ может прервать поставки газа в Европу или значительно их сократить, — «фантасмагория Запада», сказал в интервью RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«России незачем останавливать потоки голубого топлива в ЕС. За этими домыслами нет никакой логики и никакой выгоды для РФ, в том числе финансовой и репутационной», — подчеркнул аналитик.

Попытки Европы при поддержке США подстраховаться «выглядят крайне смешно и даже нелепо», считает Фролов.

Терминал СПГ в Португалии

AFP

© PATRICIA DE MELO MOREIRA

«Какие бы страны ни согласились поставлять СПГ в Европу, эти объёмы просто не могут быть большими в силу специфики энергетического рынка и не смогут покрыть потребности Европы в газе без участия России, которая является крупнейшим экспортёром газа в мире», — пояснил эксперт.

При этом США делают вид, что помогают Европе найти обходные пути в случае полного или частичного прекращения поставок российского газа. Однако, по словам Фролова, на деле всё это «ни к чему не приведёт».

«Вашингтон лишь имитирует бурную деятельность. В мире сейчас наблюдается нехватка газа, и перенаправить поставки голубого топлива можно, только сняв часть его объёмов с другого рынка, на котором из-за этого поднимутся цены. И СПГ, отправленный в Европу из Азии, вскоре опять может туда вернуться из-за привлекательности азиатских цен. И ЕС вновь окажется в минусе», — резюмировал аналитик.